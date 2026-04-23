Pronostic Real Betis vs Real Madrid 24/04/2026 : les visiteurs devraient s'imposer

Notre expert en paris sportifs s'attend à une seconde période ouverte qui se conclura par une victoire du Real Madrid, ramenant ainsi les trois points dans la capitale espagnole.

Les meilleurs paris pour Real Betis vs Real Madrid

Victoire du Real Madrid à une cote de 1,80 sur Unibet

Seconde mi-temps - Plus de 1,5 buts à une cote de 1,60 sur Unibet

Match nul ou Real Madrid & Plus de 2,5 buts à une cote de 1,81 sur Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Betis 1-2 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Real Betis – Abde Ez ; Real Madrid – Kylian Mbappé, Vinicius Junior

Le Real Betis a renforcé ses chances de finir cinquième grâce à une victoire 3-2 à Gérone mardi soir. Une réaction forte après un déclin inquiétant au cours des deux derniers mois.

Avant cela, l'équipe de Manuel Pellegrini n'avait plus gagné en championnat depuis la mi-février. De plus, Braga les a surpris en les éliminant de l'Europa League avec une défaite 4-2 à domicile la semaine dernière.

Le Real Madrid a également subi un coup d'arrêt, ses espoirs en Ligue des champions s'étant envolés après une défaite 4-3 à Munich. L'équipe d'Álvaro Arbeloa est toujours dans la course au titre en Liga, mais elle dépend d'un faux pas du FC Barcelone.

Les Merengues ont résisté à une forte pression en fin de match pour battre Alavés 2-1 mardi soir. C’était leur première victoire depuis la trêve internationale.

Les effectifs probables pour Real Betis vs Real Madrid

Composition attendue de Real Betis : Valles, Rodríguez, Natan, Bartra, Bellerín, Amrabat, Altamira, Ez, Fornals, Antony, Hernández

Composition attendue de Real Madrid : Lunin, Mendy, Huijsen, Rüdiger, Carvajal, Camavinga, Bellingham, Tchouaméni, Valverde, Vinicius, Mbappé

La Maison Blanche pour garder un mince espoir de titre

Les problèmes du Real Madrid cette saison sont souvent survenus face à des blocs défensifs compacts. Lorsqu'il n'y a pas d'espace à exploiter, Kylian Mbappé et Vinicius Junior sont moins percutants devant. De plus, l'entrejeu manque parfois de créativité pour forcer le verrou de ce type d'équipes.

La bonne nouvelle pour les visiteurs est que le Real Betis est une équipe qui cherche à produire du jeu. Les hôtes laisseront des espaces en défense, d'autant qu'un gros doute plane sur la participation de leur défenseur central titulaire, Diego Llorente.

Cette approche s'est retournée contre eux face aux cadors cette saison. Entre le championnat et les coupes, le Betis a déjà encaissé cinq buts contre le Barça, le Real et l'Atlético de Madrid. Ils avaient d'ailleurs été balayés 5-1 au Santiago Bernabéu en janvier.

Les Madrilènes ont remporté 60 % de leurs déplacements en Liga cette saison. Sans autre compétition à jouer, ils seront totalement focalisés sur cette rencontre. Miser sur une victoire des visiteurs offre de la valeur avec une probabilité implicite de 52,6 %.

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Des buts attendus après la pause

Lors des cinq derniers matchs de championnat du Real Madrid, les deux équipes ont marqué après la pause. Ils ont concédé deux grosses occasions et 1,4 xG lors d'une seconde période peu convaincante contre Alavés mardi. Pourtant, les hommes d'Arbeloa ont tout de même réussi à cadrer cinq tirs après l'entracte durant ce match.

Leurs rencontres ont affiché une moyenne de 1,82 but en seconde période cette saison en Liga. De plus, 58 % des buts marqués par le Real, et 63 % de ceux encaissés, ont eu lieu lors du second acte.

C'est un autre duel qui risque de s'étirer au fil des minutes. Les visiteurs ne peuvent pas se permettre de perdre des points dans leur chasse au Barça. Ils devront donc livrer leur meilleure performance pour s'imposer.

Le Real Betis s'est également montré plus prolifique au retour des vestiaires : 56 % de leurs buts en Liga ont été inscrits en seconde période. Dès lors, parier sur plus de 1,5 but après la pause semble être le choix le plus judicieux.

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Le Betis encore en difficulté à La Cartuja

La première saison du Real Betis à La Cartuja touche à sa fin, alors que la rénovation du Benito Villamarín est presque terminée. Dans l'ensemble, l'ambiance a bien été transférée vers leur stade temporaire, mais les résultats des Verdiblancos indiquent un déclin devant leur public.

Les Andalous n'ont remporté qu'un seul de leurs sept derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues. Malgré leur lutte pour une qualification en Ligue des champions, un taux de victoire de 47 % à La Cartuja en Liga reste relativement faible. L'Atlético de Madrid s'est déjà imposé deux fois sur ce terrain cette saison, tandis que le Barça y a gagné 5-3 en décembre.

Cela suggère que le Real Madrid devrait repartir avec au moins un point. Un match ouvert est probable, et 67 % des déplacements du Real en championnat ont produit trois buts ou plus.

Miser sur un "Match nul ou Real Madrid et plus de 2,5 buts" présente une belle valeur avec une probabilité implicite de 48,8 %.

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