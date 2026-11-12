Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que l'Allemagne retrouve le chemin de la victoire face à une Serbie fébrile, dans une rencontre qui devrait rester fermée.

Les quatre premiers matchs de l'Allemagne en Ligue A2 n'ont produit que cinq buts au total. De leur côté, les Serbes encaissent en moyenne deux buts par rencontre.

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Les meilleurs paris pour Serbie vs Allemagne

Total de buts - moins de 3,5 buts à la cote de 1,77 sur Unibet

Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,00 sur Unibet

Florian Wirtz 1 passe décisive ou plus à la cote de 2,62 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Serbie 0-2 Allemagne

Pronostic des buteurs : Allemagne - Havertz, Nmecha

La Serbie dispute son avant-dernier match de groupe de la Ligue des Nations 2026/27 en Ligue A2 vendredi soir, avec l'Allemagne en visite à Belgrade.

Cette campagne a été difficile pour les hommes de Veljko Paunovic. Ils n'ont pas encore pris le moindre point et encaissent en moyenne deux buts par rencontre. La Serbie a désormais perdu ses six derniers matchs toutes compétitions confondues, avec une seule victoire depuis la fin de l'année dernière.

Deux titulaires habituels de la sélection serbe manqueront ce rendez-vous. Sasa Lukic et Nemanja Maksimovic sont tous deux suspendus pour la venue des Allemands. Aleksandar Mitrovic et Dusan Vlahovic restent néanmoins disponibles. Leur retour est significatif, car aucun des deux attaquants n'a disputé l'un des quatre matchs de Ligue des Nations de la Serbie.

Le sélectionneur allemand Jurgen Klopp a dévoilé un groupe de 24 joueurs pour le déplacement en Serbie vendredi. Jamal Musiala et Serge Gnabry manqueront à l'appel sur blessure. Niclas Fullkrug fait son retour après neuf buts en Bundesliga en huit apparitions.

Klopp a également réservé une première convocation chez les seniors au jeune prodige de 17 ans Wael Mohya. L'Allemagne aborde cette rencontre en sachant que moins de quatre points pris lors de ses deux derniers matchs la condamnerait à des barrages de relégation.

Les effectifs probables pour Serbie vs Allemagne

Composition attendue de la Serbie : V. Milinkovic-Savic, Nedeljkovic, S. Pavlovic, Erakovic, Kostic, S. Milinkovic-Savic, A. Stankovic, Samardzic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic

Composition attendue de l'Allemagne : ter Stegen, Anton, Tah, Schlotterbeck, Mittelstadt, Kimmich, A. Pavlovic, El Mala, Wirtz, Nmecha, Havertz

Une valeur sûre pour une soirée plutôt calme à Belgrade

L'Allemagne a inscrit trois buts en quatre matchs de Ligue des Nations. Ces quatre rencontres sont toutes restées sous la barre des 3,5 buts.

Ses matchs de groupe ont produit deux, zéro, un et deux buts. Trois de ses quatre matchs de Coupe du monde se sont également terminés avec trois buts ou moins.

La Serbie n'a également marqué que trois buts en quatre sorties de groupe. Un seul de ses 12 derniers matchs a vu quatre buts ou plus être inscrits. La Serbie a toutefois encaissé 13 buts lors de ses cinq dernières rencontres. Aleksandar Mitrovic et Dusan Vlahovic sont tous deux de retour après leur absence, ce qui devrait naturellement aider leur production offensive. Nous nous attendons cependant à ce que la Serbie privilégie le fait de contenir l'Allemagne plutôt que d'engager trop de joueurs devant.

Les hommes de Klopp avaient remporté le match aller 2-0. Le pari de trois buts ou moins ce vendredi soir affiche une probabilité implicite de 56,5 %. À notre sens, la probabilité réelle se situe plutôt autour de 70 %. Ce qui en fait le meilleur choix de valeur de notre pronostic Serbie vs Allemagne.

Pronostic 1 Serbie vs Allemagne : Total de buts - moins de 3,5 buts à la cote de 1,77 sur Unibet

Un possible clean sheet à envisager pour l'Allemagne

L'Allemagne n'a encaissé qu'un seul but lors de ses trois derniers matchs de Ligue des Nations. Seules deux équipes adverses sont parvenues à marquer contre elle durant la phase de groupes.

La Serbie affiche un rendement inférieur de 7,4 par rapport à ses expected goals dans cette compétition. Trois joueurs différents ont inscrit ses trois buts. Elle se classe également au troisième rang le plus faible pour les touches de balle dans la surface adverse parmi les 16 équipes de la Ligue A. Nemanja Maksimovic et Sasa Lukic sont tous deux suspendus.

Mitrovic et Vlahovic retrouvent une ligne d'attaque qui a cruellement besoin d'eux. La Serbie avait été totalement muselée lors du match aller. Avec le retour de Mitrovic et Vlahovic, ce pari devient selon nous un véritable pile ou face.

Pronostic 2 Serbie vs Allemagne : Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,00 sur Unibet

Wirtz, l'homme idéal pour déjouer le bloc bas serbe

Florian Wirtz affiche une note moyenne de 7,72 dans cette compétition. Il se situe dans le 93e percentile pour les passes décisives attendues.

Ses 33 passes casse-lignes le placent également dans le 100e percentile. Ce profil semble idéal pour une soirée face à une défense repliée. Wirtz a aussi marqué et délivré une passe décisive lors de la victoire 3-1 de Liverpool à Crystal Palace dimanche, ce qui lui a valu une note de 8,8.

Toutefois, une seule participation à un but en trois apparitions en Ligue des Nations reste un bilan modeste. L'Allemagne avait battu la Serbie 2-0 en octobre. Nous estimons tout de même que Wirtz mérite d'être suivi pour participer à un but vendredi, à une probabilité implicite raisonnable de 40 %.

Pronostic 3 Serbie vs Allemagne : Florian Wirtz 1 passe décisive ou plus à la cote de 2,62 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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