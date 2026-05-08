Pronostic West Ham United vs Arsenal 10/05/2026 : Les Gunners s’apprêtent à enfoncer les Hammers

Notre expert en paris sportifs mise sur une victoire d'Arsenal. Les Gunners devraient s'imposer avec autorité au London Stadium pour poursuivre leur marche vers le titre.

Les meilleurs paris pour West Ham United vs Arsenal

Les deux équipes marquent , à une cote de 1,72 sur Winamax

, à une cote de Victoire d'Arsenal & Plus de 2,5 buts , à une cote de 1,80 sur Winamax

, à une cote de Viktor Gyökeres buteur ou passeur décisif, à une cote de 1,85 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : West Ham United 1-3 Arsenal

Pronostic des buteurs : West Ham - Callum Wilson ; Arsenal - Viktor Gyökeres, Eberechi Eze, Bukayo Saka

Arsenal traverse la capitale avec une mission claire : maintenir la pression sur Manchester City à trois journées de la fin. Les Gunners possèdent cinq points d'avance sur les Citizens, bien que ces derniers comptent un match en retard. Le titre est désormais entre les mains d'Arsenal après le nul spectaculaire (3-3) de City face à Everton.

Les visiteurs arrivent en pleine confiance après avoir surclassé Fulham (3-0). Plus important encore, ils viennent de valider leur ticket pour leur première finale de Ligue des Champions en 20 ans, en écartant de justesse l'Atlético de Madrid (1-0, score cumulé 2-1).

De son côté, West Ham aborde ce choc après une lourde défaite (3-0) à Brentford, mettant fin à une série de trois matchs sans revers. L'équipe de Nuno Espírito Santo est au bord du gouffre ; alors que Burnley et Wolves sont déjà condamnés à la Championship, les Hammers luttent pour leur survie.

Une défaite ici pourrait laisser West Ham à quatre points du premier non-relégable, si Tottenham s'impose face à Leeds. Particulièrement inconstants cette saison, les Hammers auront fort à faire face à la maîtrise technique d'Arsenal. La victoire à l'extérieur semble le scénario le plus probable.

Les effectifs probables pour West Ham United vs Arsenal

Composition attendue de West Ham United : Hermansen, Walker-Peters, Disasi, Diouf, Mavropanos, Summerville, Fernandes, Bowen, Soucek, Pablo, Castellanos.

Composition attendue de Arsenal : Raya, Saliba, White, Gabriel, Hincapié, Rice, Ødegaard, Zubimendi, Madueke, Trossard, Gyökeres.

Pas de "clean sheet" au London Stadium

Lors de leur dernière confrontation, Arsenal avait remporté ce derby londonien (2-0), signant au passage sa 135ème victoire historique dans l'élite face aux Hammers. Pourtant, West Ham affiche l'une des meilleures séries d'invincibilité à domicile en Angleterre, malgré une élimination cruelle aux tirs au but face à Leeds en demi-finale de la FA Cup.

Les locaux sont invaincus dans le temps réglementaire lors de leurs neuf derniers matchs officiels. Pour trouver trace d'un match sans but marqué à domicile, il faut remonter à la défaite 1-0 contre Fulham l'an dernier. Ils ont même tenu tête à Manchester City (1-1) au London Stadium à la mi-mars.

Arsenal, de son côté, a trouvé le chemin des filets lors de ses 13 dernières sorties en Premier League. Mieux encore, les hommes d'Arteta ont marqué lors de leurs 12 derniers déplacements, toutes compétitions confondues.

Si les Gunners ne sont pas toujours dans l'excès offensif, leur régularité devant le but est exemplaire. Avec des enjeux colossaux aux deux extrémités du classement, on peut s'attendre à ce que les deux gardiens s'inclinent dans une rencontre ouverte.

Pronostic 1 West Ham United vs Arsenal : Les deux équipes marquent, cote de 1,72 sur Winamax

Les Gunners font parler la poudre

Pour une équipe à la lutte pour le maintien, le bilan de West Ham à domicile reste impressionnant. Invaincus depuis six matchs de championnat au London Stadium, ils ont marqué deux buts ou plus lors de leurs deux dernières sorties. Leurs trois derniers matchs officiels ont tous dépassé la barre des 2,5 buts.

Arsenal se présente avec la rage de vaincre pour distancer City. Historiquement, les Gunners voyagent bien dans l'est de Londres : ils n'ont perdu aucun de leurs six derniers déplacements chez les Hammers. Fait notable : chacune de leurs sept dernières confrontations ici a produit plus de 2,5 buts.

Fraîchement qualifiés pour la finale de la C1 après leur double confrontation face à l'Atlético, les Gunners sont sur une série de quatre matchs sans défaite.

À trois étapes du titre, un premier sacre depuis 22 ans leur tend les bras, mais cela passe par un sans-faute. Face à une défense de West Ham aux abois, la victoire d'Arsenal dans un match prolifique est notre pari prioritaire.

Pronostic 2 West Ham United vs Arsenal : Arsenal gagne & Plus de 2,5 buts, cote de 1,80 sur Winamax

Viktor Gyökeres, le facteur X d'Arsenal

Viktor Gyökeres sort d'une prestation magistrale contre Fulham, où il a été impliqué sur les trois buts inscrits en première période. Après avoir conclu une offrande de Bukayo Saka, le Suédois s'est mué en passeur pour l'ailier anglais avant de s'offrir un doublé d'une tête imparable en pleine lucarne.

Décisif également en Europe, c'est lui qui avait lancé Arsenal contre l'Atleti au match aller sur penalty. S'il a été plus discret au retour, son influence sur le front de l'attaque reste capitale.

Pour sa première saison sous le maillot rouge et blanc, l'attaquant scandinave affiche déjà 21 buts et 3 passes décisives en 51 apparitions. Avec 14 réalisations en Premier League, il peut légitimement viser le podium des meilleurs buteurs, derrière Erling Haaland et Igor Thiago.

Face à une arrière-garde des Hammers qui a déjà encaissé 61 buts en 35 matchs (3ème pire défense du royaume), Gyökeres a une opportunité en or de soigner ses statistiques.

Pronostic 3 West Ham United vs Arsenal : Viktor Gyökeres buteur ou passeur décisif, cote de 1,85 sur Winamax

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