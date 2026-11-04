Pronostic Slavia Prague vs Arsenal 04/11/2026 : les Gunners pour prolonger la misère des Tchèques

Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'Arsenal arrache un nouveau résultat et laisse ses hôtes repartir les mains vides.

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Les meilleurs paris pour Slavia Prague vs Arsenal

1N2 & Les 2 équipes marquent - Arsenal & non à la cote de 1,87 sur Betclic

Buteur à tout moment - Viktor Gyokeres à la cote de 1,96 sur Betclic

Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 2,43 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Slavia Prague 0-2 Arsenal

Pronostic des buteurs : Arsenal - Viktor Gyokeres, Noni Madueke

L'objectif premier du Slavia Prague est de transposer sa forme domestique sur la scène européenne. Les Rouge et Blanc sortent d'une large victoire 5-0 à Jablonec ce week-end. Ce succès a porté à sept points l'avance de la formation de Jindrich Trpisovsky en tête du championnat tchèque.

La semaine dernière, les hôtes se sont imposés 4-0 en Coupe face à Brno. La confiance ne devrait pas manquer, eux qui ont mis fin à une série de quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues. Le Slavia Prague n'a perdu que deux matches cette saison. Les deux défaites sont survenues en Ligue des Champions.

Arsenal a repris la tête de la Premier League grâce à un succès arraché 1-0 à Liverpool. Ce triomphe a mis fin à une attente de 14 ans pour une victoire à Anfield et a offert aux Londoniens un matelas de trois points en tête du classement. Les hommes de Mikel Arteta avaient besoin de cette réaction après une défaite humiliante en Coupe de la Ligue anglaise face à Fleetwood Town, pensionnaire de League Two, la semaine dernière.

Les Gunners seront ravis de retrouver la Ligue des Champions, compétition où ils occupent actuellement la septième place. Ils restent invaincus cette saison dans la compétition et voudront préserver ce bilan tout en infligeant un nouveau coup dur au Slavia Prague. Une défaite ou un match nul porterait à 23 matches consécutifs la série sans victoire des Tchèques en Ligue des Champions.

Les effectifs probables pour Slavia Prague vs Arsenal

Composition attendue du Slavia Prague : Domchak, Holes, Zima, N'Guessan, Suleiman, Moses, Sadilek, Kubiak, Ayaosi, Nowak, Sturm

Composition attendue d'Arsenal : Raya, White, Mosquera, Gabriel, Hincapié, Rice, Zubimendi, Odegaard, Madueke, Tzolis, Gyokeres

L'expérience européenne d'Arsenal pourrait faire la différence

Si le Slavia Prague performe bien sur la scène nationale, l'équipe peine à s'adapter à la Coupe d'Europe. Depuis leur première victoire dans la phase finale de la Ligue des Champions, les Tchèques enchaînent une série de 22 matches sans succès. Ils n'ont remporté aucune de leurs 18 dernières rencontres européennes, toutes compétitions confondues, et en ont perdu 12 sur cette période.

La série de 14 victoires consécutives d'Arsenal en Ligue des Champions a pris fin lors de la précédente journée. Les Gunners ont dû batailler pour arracher le match nul 2-2 à l'extérieur face au Bayern Munich. La formation d'Arteta s'est montrée particulièrement solide à l'extérieur sur la scène européenne. Elle n'a plus connu la défaite lors de ses neuf derniers déplacements dans la compétition, dont six victoires. Le seul revers des Gunners sur leurs 18 dernières sorties en Ligue des Champions remonte à la finale perdue face au PSG la saison passée.

Les Londoniens devraient avoir la qualité nécessaire pour empocher les trois points, tout en maintenant leurs hôtes à distance. Leurs deux succès lors de la phase de ligue cette saison se sont faits sans que l'adversaire ne marque. La défense d'Arteta a démontré sa qualité face à l'une des meilleures attaques d'Europe en limitant Liverpool à très peu d'occasions ce week-end.

Les hôtes abordent cette rencontre après deux matches consécutifs sans but marqué par aucune des deux équipes. Par ailleurs, quatre des cinq dernières confrontations directes ont vu une seule équipe, voire aucune, trouver le chemin des filets.

Pronostic 1 Slavia Prague vs Arsenal : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Arsenal & non à la cote de 1,87 sur Betclic

Gyokeres attendu au tournant

L'entraîneur d'Arsenal s'est montré plus enclin à titulariser Viktor Gyokeres que Kai Havertz en Ligue des Champions. Le Suédois a débuté deux des trois matches de la compétition cette saison, mais n'a pas encore trouvé le chemin des filets. Son premier but de la saison est arrivé la semaine dernière lors de cette défaite en Coupe de la Ligue face à Fleetwood Town.

Si Gyokeres est titularisé ici, nous nous attendons à ce qu'il se montre dangereux. L'ancien joueur du Sporting dispose de davantage d'espace et de temps de jeu dans cette compétition qu'en Premier League. Il a néanmoins contribué à des buts récemment, ce qui explique pourquoi nous l'avons sélectionné pour marquer lors de cette rencontre.

Gyokeres compte un but et deux passes décisives lors de ses quatre derniers matches, bien que sa dernière apparition se soit limitée à une entrée en jeu de six minutes face à Liverpool. Il a également joué un rôle clé dans le retour d'Arsenal face au Bayern Munich, avec la passe ayant permis à Declan Rice d'égaliser.

Arsenal doit davantage jouer sur ses points forts, comme le fait la Suède, où il a marqué lors de chacune de ses quatre dernières apparitions. En lui offrant le bon service dans les zones dangereuses, Gyokeres devrait avoir une belle occasion de marquer.

Pronostic 2 Slavia Prague vs Arsenal : Buteur à tout moment - Viktor Gyokeres à la cote de 1,96 sur Betclic

La défense d'Arsenal pourrait limiter les buts

Venir à bout de l'arrière-garde d'Arsenal est devenu une tâche difficile pour les équipes adverses. Liverpool dispose pourtant d'une grande qualité offensive, mais n'a pas réussi à se procurer d'occasions nettes face aux Gunners. Les hommes d'Arteta se sont contentés d'encaisser la pression sans jamais laisser les Reds s'infiltrer.

C'est leur ligne de conduite depuis un moment, ce qui leur a permis de mettre fin à une attente de 22 ans pour un titre de champion d'Angleterre. Ils n'encaissent en moyenne que 0,67 but par match dans la compétition tout en gardant leur cage inviolée dans 67 % de leurs rencontres. La moyenne de buts sur leurs deux déplacements est de 2,5 buts, ce qui pourrait jouer en faveur d'un total inférieur à cette ligne.

Le Slavia Prague n'a pas marqué lors de six de ses dix derniers matches de Ligue des Champions, ce qui renforce encore ce choix. De plus, les Gunners n'ont inscrit plus de deux buts qu'à une seule reprise lors de leurs cinq derniers déplacements toutes compétitions confondues. Le nombre de buts pourrait donc rester limité dans cette rencontre.

Pronostic 3 Slavia Prague vs Arsenal : Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 2,43 sur Betclic

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