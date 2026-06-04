Pronostic Portugal vs Chili 06/06/2026 : Ronaldo pour guider à nouveau l'attaque de la Seleção

Notre expert en paris sportifs estime que le Portugal dispose d'une armada offensive bien trop puissante pour les Sud-Américains et devrait s'imposer sans trembler.

Les meilleurs paris pour Portugal vs Chili

Handicap (3 choix) – Portugal gagne avec un handicap de -1 à une cote de 1,64 sur Winamax

Les deux équipes marquent (BTTS) : oui à une cote de 2,01 sur Winamax

Portugal gagne les deux mi-temps : oui à une cote de 2,31 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Portugal 4-1 Chili

Pronostic des buteurs : Portugal – Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo x2 ; Chili – Gonzalo Tapia

La génération dorée du Portugal est en quête du tout premier sacre de son histoire en Coupe du monde. Malgré ses 41 ans, le capitaine et numéro 7 Cristiano Ronaldo affiche toujours une forme physique étincelante et enchaîne les buts. Roberto Martínez va devoir peaufiner la gestion de son onze de départ dès le coup d'envoi du tournoi pour maximiser ses chances de soulever le trophée.

La Seleção das Quinas s'offre un ultime test amical face au Chili à Lisbonne avant de s'envoler pour l'Amérique du Nord pour le Mondial 2026. Ce match permettra à Martínez d'ajuster ses schémas tactiques et d'intégrer naturellement Ronaldo dans le collectif plutôt que de l'imposer de force dans l'alignement. Les locaux auront à cœur de quitter leur public sur une note positive, donnant à leurs supporters un avant-goût clair de ce qui les attend au cours des six prochaines semaines.

Le Chili, de son côté, joue pour l'honneur et viendra tester ses capacités face à l'un des cadors du football européen. Le déclin des Sud-Américains a été pour le moins brutal. S'ils ont connu des années de gloire portées par leur propre génération dorée, cette époque semble aujourd'hui bien lointaine.

Les temps sont durs pour la Roja depuis les grandes heures de Jorge Sampaoli et Juan Antonio Pizzi, l'époque où Alexis Sánchez figurait parmi leurs grandes stars. C'est désormais Nicolás Córdova qui a la lourde tâche de reconstruire l'équipe, bien qu'il assure cette fonction de manière intérimaire. Le Chili s'attend à un match particulièrement délicat face à l'un des grands favoris pour le titre mondial cette année.

Les effectifs probables pour Portugal vs Chili

Composition attendue du Portugal : Costa, Dalot, Araújo, Inácio, Cancelo, Costa, Silva, Trincão, Fernandes, Neto, Ronaldo

Composition attendue du Chili : Vigouroux, Lichnovsky, Maripán, Gómez, Suazo, Pizarro, Loyola, Faundez, Osorio, Altamirano, Tapia

Le Portugal va capitaliser sur les lacunes du Chili à l'extérieur

À Lisbonne, le Portugal abordera ce match amical de samedi dans la peau de l'immense favori. En réalité, les locaux ont toutes les cartes en main pour surclasser une équipe chilienne en manque d'expérience. Les hommes de Martínez n'ont concédé qu'une seule défaite lors de leurs 11 dernières sorties internationales.

Sur cette série, ils ont signé huit victoires, une preuve irréfutable de la dynamique des Lusitaniens. À l'inverse, le bilan du Chili, en particulier hors de ses bases, est catastrophique. La Roja a concédé quatre défaites lors de ses cinq derniers déplacements, sa seule et unique victoire ayant été décrochée face à la Russie.

Avec un Chili relégué à pas moins de 49 places derrière le Portugal au dernier classement FIFA, on voit mal comment les visiteurs pourraient bousculer les locaux, surtout à l'extérieur. Si les Chiliens ont remporté la dernière confrontation directe entre les deux nations, c'était à l'issue d'une séance de tirs au but après un score nul et vierge dans le temps réglementaire.

Après leur victoire nette 2-0 sur le terrain des États-Unis lors de la dernière trêve internationale, les Portugais font le plein de confiance. Par conséquent, les hôtes ont de fortes chances de ne faire qu'une bouchée du Chili ce week-end.

Pronostic 1 Portugal vs Chili : handicap (3 choix) – Portugal gagne avec un handicap de -1 à une cote de 1,64 sur Winamax

Le turn-over pourrait laisser des espaces en défense

Aussi impressionnant que devrait être le Portugal dans ce match amical, les ajustements d'effectif laisseront inévitablement des brèches exploitables pour les visiteurs. Martínez va faire tourner son onze, ce qui pourrait déstabiliser le bloc défensif. Le Chili devra sauter sur ces opportunités, et au vu de son passif, il en est tout à fait capable.

Les Chiliens ont en effet trouvé le chemin des filets lors de chacune de leurs cinq dernières rencontres. La Roja a inscrit 11 buts sur cette période, ce qui témoigne d'un vrai potentiel dans le dernier tiers du terrain. Les locaux pourraient donc éprouver des difficultés à garder leur cage inviolée ce week-end.

De plus, lors des trois dernières sorties du Chili, le pari "Les deux équipes marquent" s'est avéré gagnant. Même si les hôtes se montrent habituellement imperméables, les nombreux changements prévus par Martínez devraient ouvrir des espaces aux attaquants adverses. N'ayant réussi aucun clean sheet lors de ses trois derniers matchs, le Chili est lui aussi condamné à encaisser plus d'un but.

Pronostic 2 Portugal vs Chili : les deux équipes marquent (BTTS) : oui à une cote de 2,01 sur Winamax

Une domination totale dès le coup d'envoi

La dernière prestation en date du Chili s'est jouée face à la Nouvelle-Zélande, une nation pourtant classée 29 rangs derrière lui au niveau mondial. Pourtant, les All Whites les ont littéralement corrigés (4-1), s'imposant confortablement dans les deux mi-temps.

Pour sa dernière apparition à domicile avant de s'envoler vers l'Amérique du Nord, le Portugal aura à cœur d'offrir un véritable festival à ses supporters. Les Portugais avaient déjà remporté les deux mi-temps lors de leur récent succès 2-0 face aux États-Unis, et ils ont toutes les qualités requises pour réitérer pareille performance.

Dans les faits, le Portugal a empoché les deux périodes lors de deux de ses trois derniers matchs. On s'attend donc à voir l'équipe locale dominer les débats de bout en bout de la rencontre.

Pronostic 3 Portugal vs Chili : Portugal gagne les deux mi-temps : oui à une cote de 2,31 sur Winamax

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