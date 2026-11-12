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Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que la Norvège s'impose dans ce match crucial de Ligue des Nations face au Pays de Galles, étant donné le piètre bilan des Gallois à l'extérieur.

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Les meilleurs paris pour Norvège vs Pays de Galles

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Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Norvège 2-1 Pays de Galles

Pronostic des buteurs : Norvège - Erling Haaland, Oscar Bobb ; Pays de Galles - Lewis Koumas

Après un bon début dans cette campagne de Ligue des Nations A, les espoirs de qualification de la Norvège restent suspendus à un fil. Les Vikings arrivent sur la lancée d'une superbe Coupe du monde, au cours de laquelle ils avaient éliminé le Brésil en huitièmes de finale. Ils espéraient sans doute poursuivre sur cette dynamique durant cette campagne, mais peinent à concrétiser sur le plan des résultats.

La Norvège aborde l'avant-dernière journée de groupe à la dernière place du groupe 4, à égalité de points avec le Pays de Galles. Leurs chances de qualification pour le tour suivant sont toutefois loin d'être enterrées, une victoire ici les placerait dans une position idéale. Ayant déjà battu le Danemark, ils ont l'ascendant sur leurs homologues scandinaves, mais ces trois points sont impératifs.

Le Pays de Galles se trouve dans une situation similaire, si ce n'est qu'il s'est incliné face au Danemark lors de la dernière journée. Cela signifie que même si les visiteurs s'imposent à Oslo et que le Portugal bat le Danemark, ils resteraient troisièmes. Leur seule voie pour éviter la relégation consiste à remporter leurs deux derniers matchs.

La tâche s'annonce ardue, puisqu'ils n'ont remporté qu'une seule victoire dans cette édition de la Ligue des Nations jusqu'ici. De plus, leur piètre bilan à l'extérieur dans cette compétition laisse penser que le Pays de Galles devra se battre pour conserver sa place en Ligue A à l'issue de la phase de groupes.

Les effectifs probables pour Norvège vs Pays de Galles

Composition attendue de la Norvège : Nyland, Aursnes, Ajer, Østigård, Wolfe, Ødegaard, Berge, Berg, Bobb, Nusa, Haaland

Composition attendue du Pays de Galles : Ward, Williams, Rodon, Davies, Dasilva, Ampadu, Sheehan, Wilson, Cullen, Johnson, Koumas

Le Pays de Galles pourrait enfin mettre fin à sa série de contre-performances à l'extérieur

Le sélectionneur norvégien Ståle Solbakken sait que son attaque fonctionne suffisamment bien, mais le bilan défensif de son équipe reste préoccupant. Les Vikings n'ont plus gardé leur cage inviolée lors de leurs 12 derniers matchs internationaux consécutifs. Leur dernier clean sheet remonte à mars dernier, lors d'un match nul et vierge face à la Suisse.

Depuis, les deux équipes ont marqué lors de chacun des 12 matchs consécutifs de la Norvège. Même si le Pays de Galles n'a toujours pas marqué le moindre but à l'extérieur en Ligue des Nations, cette statistique pourrait néanmoins leur donner de l'espoir. Les deux seuls buts des Dragons dans cette compétition sont venus précisément face à ce même adversaire, lors du match aller.

Autre élément à souligner : les dix dernières sorties de la Norvège ont toutes produit au moins trois buts. Les hôtes ont également été impliqués dans un score de 2-1 lors de six de leurs sept derniers matchs, dont les trois derniers d'affilée. Quatre des cinq dernières confrontations directes ont vu le nombre de buts dépasser deux, tandis que les deux dernières ont vu les deux équipes marquer.

Pronostic 1 Norvège vs Pays de Galles : Total de buts & Les 2 équipes marquent - plus de 2,5 buts & oui à la cote de 2,00 sur Betclic

La Norvège espère mettre fin à 25 ans d'attente face au Pays de Galles

Les Norvégiens restent sur trois défaites consécutives. Avant cette série, ils avaient pourtant enchaîné de bons résultats. Les hommes de Solbakken étaient restés invaincus lors de quatre matchs consécutifs dans le temps réglementaire, après leur défaite 4-1 face à la France lors de la Coupe du monde. Les Vikings doivent retrouver la forme qui les avait menés jusqu'en quarts de finale en Amérique du Nord.

Le piètre bilan du Pays de Galles à l'extérieur pourrait justement aider les hôtes à prendre les trois points. Les visiteurs ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs et restent sans victoire lors de sept de leurs huit dernières sorties, toutes compétitions et tous lieux confondus. Leurs dix derniers déplacements se sont soldés par seulement deux victoires, cinq défaites et trois matchs nuls.

Les Dragons n'ont jamais battu la Norvège à l'extérieur en trois tentatives. Si le bilan global des confrontations directes penche en faveur du Pays de Galles, les hôtes ont les qualités nécessaires pour s'imposer à domicile. Si la Norvège y parvient samedi, il s'agira de sa première victoire face au Pays de Galles depuis 2001.

Pronostic 2 Norvège vs Pays de Galles : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Norvège & oui à la cote de 2,42 sur Betclic

Ødegaard s'impose comme le moteur créatif de la Norvège

Erling Haaland est un candidat évident lorsqu'on évoque les buteurs potentiels de la Norvège. Il y a toutefois peu de valeur à miser sur l'attaquant pour qu'il inscrive un but. Il vaut mieux s'intéresser à l'homme qui se cache derrière la réussite de Haaland en sélection : Martin Ødegaard.

Le capitaine d'Arsenal et de la Norvège semble s'épanouir dans son rôle derrière Haaland, et leur complicité est indéniable. Ødegaard affiche une grande confiance en ce moment, d'autant plus qu'il a inscrit le but de la victoire pour les Gunners face à Hull la semaine dernière. Le milieu créatif compte déjà quatre passes décisives en autant de sorties en Ligue des Nations cette saison.

Deux de ces passes décisives ont profité à Haaland, tandis qu'une autre est survenue lors de sa dernière apparition avec sa sélection face au Portugal. Ødegaard avait également servi Oscar Bobb lors du match aller face au Pays de Galles. Nous prévoyons donc qu'il sera le moteur créatif de la Norvège samedi.

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