Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Portugal s'impose sans encaisser de but, les Gallois manquant cruellement de réalisme devant leur public.

Le Pays de Galles doit adopter une approche plus offensive et mettre le Portugal sous pression. Un match ouvert pourrait jouer en faveur des visiteurs.

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Les meilleurs paris pour Pays de Galles vs Portugal

Les 2 équipes marquent - non à la cote de 1,95 sur Betclic

Handicap 3 voies - Portugal -1 à la cote de 2,15 sur Betclic

Buteur à tout moment - João Félix à la cote de 2,05 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Pays de Galles 0-2 Portugal

Pronostic des buteurs : Portugal - Félix, Fernandes

Le Pays de Galles reçoit le Portugal à Cardiff mardi et a besoin d'un miracle pour décrocher une place en barrages de relégation. Les Gallois comptent trois points de retard sur la Norvège, troisième, avec une différence de buts inférieure de cinq unités.

L'équipe de Craig Bellamy s'est inclinée 3-1 à Oslo samedi. Antonio Nusa, Andreas Schjelderup et Erling Haaland ont tous marqué pour la Norvège. David Brooks a répondu pour les Gallois, entré en seconde période. Le Pays de Galles est bon dernier du groupe A4 avec trois points.

Le Portugal arrive avec 12 points au compteur, ayant déjà validé sa qualification pour les quarts de finale. Les Portugais se sont inclinés 4-1 face au Danemark à Braga.

Jorge Jesus n'a besoin que d'un point pour que son équipe termine en tête du groupe. C'est également la première liste sélectionnée depuis l'annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo.

Nuno Mendes devrait manquer le match sur blessure, et Ruben Dias est lui aussi suspendu après avoir accumulé suffisamment de cartons jaunes. Joao Cancelo fait son retour après avoir purgé sa propre suspension contre le Danemark.

Gustavo Varela reçoit sa toute première sélection en tant que meilleur buteur de Serie A. Le Pays de Galles avait battu la Norvège 2-1 à Cardiff le mois dernier, son seul succès dans la compétition. Les Gallois aiment évoluer devant leur public, le Cardiff City Stadium étant réputé pour son ambiance patriotique.

Les effectifs probables pour Pays de Galles vs Portugal

Composition attendue du Pays de Galles : Darlow, Dasilva, Roberts, Rodon, Davies, Johnson, James, Colwill, Cullen, Wilson, Koumas

Composition attendue du Portugal : D. Costa, Cancelo, Dalot, A. Silva, Veiga, Neto, Vitinha, Neves, Félix, Fernandes, Ramos

Une ligne offensive galloise inexpérimentée qui devrait rester muette

Le Pays de Galles traverse une Ligue des Nations cauchemardesque depuis plusieurs mois. Les hommes de Craig Bellamy sont lanterne rouge de leur groupe et n'ont inscrit que trois buts en cinq matchs. Ils n'avaient d'ailleurs pas trouvé le chemin des filets lors de leur déplacement au Portugal plus tôt dans la phase de groupes.

Leurs statistiques avancées n'offrent guère plus d'espoir. Le Pays de Galles affiche le deuxième xG le plus faible de la Ligue A, à 3,7, ce qui suggère que leur manque de buts ne tient pas uniquement à une mauvaise finition. Les Gallois ne cadrent en moyenne que 3,2 tirs par match et n'ont créé que huit grosses occasions en cinq rencontres.

Bellamy a fait confiance au jeune Lewis Koumas pour briller dans le dernier geste. Le prodige de Liverpool affiche une note moyenne de seulement 6,13 sur ses cinq apparitions.

Le Portugal n'a pas gardé sa cage inviolée lors de quatre de ses cinq derniers matchs, mais nous pouvons l'imaginer empêcher les Gallois de marquer pour la deuxième fois consécutive. Nous pouvons miser sur un clean sheet portugais, à une probabilité implicite de 51,28 %. C'est le pari offrant la meilleure valeur parmi notre trio de pronostics Pays de Galles vs Portugal.

Pronostic 1 Pays de Galles vs Portugal : Les 2 équipes marquent - non à la cote de 1,95 sur Betclic

Le Portugal attendu avec au moins deux buts d'avance

Le Portugal n'a perdu qu'un seul de ses neuf derniers déplacements, toutes compétitions confondues. Les Portugais s'étaient imposés avec deux buts d'écart au Parken de Copenhague face au Danemark le mois dernier. Les Danois forment pourtant une équipe bien plus solide et expérimentée que le Pays de Galles actuellement.

Avec des Gallois susceptibles de pousser leurs joueurs vers l'avant pour aller chercher des buts, le Portugal devrait disposer d'espaces à exploiter dans le dos de la défense. Les Portugais marquent en moyenne deux buts par match dans cette compétition.

Si le Pays de Galles ne parvient pas à marquer, une victoire des visiteurs avec au moins deux buts d'écart semble réaliste. Le xG du Portugal est le sixième meilleur de la Ligue A, à 8,2. Les Portugais affichent également la deuxième moyenne de tirs cadrés par match la plus élevée, à 6,8. Nous pouvons miser sur ce résultat à une probabilité implicite modeste de 46,51 %.

Pronostic 2 Pays de Galles vs Portugal : Handicap 3 voies - Portugal -1 à la cote de 2,15 sur Betclic

Félix pour porter le Portugal vers la victoire

João Félix est co-meilleur buteur du Portugal dans cette édition 2026/27 de la Ligue des Nations, avec trois buts à son actif. Il totalise quatre participations à des buts sur ses cinq apparitions en Ligue A.

Félix traverse une forme étincelante en Saudi Pro League. Il compte neuf participations à des buts lors de ses quatre derniers matchs de championnat avec Al Nassr. Il a également obtenu une note d'au moins 9,0 lors de trois de ces rencontres.

Auteur de nombreux éclairs de génie ces dernières semaines, le joueur de 27 ans aura à cœur d'exploiter les brèches laissées par la défense galloise. Le ratio de buts par 90 minutes de Félix en Ligue des Nations le place dans le 77e percentile. Nous pouvons miser sur un but de sa part à tout moment du match, à une probabilité implicite de 48,78 %.

Pronostic 3 Pays de Galles vs Portugal : Buteur à tout moment - João Félix à la cote de 2,05 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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