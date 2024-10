Quels sont les joueurs qui manquent à l'appel ? De Lukaku à Vinicius, voici les sélections sur lesquelles parier

Dans le football international, l'absence de joueurs clés peut modifier la dynamique de l'équipe d'une nation et changer radicalement les attentes.

Les marges dans les rencontres de haut niveau étant souvent très faibles, des équipes comme la Belgique, la France, l'Allemagne et le Brésil qui se préparent à jouer sans leurs meilleurs joueurs introduisent une variable qui n'est guère prise en compte dans les pronostics et les marchés de paris.

Avec des noms prestigieux comme Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Kevin De Bruyne et d'autres laissés à la maison pour cause de blessures, voyons comment ces équipes nationales vont s'en sortir et analysons les nuances des stratégies de paris qui en découlent.

Paris matchs internationaux Cotes Italie vs Belgique : moins de 2.5 buts dans le match 1.78 Israël vs France: Michael Olise buteur 2.34 Bosnie-Herzégovine vs Allemagne : les deux équipes marquent 1.80 Chili vs Brésil: moins de 2.5 buts dans le match 1.60

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Belgique : la réinvention face à l'adversité

L'absence de Romelu Lukaku, meilleur buteur de l'histoire de la Belgique (85 buts), et de Kevin De Bruyne (49 passes décisives en équipe nationale) marque une phase de transition importante pour la Belgique.

Connus pour être des figures de proue de la « génération dorée » belge, leur absence est un vide important à combler. Au cours des deux dernières années et demie, les Diables Rouges n'ont été privés des deux joueurs qu'à une seule reprise, lors de leur victoire 1-0 contre la Pologne dans le groupe de la Ligue des Nations.

Domenico Tedesco, le sélectionneur belge, s'appuiera sur une nouvelle vague de talents - Malick Fofana, Cyril Ngonge, Matte Smets et Maarten Vandevoord - pour traverser les matches de la Ligue des Nations contre l'Italie et la France.

Du point de vue des paris, l'absence de ces stars pourrait inciter les bookmakers à augmenter les chances de victoire de la Belgique. Cela représente une opportunité pour les paris stratégiques sur les handicaps asiatiques ou les matchs à faible score, compte tenu de la soif de marquer les esprits des nouveaux venus.

L'enjeu est de taille pour la Belgique, qui doit conserver son rang dans les prochaines éliminatoires de la Coupe du monde. On peut donc s'attendre à ce que le travail collectif et les talents émergents comme Smets ou Ngonge soient à l'origine de moments importants.

La France : sans ses joyaux

En l'absence de Kylian Mbappé, la France devra compter sur la profondeur de son effectif. Bien que l'attaquant du Real Madrid n'ait marqué que deux fois au cours des 12 derniers matches de l'équipe de France, sa présence influente change souvent la donne. Néanmoins, l'équipe de France dispose d'une profondeur considérable, Michael Olise ayant été sélectionné pour la troisième fois afin de combler le vide créatif laissé par Mbappé et Antoine Griezmann, qui vient de prendre sa retraite.

Si l'équipe ne manque pas de talent, il pourrait être difficile de recréer la synergie et le flair que Mbappé et Griezmann apportent au jeu.

La dernière fois que les Bleus n'ont fait appel à aucun des deux joueurs, c'était en novembre 2013, lors de la victoire 3-0 sur l'Ukraine dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2014, Mbappé étant alors âgé de 14 ans.

Pour les amateurs de paris, cette configuration pourrait tenter une approche analytique des sous-paris en termes de buts marqués, compte tenu de la réduction de la puissance de feu offensive de l'équipe.

En revanche, si Olise conserve sa forme actuelle (six buts et trois passes décisives pour le Bayern), il peut être intéressant de parier sur deux victoires françaises ou sur une contribution significative de l'ancien ailier de Crystal Palace, un pari à fort enjeu, mais qui peut rapporter gros.

Allemagne : une équipe qui se remet de ses blessures

L'Allemagne aborde la trêve internationale sans plusieurs joueurs clés, dont Kai Havertz et Jamal Musiala.

Le sélectionneur Julian Nagelsmann devra faire preuve d'ingéniosité tactique pour pallier ces absences et opter pour des remplaçants tels que Jonathan Burkardt et Kevin Schade, qui auront des arguments à faire valoir après un début de saison positif en Bundesliga.

Pour l'Allemagne, le marché des paris pourrait être imprévisible.

L'absence de joueurs expérimentés ouvre la voie à des cotes plus élevées sur le fait que l'Allemagne encaisse des buts ou perd des points contre la Bosnie ou les Pays-Bas.

On peut s'attendre à une approche conservatrice de la part de Nagelsmann alors qu'il consolide son équipe, ce qui pourrait inciter les parieurs à explorer les marchés à handicap ou les matchs nuls à faible score.

Brésil : samba sans la star

Vinicius Jr et Éder Militão n'ont pas participé aux matches de qualification contre le Chili et le Pérou. Le sélectionneur Dorival Junior fait appel à des joueurs comme Andreas Pereira (un but cette saison avec Fulham) pour apporter la créativité nécessaire.

Cependant, ces changements ont pour effet de déstabiliser la domination offensive habituelle du Brésil.

Étant donné que le Brésil a besoin de points pour se qualifier pour la Coupe du monde, la stratégie pourrait être prudemment défensive, en favorisant la prévention des buts plutôt qu'un jeu offensif flamboyant.

Vous pourriez miser sur des scores plus serrés ou sur des buteurs alternatifs, tels que Gabriel Martinelli (seulement deux buts avec la Seleçāo, mais deux fois sur la feuille de match lors des trois derniers matches joués avec Arsenal), en vous éloignant des attentes habituelles en matière de buts élevés associées aux quintuples champions de la Coupe du monde.