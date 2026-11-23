Cotes fournies par Winamax, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les hôtes trouvent le chemin des filets, mais que Barcelona prenne le large et s'impose de façon convaincante.

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Les meilleurs paris pour Sabah vs Barcelona

1N2 & Les 2 équipes marquent - Barcelona & oui à la cote de 1,83 sur Winamax

Buteur à tout moment - Fermin Lopez à la cote de 1,91 sur Winamax

Joao Cancelo 1+ passe décisive à la cote de 3,80 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Sabah 1-4 Barcelona

Pronostic des buteurs : Sabah - Orphe Mbina ; Barcelona - Raphinha x2, Fermin Lopez, Anthony Gordon

Débutant dans la compétition, Sabah a déjà dépassé les attentes en atteignant la phase de ligue. Une victoire 2-0 face au Slavia Prague en octobre avait nourri l'espoir de prolonger cette série jusqu'en phase à élimination directe. Mais les Azerbaïdjanais ont depuis enchaîné deux défaites, contre le Borussia Dortmund puis le Viking.

Terminer dans le top 8 sera la priorité de Barcelona. Les Catalans ont remporté trois de leurs quatre premières rencontres en Ligue des Champions et occupent une position solide.

Barcelona est revenu de 2-0 pour battre Villarreal le week-end dernier en Liga. Les Blaugranas ont déjà dépassé les 50 buts en championnat cette saison, avec 12 victoires en 13 sorties dans l'élite espagnole.

Les effectifs probables pour Sabah vs Barcelona

Composition attendue de Sabah : Pokatilov, Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Rakhmonaliev, Lepinjica, Nwachukwu, Isaev, Simic, Mbina

Composition attendue de Barcelona : J. Garcia, Farinas, E. Garcia, Martin, Cancelo, Bernal, Pedri, Adeyemi, Fermin, Gordon, Raphinha

Les débutants de la Ligue des Champions pour inscrire leur nom au tableau d'affichage

Barcelona devra se passer de Lamine Yamal en Azerbaïdjan, le joueur se remettant d'une blessure légère à la cheville. Malgré cela, les Catalans devraient disposer d'assez de puissance offensive pour l'emporter confortablement.

Sabah a concédé 12,2 xG depuis le début de la phase de ligue. Il s'agit du troisième pire total, derrière Club Brugge et le Slovan Bratislava, à l'aube de la cinquième journée. Une statistique préoccupante avant cette rencontre, d'autant que les Azerbaïdjanais n'ont pas encore affronté d'adversaire du top 8.

Les hôtes ont marqué à quatre reprises et généré un respectable total de 5,3 xG sur leurs quatre matchs. Ils ont trouvé le chemin des filets lors de chaque rencontre européenne depuis leur défaite 4-0 face à Manchester United en septembre.

Barcelona restait sur 18 matchs de Ligue des Champions sans clean sheet avant de battre Aston Villa 3-0 plus tôt ce mois-ci. Parier sur les Catalans pour encaisser mais s'imposer malgré tout pourrait être le choix judicieux.

Sabah vs Barcelona Pari 1 : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Barcelona & oui à la cote de 1,83 sur Winamax

Fermin pour s'illuminer en Azerbaïdjan

Fermin Lopez a inscrit quelques buts décisifs pour Barcelona ces dernières semaines. Son doublé avait offert une victoire 2-1 face à l'Atletico Madrid juste avant la trêve internationale. Le joueur de 23 ans a également marqué le but égalisateur lors de la victoire de l'équipe d'Hansi Flick, revenue de derrière dimanche.

Après sa sortie, Fermin a ensuite reçu un carton rouge pour avoir protesté depuis le banc face à Villarreal. Il est désormais suspendu en championnat national, ce qui augmente ses chances d'être aligné en milieu de semaine.

Avec neuf buts en 16 apparitions toutes compétitions confondues, Fermin se dirige vers sa saison la plus prolifique. Il tire en moyenne toutes les 21 minutes en Ligue des Champions. Face à une défense limitée de Sabah, miser sur le milieu offensif pour marquer semble pertinent à une cote tout juste inférieure à l'égalité.

Sabah vs Barcelona Pari 2 : Buteur à tout moment - Fermin Lopez à la cote de 1,91 sur Winamax

Cancelo pour se montrer menaçant depuis le poste de latéral

Barcelona devra trouver d'autres sources de créativité avec Yamal blessé. Plusieurs candidats existent dans cet effectif. L'option la plus en vue est Joao Cancelo, qui évoluera en latéral offensif.

Avec les soucis de blessures à ce poste, Cancelo s'est déjà révélé une recrue estivale très utile. Il peut évoluer sur les deux couloirs et a été titulaire à chaque rencontre de Ligue des Champions du Barça cette saison. L'international portugais a déjà délivré deux passes décisives en quatre sorties européennes.

Cancelo tourne en moyenne à 2,3 dribbles et 1,5 passe clé par match dans cette compétition. Il devrait monter sur le terrain et occuper des positions très avancées dans cette rencontre.

Sabah a déjà encaissé quatre buts à deux reprises lors de cette campagne de Ligue des Champions. Cancelo est techniquement excellent et semble offrir une belle valeur pour une passe décisive ici.

Sabah vs Barcelona Pari 3 : Joao Cancelo 1+ passe décisive à la cote de 3,80 sur Winamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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