Pronostic Real Madrid vs Athletic Club 23/05/2026 : Arbeloa pour finir sur une bonne note

Notre expert en paris sportifs table sur une victoire du Real Madrid dans un match pauvre en buts, pour ce qui devrait être la dernière sortie des Merengues sous les ordres d'Álvaro Arbeloa.

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Athletic Club

Les deux équipes marquent - Non à une cote de 2,20 sur Winamax

Mi-temps - Moins de 1,5 buts à une cote de 1,65 sur Winamax

Victoire du Real Madrid & Moins de 3,5 buts à une cote de 2,60 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 2-0 Athletic Club

Pronostic des buteurs : Real Madrid – Kylian Mbappé, Jude Bellingham

Les minces espoirs de titre du Real Madrid se sont définitivement envolés suite à leur défaite 2-0 lors du Clasico au début du mois. Si ce revers a enterré leurs chances de soulever un trophée, les hommes d'Arbeloa ont parfaitement réagi en remportant leurs deux matchs suivants : un succès 2-0 au Bernabéu face à la lanterne rouge, le Real Oviedo, suivi d'une victoire 1-0 sur la pelouse du FC Séville dimanche dernier.

De son côté, ce match marquera la fin du troisième mandat d'Ernesto Valverde à la tête de l'Athletic Club. Le match nul 1-1 concédé à domicile face au Celta Vigo lors de la dernière journée a mis un point final à leurs ambitions européennes. Les Leones terminent la saison au ralenti, n'ayant pris que quatre points sur leurs cinq dernières sorties.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Athletic Club

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, F. García, Huijsen, Rüdiger, Carvajal, Valverde, Tchouaméni, Vinicius, Bellingham, Brahim, Mbappé

Composition attendue de Athletic Club : Simon, Boiro, Laporte, Yeray, Gorosabel, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Navarro, I. Williams, Guruzeta

Peu de buts attendus au Bernabéu pour cette dernière journée

Sans aucun enjeu comptable majeur, cette rencontre ne devrait pas se jouer sur un rythme effréné. Les récents matchs du Real Madrid pointent d'ailleurs vers une confrontation plutôt fermée. Les quatre dernières sorties des Blancos se sont toutes soldées par deux buts ou moins, avec une seule des deux équipes parvenant à trouver le chemin des filets.

De plus, l'historique récent entre les deux formations confirme cette tendance : les deux équipes n'ont marqué lors d'une même confrontation qu'à une seule reprise sur leurs cinq derniers face-à-face. Au match aller, le Real Madrid avait signé l'une de ses prestations les plus solides de la saison en s'imposant 3-0, tout en limitant les Basques à seulement 0,84 xG (buts attendus).

L'attaque de l'Athletic Club a cruellement manqué de tranchant cette saison, affichant une moyenne timide de 1,11 but par match en La Liga. Pour ne rien arranger, les visiteurs devront composer sans Nico Williams sur la pelouse du Bernabéu, suite à un nouveau pépin physique. Dans ce contexte, parier sur le fait qu'au moins une des deux équipes restera muette offre une très belle valeur.

Pronostic 1 Real Madrid vs Athletic Club : Les deux équipes marquent - Non à une cote de 2,20 sur Winamax

Un premier acte qui s'annonce calme

Cette saison, les matchs de championnat du Real Madrid ont souvent mis du temps à s'emballer. Seulement 42 % de leurs buts inscrits et 39 % de leurs buts encaissés ont eu lieu au cours des 45 premières minutes.

Cette dynamique s'est encore accentuée au fil des semaines. Un seul de leurs huit derniers matchs de La Liga a vu plus d'un but inscrit avant la pause. C'était lors de leur déplacement à Barcelone, où le leader catalan avait fait parler sa classe d'entrée de jeu.

Du côté de l'Athletic, les six dernières rencontres ont toutes offert un but au moins en première période. Il est fort probable que les Basques évitent de prendre des risques inconsidérés dès le coup d'envoi. Miser sur moins de 1,5 buts en première mi-temps semble donc très pertinent, avec une probabilité implicite de 60,6 %.

Pronostic 2 Real Madrid vs Athletic Club : Mi-temps - Moins de 1,5 but à une cote de 1,65 sur Winamax

Le Real Madrid pour finir en beauté

Avec les retours de Kylian Mbappé et de Fede Valverde, le Real Madrid devrait être en mesure d'aligner son onze le plus compétitif depuis plusieurs semaines. Malgré un exercice globalement décevant par rapport aux standards du club, les Madrilènes ont tout de même remporté 70 % de leurs matchs de championnat. Une victoire lors de cette ultime journée leur permettrait d'ailleurs de dépasser leur total de points de la saison dernière.

La campagne de l'Athletic Club s'avère tout aussi frustrante. Bloqués à 45 points, les Leones s'apprêtent à terminer dans le ventre mou du classement, bien loin de leur superbe 4e place décrochée l'an passé avec 70 points. Les hommes de Valverde ont d'ailleurs mordu la poussière lors de leurs cinq confrontations face aux équipes du top 3, ne marquant qu'un seul petit but sur l'ensemble de ces chocs.

Toutefois, l'animation offensive du Real n'a pas été assez flamboyante récemment pour imaginer un festival offensif. Leurs huit derniers matchs de championnat ont tous généré trois buts ou moins au total, et les trois derniers succès des Blancos se sont dessinés sur des scores de 1-0 ou 2-0.

Dès lors, le combiné victoire du Real Madrid et moins de 3,5 buts dans le match apparaît comme une option très séduisante, affichant une probabilité implicite de 38,5 %.

Pronostic 3 Real Madrid vs Athletic Club : Victoire du Real Madrid & Moins de 3,5 buts à une cote de 2,60 sur Winamax

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