Pronostic USA vs Allemagne 06/06/2026 : la Mannschaft devrait s'imposer face aux co-organisateurs à Chicago

La Mannschaft part favorite pour cette rencontre, et ce n'est pas un hasard. Nous nous attendons à voir les Allemands décrocher la victoire dans l'Illinois.

Les meilleurs paris pour USA vs Allemagne

Victoire de l'Allemagne à une cote de 1,51 sur Unibet

Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts à une cote de 1,63 sur Unibet

Nick Woltemade buteur au cours du match à une cote de 2,50 sur Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : USA 1-2 Allemagne

Pronostic des buteurs : USA – Christian Pulisic ; Allemagne – Florian Wirtz, Nick Woltemade

Mauricio Pochettino dispose d'un tout dernier match pour peaufiner ses choix tactiques avant l'entrée en lice des États-Unis dans la Coupe du monde face au Paraguay. Si leur victoire 3-2 contre le Sénégal la semaine dernière a fait du bien au moral, les Américains restent fragiles derrière. L'USMN a en effet encaissé pas moins de 10 buts lors de ses trois dernières sorties.

De son côté, l'Allemagne affiche une forme étincelante à l'approche de la compétition estivale. Les hommes de Julian Nagelsmann ont remporté leurs trois matchs disputés en 2026, inscrivant 10 buts au passage, et viennent de s'offrir un clean sheet (match sans encaisser de but) face à la Finlande il y a quelques jours. Ils endossent logiquement le costume de favoris avant ce choc amical au Soldier Field de Chicago.

Les effectifs probables pour USA vs Allemagne

Composition attendue des USA : Turner, Freeman, Ream, McKenzie, Dest, Adams, Berhalter, Robinson, Reyna, Pulisic, Balogun

Composition attendue d'Allemagne : Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Goretzka, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Woltemade

La supériorité allemande devrait faire la différence

Le premier match des États-Unis contre le Paraguay ayant lieu dans un peu plus d'une semaine, l'objectif sera de lancer idéalement leur tournoi. Certes, le résultat face à l'Allemagne ne scellera pas leur destin dans la compétition, mais c'est le test grandeur nature idéal. Une grosse prestation dans l'Illinois ferait un bien fou à Pochettino et à ses hommes.

Côté infirmerie, les USA ne déplorent aucun nouveau blessé, et Pochettino aura à cœur de préserver son groupe à 100 % physiquement avant le coup d'envoi du Mondial. Chez les visiteurs, Manuel Neuer pourrait faire son retour dans le onze de départ, tandis que Deniz Undav pourrait être ménagé par simple précaution. Il sera particulièrement intéressant d'observer les choix d'alignement de Nagelsmann.

Mais peu importe la composition finale, le collectif allemand s'annonce trop solide pour son adversaire du jour à Chicago. Une victoire à l'extérieur semble grandement probable.

Pronostic 1 USA vs Allemagne : victoire de l'Allemagne à une cote de 1,51 sur Unibet

Des buts des deux côtés

Si les États-Unis peinent sur le plan défensif, ils ne manquent clairement pas d'arguments de l'autre côté du terrain. S'ils ont concédé 10 buts en trois matchs en 2026, ils ont aussi trouvé le chemin des filets à 5 reprises. Mieux encore : le pari « les deux équipes marquent » est passé lors de 6 de leurs 7 dernières rencontres.

L'Allemagne n'est pas non plus un modèle d'imperméabilité défensive. Le Ghana et la Suisse ont tous deux réussi à bousculer la Mannschaft en mars, de quoi donner de vrais motifs d'espoir aux attaquants américains. Historiquement, les deux dernières confrontations entre ces deux nations se sont soldées par des buts de chaque côté et un total de plus de 2,5 buts.

Si nous voyons les Européens finir par s'imposer, l'équipe locale a les armes pour se montrer dangereuse. On peut s'attendre à un match rythmé et ouvert pour ces retrouvailles.

Pronostic 2 USA vs Allemagne : les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts à une cote de 1,63 sur Unibet

Woltemade en quête d'un but déclic

Deviner l'identité d'un buteur reste un exercice délicat sur ce genre de match, tant le turnover tactique est imprévisible. Undav est en feu mais pourrait être préservé, tandis que Kai Havertz pourrait souffler après sa saison intense avec Arsenal. C’est pourquoi notre choix se porte sur Nick Woltemade, qui aurait bien besoin de faire le plein de confiance après une campagne domestique exigeante en club.

Du côté des USA, Christian Pulisic reste le choix évident, mais Folarin Balogun représente aussi une belle option. Fait intéressant : les 5 derniers buts des Américains ont été inscrits par 5 joueurs différents, preuve que la sélection ne dépend pas d’un seul homme pour faire trembler les filets.

L'Allemagne, elle, regorge de talents offensifs. Florian Wirtz a montré de très belles choses en équipe nationale, alors que Jamal Musiala a retrouvé le chemin des filets récemment. Reste à savoir à qui Nagelsmann confiera la pointe de l'attaque, mais Woltemade aura faim de ballons.

Pronostic 3 USA vs Allemagne : Nick Woltemade buteur au cours du match à une cote de 2,50 sur Unibet

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