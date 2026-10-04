Pronostic Portugal vs Norvège 04/10/2026 : les visiteurs veulent éviter la défaite samedi

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Portugal confirme sa bonne forme, même si la victoire obtenue en Norvège la semaine dernière devait beaucoup à la réussite plus qu'au contenu, les locaux ayant largement dominé au xG.

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Les meilleurs paris pour Portugal vs Norvège

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Bruno Fernandes 1 passe décisive ou plus à la cote de 2,80 sur Betclic

Double chance - Match nul/Norvège à la cote de 2,20 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Portugal 2-2 Norvège

Pronostic des buteurs : Portugal - Ramos, Neto ; Norvège - Haaland, Bobb

Le Portugal reçoit la Norvège à l'Estádio do Dragão dimanche, dans le cadre du Groupe 4 de la Ligue A en Ligue des Nations. Cette rencontre fait suite au match de la semaine dernière à Oslo, où le Portugal s'était imposé 2-1 à l'extérieur.

Le Portugal a livré une prestation remarquable lors de son dernier match face au Danemark à Copenhague jeudi. Les Portugais se sont imposés 4-2 grâce aux buts de João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha et João Félix. Bruno Fernandes a délivré deux passes décisives sur ces buts.

Malheureusement, une grande partie de l'attention médiatique se concentre actuellement sur Cristiano Ronaldo, qui a récemment quitté le rassemblement de la sélection. La légende portugaise était restée sur le banc contre la Norvège et n'a pas eu de temps de jeu face au Danemark.

Malgré le tumulte autour de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus a remporté ses trois matchs à la tête de la sélection. Le Portugal est en tête du groupe avec neuf points sur neuf possibles et se trouve en bonne position pour terminer premier.

La Norvège a subi une défaite surprise 2-1 face au Pays de Galles le même soir. Oscar Bobb avait ouvert le score avant l'égalisation de Dan James. Neco Williams a offert la victoire aux siens sur un coup franc magnifique après la pause.

La Norvège devra se passer de Torbjørn Heggem, expulsé 21 secondes après le début de la seconde période contre le Pays de Galles. Haaland n'a tenté que deux tirs à Cardiff sans trouver le chemin des filets, mais cette expulsion précoce a complètement changé la physionomie de la rencontre. La Norvège occupe actuellement la troisième place du groupe, à égalité de points avec le Pays de Galles et le Danemark.

Les effectifs probables pour Portugal vs Norvège

Composition attendue du Portugal : Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Neto, Fernandes, Leão, Ramos

Composition attendue de la Norvège : Nyland, Ryerson, Ajer, Østigård, Wolfe, Ødegaard, Berge, Berg, Bobb, Haaland, Nusa

Les Norvégiens incapables de garder leurs cages inviolées

Les matchs de la Norvège promettent presque toujours du spectacle. Les deux équipes ont marqué lors de chacune de leurs 11 dernières rencontres, et la Norvège encaisse deux buts depuis quatre matchs consécutifs.

Les chiffres racontent une histoire limpide. Les trois derniers matchs de la Norvège ont tous produit au moins 3 buts, avec les deux équipes qui ont marqué à chaque fois. Les Norvégiens avaient commencé par battre le Danemark 3-2, avant de s'incliner 2-1 contre le Portugal puis 2-1 face au Pays de Galles.

Le Portugal connaît aussi des difficultés défensives, ayant encaissé deux buts lors de sa récente victoire 4-2 à Copenhague jeudi. De plus, la suspension de Heggem va fragiliser une défense norvégienne déjà généreuse. Au vu de ces éléments, nous estimons qu'il existe une belle chance de voir les deux équipes marquer et au moins 3 buts tomber, pour une probabilité implicite de 57%.

Pronostic 1 Portugal vs Norvège : Total de buts & Les 2 équipes marquent - plus de 2,5 buts & oui à la cote de 1,75 sur Betclic

Fernandes dans la continuité de ses bonnes prestations

Bruno Fernandes est celui qui fait tourner le jeu portugais en l'absence de Cristiano Ronaldo. Il a délivré deux des quatre passes décisives à Copenhague, ses premières de cette campagne de Ligue des Nations.

Son rôle est essentiel dans l'animation offensive du Portugal. Fernandes évolue en numéro 10 derrière Gonçalo Ramos, avec Rafael Leão et Pedro Neto qui courent sur les côtés. Il apporte la créativité et se charge également des coups de pied arrêtés, ce qui multiplie ses occasions de passes décisives.

La Norvège sera diminuée en défense. Heggem est suspendu, et les Scandinaves n'ont pas gardé leur cage inviolée depuis 11 matchs consécutifs. Bruno affiche une moyenne d'une passe décisive par match lors de cette trêve internationale. C'est pourquoi miser sur une nouvelle passe décisive, à une probabilité implicite de 36%, nous semble être le pari de plus grande valeur parmi nos pronostics Portugal vs Norvège.

Pronostic 2 Portugal vs Norvège : Bruno Fernandes 1 passe décisive ou plus à la cote de 2,80 sur Betclic

La Norvège méritait bien mieux à Oslo

La Norvège avait été la meilleure équipe à Oslo la semaine dernière. Les Norvégiens s'étaient inclinés 2-1 tout en remportant la bataille du xG 2,52 à 1,04. Diogo Costa fut l'homme qui permit au Portugal de repartir avec les trois points, en réalisant neuf arrêts ce soir-là.

La performance de la Norvège mérite plus de considération que ne le suggère le score. Les Norvégiens seront avides de points dans cette rencontre, d'autant plus après deux défaites consécutives. Martin Ødegaard et Erling Haaland demeurent des menaces sérieuses en attaque, Haaland ayant inscrit trois buts et Ødegaard délivré trois passes décisives lors de cette campagne.

Le Portugal dispose d'un confortable matelas en tête du groupe. Les Portugais ont déjà engrangé neuf points, ce qui les place en position idéale pour atteindre la phase à élimination directe. Jorge Jesus pourrait également décider de faire tourner son effectif après trois matchs en huit jours et ménager certains cadres. Miser sur les Norvégiens pour repartir de Porto avec au moins un point, à une probabilité implicite de 45%, nous semble être un choix raisonnable.

Pronostic 3 Portugal vs Norvège : Double chance - Match nul/Norvège à la cote de 2,20 sur Betclic

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