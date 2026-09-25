Pronostic Turquie vs France 25/09/2026 : Les Bleus s'imposent sans encaisser à Kocaeli

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les Bleus prennent le contrôle de la rencontre dès la première période. Les Turcs avaient remporté leur dernière réception de la France en juin 2019, mais les données suggèrent que les visiteurs devraient rapidement dominer ce match.

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Les meilleurs paris pour Turquie vs France

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Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Turquie 0-2 France

Pronostic des buteurs : France - Olise, Mbappé

La Turquie et la France entament leur campagne dans le Groupe A1 de la Ligue des Nations 2026/27 ce vendredi soir à Kocaeli. Zinedine Zidane dirige l'équipe de France pour la première fois de sa carrière.

Zidane a remplacé Didier Deschamps après le départ du technicien, en poste depuis longtemps, à la suite d'une Coupe du monde difficile pour les Bleus. Les Français, favoris avant le tournoi pour soulever le trophée, avaient finalement terminé 4èmes après une défaite 6-4 en petite finale contre l'Angleterre.

La nouvelle ère de Zidane démarre avec cinq joueurs non capés qui reçoivent leur première convocation en équipe de France A. Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha et Esteban Lepaul figurent tous pour la première fois dans l'effectif. Kylian Mbappé conserve le brassard de capitaine.

La Turquie a vécu une Coupe du monde 2026 amèrement décevante sous les ordres de Vincenzo Montella. Les Turcs n'ont pas marqué dans 2 de leurs 3 matches de groupe, avec notamment une défaite inattendue contre l'Australie. Ils ont terminé la compétition par une victoire 3-2 contre les hôtes américains, mais cela n'a pas suffi pour accéder aux phases finales.

Montella et la Turquie doivent désormais se reconstruire. Il a convoqué 33 joueurs pour le programme chargé de la Ligue des Nations en septembre et octobre. Deux grands noms sont absents, Kenan Yildiz (pied) et Hakan Calhanoglu (aine) étant écartés pour une durée indéterminée.

Les effectifs probables pour Turquie vs France

Composition attendue de Turquie : Çakır, Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu, Özcan, Yüksek, Yılmaz, Güler, Aktürkoğlu, Uzun

Composition attendue de France : Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández, Koné, Camavinga, Cherki, Olise, Mbappé, Doué

Une entame de match maîtrisée pour les Bleus de Zidane

Zidane voudra sûrement poser une affirmation forte dès son premier match aux commandes. L'ancien entraîneur du Real Madrid a patiemment attendu l'occasion de diriger le pays qu'il a représenté au niveau international.

Avec toute l'attention portée sur la France vendredi, Zidane espère que ses joueurs pourront se montrer conquérants dès le début. Heureusement pour lui, il dispose des éléments capables d'en profiter si la Turquie est lente à démarrer.

La France a ouvert le score dans 8 de ses 10 derniers matches. Leurs hôtes ont encaissé le premier but dans 4 de leurs 5 derniers matches, y compris dans leurs 3 rencontres de groupe à la Coupe du monde 2026. Ce sont des tendances évidentes sur lesquelles s'appuyer.

La Turquie est privée de deux de ses meilleurs créateurs avec Yildiz et Calhanoglu absents. Cela pourrait donner à la France l'opportunité de prendre le contrôle rapidement. Nous pouvons envisager que les Bleus mènent à la mi-temps, une probabilité implicite proche du pile ou face (51,3 %).

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Le rythme de buts d'Olise en club impressionne

L'attaquant du Bayern Munich vit sans doute la meilleure période de sa carrière. Il a marqué un but par match pour le Bayern en Bundesliga et inscrit un doublé lors de sa première apparition en Ligue des Champions cette saison.

Les statistiques d'Olise confirment sa production récente. Il a tenté 17 frappes, dont neuf cadrées. Il a inscrit un triplé et délivré une passe décisive lors de la récente déroute du Bayern face à l'Union Berlin (7-0).

Olise se montre aussi décisif en sélection. En juin, il avait inscrit un triplé lors du match de préparation à la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord. Le marché n'accorde que 35,7 % de chances qu'il marque. Compte tenu de sa forme récente, cela semble bien trop prudent de la part du marché, et nous sommes heureux de le prendre à revers.

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La Turquie sans solution devant le but

Montella fait face à un sérieux problème dans le dernier tiers avec son équipe de Turquie. Ses joueurs n'ont pas marqué dans deux de leurs trois matches de groupe à la Coupe du monde 2026. La situation ne devrait pas s'améliorer, avec Yildiz et Calhanoglu tous deux absents pour la venue des Bleus.

Cela laisse à Arda Güler une grande part de responsabilité dans le dernier tiers. Bien qu'il affiche un taux de participation aux buts de 42,58 % en Liga 2026/27, il semble difficile de le voir percer seul la défense française. Lacroix et Upamecano ont assez de vitesse et de puissance pour garder Güler sous contrôle.

L'ambiance à Kocaeli devrait être intense. Cependant, le manque de point de fixation offensif des Turcs sera sûrement encore plus visible face à l'une des meilleures équipes du monde. La cote pour une victoire française sans encaisser paraît étonnamment élevée.

Elle est peut-être influencée par leur étrange défaite 6-4 contre l'Angleterre lors de la petite finale de la Coupe du monde. Néanmoins, nous estimons qu'il y a plus de 35,7 % de chances implicites que les Bleus s'imposent 3-0 sans encaisser.

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