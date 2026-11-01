Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les défenses dominent largement cette rencontre, avec un Real Madrid qui rafle la mise.

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Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Celta Vigo

Première période - moins de 1,5 but à la cote de 1,75 sur Unibet

Real Madrid vainqueur & Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,10 sur Unibet

Moins de 3,5 buts à la cote de 1,80 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 2-0 Celta Vigo

Pronostic des buteurs : Real Madrid - Kylian Mbappé, Arda Güler

Le Real Madrid a retrouvé la forme entre les deux dernières trêves internationales, avec huit victoires de suite toutes compétitions confondues. Cette série inclut un succès précieux 2-1 à l'extérieur contre le Barça lors du Clasico.

José Mourinho a trouvé beaucoup plus d'équilibre sur l'ensemble du terrain ces derniers temps. Son équipe s'est imposée 3-0 à Mestalla face à Valence lors de sa dernière sortie. Les Merengue ne comptent que trois points de retard sur le Barça à l'approche de ce week-end, dans une course au titre qui s'annonce serrée.

Du côté du Celta Vigo, le début de saison est difficile, avec seulement deux victoires en 12 journées de championnat. Les Galiciens n'ont pu que faire match nul 0-0 à domicile face à Levante il y a quinze jours en Liga, malgré 3,16 xG créés. Ils ont depuis battu Salamanca UDS 5-0 en Coupe du Roi.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Celta Vigo

Composition attendue du Real Madrid : Courtois, Valverde, Konaté, Huijsen, Carreras, Camavinga, Silva, Güler, Bellingham, Diomande, Mbappé

Composition attendue du Celta Vigo : Radu, J. Rodríguez, Cáceres, Alonso, Rueda, Febas, Moriba, Galán, Álvarez, Swedberg, Jutglà

Le Celta pour fermer le jeu avant la pause

La blessure de l'attaquant Borja Iglesias a largement pesé sur les difficultés du Celta Vigo. Ferran Jutglà a souvent mené la ligne offensive, mais il n'a marqué que deux fois en 11 apparitions en Liga. Cela suffit tout de même à en faire le meilleur buteur de l'effectif visiteur, à égalité avec Pablo Durán.

Les visiteurs ne devraient pas montrer beaucoup d'ambition dans un déplacement aussi périlleux. Ils peuvent néanmoins puiser de l'inspiration dans leur clean sheet obtenu sur ce terrain lors d'une belle victoire 2-0 l'an dernier. Claudio Giráldez veut que son équipe reste solide en début de match pour reprendre pied dans la rencontre.

Seulement deux buts ont été inscrits en première période sur les cinq déplacements du Celta en championnat cette saison. Les Galiciens n'ont marqué qu'une seule fois à l'extérieur cette saison en Liga. Miser sur moins de 1,5 but avant la pause offre de la valeur, avec une probabilité implicite de 57 %.

Pronostic 1 Real Madrid vs Celta Vigo : Première période - moins de 1,5 but à la cote de 1,75 sur Unibet

La renaissance du Real Madrid va se poursuivre

Cette équipe du Real Madrid est plus solide que celle qui s'était inclinée lors du match correspondant la saison dernière. Ce résultat avait marqué le début de la fin pour Xabi Alonso. Mourinho semble néanmoins avoir vraiment imposé sa patte à cette équipe ces dernières semaines.

Yan Diomande a brillé sur le flanc, avec quatre buts et trois passes décisives lors de ses huit dernières apparitions. Jude Bellingham et Arda Güler ont également prospéré dans le sillage de Kylian Mbappé. De son côté, le repositionnement de Fede Valverde au poste de latéral droit a permis de solidifier la défense.

Le Real Madrid n'a encaissé que deux buts lors de ses cinq dernières sorties en championnat. Les Merengue ont remporté leurs deux derniers matchs de Liga sans encaisser.

Le Celta Vigo n'a pas marqué dans 58 % de ses matchs de championnat cette saison. Cela va dans le sens d'un pari sur une victoire des hôtes sans encaisser dans cette rencontre.

Pronostic 2 Real Madrid vs Celta Vigo : Real Madrid vainqueur & Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,10 sur Unibet

Deux défenses solides pour un score serré

Cette rencontre réunit deux des meilleures arrière-gardes de Liga. Avec l'Atlético Madrid, les deux équipes partagent le meilleur bilan défensif du championnat, avec seulement 10 buts encaissés.

Les statistiques avancées confirment à quel point il est difficile pour les équipes adverses de se procurer des occasions face à ces deux formations. Le Real Madrid n'a concédé que 11,4 xG, le meilleur total du championnat. Le Celta Vigo occupe quant à lui la deuxième place de ce classement, avec seulement 12,6 xG concédés.

Trois des cinq déplacements du Celta cette saison en Liga se sont soldés par un score de 0-0. Leurs matchs de championnat affichent une moyenne de seulement 1,67 but par rencontre. Dans ce contexte, miser sur moins de 3,5 buts offre de la valeur, avec une probabilité implicite de 56 %.

Pronostic 3 Real Madrid vs Celta Vigo : Moins de 3,5 buts à la cote de 1,80 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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