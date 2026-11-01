Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Real Madrid ajoute encore aux difficultés de Valence dans la lutte pour le maintien.

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Les meilleurs paris pour Valence vs Real Madrid

Handicap à trois - Real Madrid vainqueur avec un handicap de -1 à la cote de 1,77 sur Betclic

Les 2 équipes marquent - non à la cote de 1,96 sur Betclic

Buteur à tout moment - Jude Bellingham à la cote de 3,15 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Valence 0-2 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Real Madrid - Kylian Mbappé, Jude Bellingham

Les supporters de Valence ont de quoi s'inquiéter de plus en plus, leur équipe abordant la 11e journée de Liga en pleine zone de relégation. Los Che gardent tout espoir d'éviter la descente d'ici la fin de la saison, mais une série de mauvais résultats pourrait les mettre en difficulté. Le week-end dernier a été positif pour les Chauves-Souris, qui sont reparties d'Elche avec une victoire 1-0, portant leur total à neuf points.

Il s'agissait de la première victoire de l'entraîneur Javier Aguirre à la tête de Valence. Il avait succédé à Oscar Sanchez et, de fait, à Carlos Corberán en septembre. Valence ne compte désormais que deux points de retard sur le maintien, ce qui augmente logiquement les enjeux de cette rencontre. Ironiquement, les hôtes n'ont remporté aucun match de championnat devant leur public cette saison.

La seule faiblesse du Real Madrid cette saison se situe à l'extérieur, mais le club espère y remédier ce week-end. Los Blancos ont enchaîné avec un match de Ligue des Champions en semaine, qui les a menés en Grèce. Ils ont passé ce test assez facilement, mais un nouveau déplacement ici mettra leur récupération à l'épreuve.

Après avoir remporté le dernier Clasico, le Real a ramené son retard sur le Barça à trois points. Cela place les hommes de José Mourinho troisièmes du championnat après leur victoire du week-end dernier contre le Racing Santander. Ils comptent un point de retard sur l'Atlético Madrid et doivent donc s'imposer pour maintenir la pression sur les deux équipes qui les précèdent.

Les effectifs probables pour Valence vs Real Madrid

Composition attendue de Valence : Dimitrievski, Martínez, Tárrega, Pepelu, Gayà, Maffeo, Rodríguez, Mayol, Rioja, Guerra, Danjuma

Composition attendue du Real Madrid : Courtois, Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella, Silva, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Diomande, Mbappé

Le Real Madrid veut confirmer après le Clasico

Même si Valence a signé sa première victoire sous Aguirre la semaine dernière, affronter le Real Madrid est un tout autre défi. Les Chauves-Souris restent sans victoire à domicile en Liga cette saison, avec quatre défaites en six matches. Depuis le début de la campagne de championnat, Los Che n'ont gagné que deux matches sur onze et en ont perdu six durant cette série.

De son côté, le Real reste porté par sa victoire au Camp Nou, confirmée par son succès 3-2 à Athènes contre l'AEK mercredi. Los Blancos enchaînent une septième victoire consécutive et ne montrent aucun signe de ralentissement. S'ils ont perdu deux de leurs six déplacements en Liga, ces quatre victoires laissent penser qu'ils peuvent l'emporter ici.

Le Real a réalisé le doublé face à Valence la saison dernière, dans une série de quatre victoires sur les six dernières confrontations directes. Les visiteurs ont également vu plus de deux buts être inscrits lors de chacun de leurs quatre derniers déplacements. Le Real pourrait ainsi s'imposer avec un handicap.

Pronostic 1 Valence vs Real Madrid : Handicap à trois - Real Madrid vainqueur avec un handicap de -1 à la cote de 1,77 sur Betclic

L'attaque du Real Madrid face aux difficultés de Valence à domicile

Les hommes de Mourinho figurent sans surprise parmi les meilleures attaques de Liga, avec 28 buts inscrits en 11 matches. Ils affichent une moyenne de 2,55 buts par match, tout en encaissant 10 buts au total, soit une moyenne de 0,91 but par match. Après avoir gardé sa cage inviolée le week-end dernier, Los Blancos espèrent réitérer l'exploit ici.

Les hôtes ont tout simplement manqué de forme à domicile. Les hommes d'Aguirre n'ont marqué que trois buts en six matches à l'Estadio de Mestalla, soit une moyenne de 0,5 but par match. Les Chauves-Souris n'ont pas trouvé le chemin des filets dans 67 % de leurs matches de Liga devant leur public.

Les Chauves-Souris n'avaient marqué dans aucune des deux confrontations face au Real la saison passée. Les deux équipes ont marqué dans seulement 33 % des matches des hôtes à domicile cette saison. Il est donc préférable de miser sur un seul camp pour marquer samedi.

Pronostic 2 Valence vs Real Madrid : Les 2 équipes marquent - non à la cote de 1,84 sur Betclic

Bellingham pourrait faire la différence

Kylian Mbappé devrait logiquement trouver le chemin des filets. Cette attente se reflète toutefois dans sa cote, qui n'offre donc que peu de valeur. Il vaut mieux chercher ailleurs dans l'effectif madrilène un buteur potentiel.

Si Yan Diomande performe bien ces derniers temps et a su saisir ses occasions, notre choix se porte sur un autre buteur. Jude Bellingham a trouvé le chemin des filets le week-end dernier face au Racing Santander, ce qui semble clairement l'avoir relancé. L'Anglais a enchaîné en inscrivant le premier but égalisateur contre l'AEK Athènes en milieu de semaine.

Il traversait une disette de six matches sans marquer, en club comme en sélection, mais après deux rencontres consécutives avec un but, il devrait être en forme. Bellingham avait par ailleurs marqué contre Valence lors du match aller la saison dernière. Il est donc intéressant de le voir à nouveau inscrire son nom sur la feuille de match ce week-end.

Pronostic 3 Valence vs Real Madrid : Buteur à tout moment - Jude Bellingham à la cote de 3,15 sur Betclic

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