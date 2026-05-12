Pronostic Real Madrid vs Real Oviedo 14/05/2026 : la lanterne rouge prête à vendre chèrement sa peau

Notre expert en paris sportifs s'attend à un démarrage poussif du Real Madrid, mais prévoit une victoire étriquée des Merengues dans un match où les deux filets devraient trembler.

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Real Oviedo

Mi-temps - Real Madrid moins de 0,5 but à une cote de 3,15 sur Winamax

Handicap Real Oviedo +2 à une cote de 2,05 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 2,10 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 2-1 Real Oviedo

Pronostic des buteurs : Real Madrid –Vinicius Junior; Gonzalo García

Ces derniers jours ont été sombres pour les deux formations. Les derniers espoirs de titre du Real Madrid se sont envolés après une défaite 2-0 lors du Clasico face au FC Barcelone. Les points laissés en route contre Majorque, Gérone et le Real Betis depuis début avril avaient déjà sérieusement handicapé leur course au sacre.

De son côté, le Real Oviedo a été officiellement relégué lundi soir suite au match nul entre Gérone et le Rayo Vallecano. Leur destin ne tenait déjà plus qu'à un fil après leur incapacité à battre Getafe dimanche dernier.

Avec seulement deux points récoltés sur les quatre derniers matchs, le bref sursaut d'Oviedo a pris fin. Ils joueront désormais pour l'honneur au Bernabéu, avant de retrouver la Segunda División la saison prochaine

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Real Oviedo

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Alexander-Arnold, Pitarch, Tchouameni, Vinicius, Bellingham, Mastantuono, Gonzalo.

Composition attendue de Real Oviedo : Escandell, Alhassane, Calvo, Costas, Vidal, Colombatto, Fonseca, Thiago, Reina, Chaira, Vinas.

Le Real Madrid, habitué aux démarrages lents

Depuis la nomination d'Álvaro Arbeloa en janvier, le Real Madrid peine à entrer dans ses matchs. Dimanche soir au Camp Nou, ils étaient déjà menés 2-0 après seulement 20 minutes de jeu face au Barça. Les Merengues n'ont généré que 0,11 xG (Expected Goals) en première période lors de ce Clasico.

Sur l'ensemble de la rencontre, la Maison Blanche n'a créé qu'une seule grosse occasion pour un total de 0,86 xG, une performance décevante. Le manque de créativité au milieu de terrain est flagrant cette saison, et avec les absences d'Arda Güler et de Fede Valverde, ces lacunes sont d'autant plus criantes.

L'équipe d'Arbeloa n'a pas réussi à marquer en première mi-temps lors de cinq de ses sept derniers matchs de championnat. En face, la lanterne rouge Oviedo peut s'appuyer sur quatre clean sheets lors de ses huit dernières sorties. Parier sur un Real muet avant la pause offre ici une valeur réelle.

Pronostic 1 Real Madrid vs Real Oviedo : Mi-temps - Real Madrid moins de 0,5 but à une cote de 3,15 sur Winamax.

Oviedo veut exister pour son grand retour au Bernabéu

Malgré la relégation actée, Real Oviedo ne manquera pas de motivation. Après près de 25 ans passés loin de l'élite, ce déplacement au Santiago Bernabéu était l'un des rendez-vous les plus attendus du calendrier. Leur dernière visite dans l'antre madrilène remonte à janvier 2001.

À l'inverse, l'esprit des joueurs madrilènes est peut-être déjà tourné vers la Coupe du monde. Les hôtes seront privés d'au moins six joueurs de l'équipe première sur blessure, tandis que trois autres restent incertains. Arbeloa pourrait donc en profiter pour offrir du temps de jeu à de jeunes talents comme César Palacios et Thiago Pitarch.

Depuis leur victoire 4-1 contre Elche, le Real Madrid n'a remporté qu'un seul de ses dix derniers matchs (toutes compétitions confondues) par plus d'un but d'écart. Cela suggère qu'ils ne survoleront pas forcément les débats face à Oviedo.

Les visiteurs affichent une moyenne d'exactement un point par match depuis l'arrivée de Guillermo Almada en décembre. Ils se montrent bien plus compétitifs sous ses ordres. Miser sur les outsiders avec un handicap de +2 présente une belle opportunité, avec une probabilité implicite de 46,5 %.

Pronostic 2 Real Madrid vs Real Oviedo : Handicap Real Oviedo +2 à une cote de 2,05 sur Winamax.

Des visiteurs capables de trouver la faille

Les difficultés du Real Madrid se font sentir aux deux extrémités du terrain. S'ils peinent à s'enflammer offensivement, garder leur cage inviolée est également un défi de taille.

Depuis la prise de fonction d'Arbeloa, les Blancos n'ont réalisé que six clean sheets en 25 rencontres. En 2026, seul Levante a quitté le Bernabéu sans avoir marqué en Liga. Depuis ce match, l'option "Les deux équipes marquent" s'est vérifiée dans six des sept dernières réceptions du Real en championnat.

Le Real Oviedo possède des atouts offensifs pour inquiéter la défense madrilène. Fede Vinas impressionne sur le front de l'attaque avec huit buts en 18 apparitions depuis le début de l'année. L'ailier Ilyas Chaira s'est également illustré avec six réalisations et une moyenne de 2,4 tirs par match.

Dans une rencontre sans véritable enjeu comptable, parier sur des buts de chaque côté semble être le choix le plus judicieux.

Pronostic 3 Real Madrid vs Real Oviedo : Les deux équipes marquent à une cote de 2,10 sur Winamax.

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