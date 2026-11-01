Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Les Magpies de Matthias Jaissle ont perdu quatre de leurs six derniers matchs. Une défaite ici pourrait les faire plonger dans la bagarre pour le maintien.

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Les meilleurs paris pour Newcastle United vs Arsenal

Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,00 sur Betclic

Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 2,10 sur Betclic

Martin Ødegaard buteur ou passeur à la cote de 2,15 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Newcastle United 0-2 Arsenal

Pronostic des buteurs : Arsenal - Ødegaard, Gabriel

Newcastle United reçoit samedi soir le champion en titre de Premier League, Arsenal, les Gunners de Mikel Arteta visant une dixième victoire en 11 matchs.

La pression monte sur Matthias Jaissle après une seule victoire en cinq matchs de Premier League. Les Magpies affichent une différence de buts négative (-3) et ont été plus souvent battus par les buts que le promu Ipswich (15 contre 13).

Ils reçoivent désormais le champion. Newcastle a perdu ses quatre dernières confrontations en Premier League face à Arsenal. Les Gunners visent un cinquième clean sheet, ce qui signifierait aucun but encaissé en plus de 450 minutes de Premier League.

Mikel Arteta espère que ses titulaires reviendront indemnes de la trêve internationale cette semaine. La liste des blessés des Gunners s'est nettement allégée ces derniers temps, Bukayo Saka (musculaire) restant la seule absence à moyen terme. Max Dowman est quant à lui toujours suspendu.

Une grande partie de la réussite d'Arsenal cette saison tient une nouvelle fois à sa défense hermétique. Les Gunners n'ont concédé que 0,5 but par match en moyenne cette saison, ce qui compense le fait qu'ils ne sont que dixièmes du championnat pour les occasions nettes créées. Arteta pourrait bientôt retrouver William Saliba au sein de cette remarquable défense.

Les effectifs probables pour Newcastle United vs Arsenal

Composition attendue de Newcastle United : Hornicek, Hall, Dedic, Thiaw, Burn, Gonzalez, Steur, Barnes, Murphy, Wissa, Osula

Composition attendue d'Arsenal : Raya, Timber, Calafiori, Gabriel, Konsa, Rice, Guimaraes, Tzolis, Madueke, Ødegaard, Havertz

Le faible xG des Magpies joue contre eux

Les 11,5 buts attendus (xG) de Newcastle les placent 18es de Premier League. Seules trois équipes ont créé moins d'occasions nettes : Liverpool, Hull City et Coventry City.

Ils ne tirent en moyenne que 3,4 fois cadrés par match, le quatrième plus faible total de tirs du championnat. Everton et Aston Villa les ont tous deux neutralisés récemment à St James' Park.

Arsenal n'a concédé que 0,5 but par match, la meilleure défense du championnat et de loin. Sept clean sheets en 10 matchs, un total record partagé avec Brighton, deuxième au classement.

Newcastle a tout de même inscrit 13 buts en championnat, faisant donc mieux que son xG. Les Magpies se sont imposés 2-0 à Crystal Palace récemment, mais ces Gunners sont un cran au-dessus. Nous apprécions ce pari sur les 2 équipes marquent - non, à une cote proche de l'évènement équiprobable.

Newcastle United vs Arsenal, Pronostic 1 : Les 2 équipes marquent - non à la cote de 1,81 sur Betclic

Les Gunners pour arracher une nouvelle victoire

Quatre des cinq derniers matchs de Premier League d'Arsenal ont compté deux buts ou moins. La même statistique s'applique aux cinq derniers matchs de Newcastle. L'approche d'Arteta consiste à être difficile à manier avant tout, puis à faire le nécessaire en attaque pour obtenir les buts qui suffisent.

Malgré sa première place au classement, Arsenal n'est que cinquième pour le xG (16,2). Newcastle, lui, fait partie du bas du classement pour le xG. Si l'on envisage un nouveau clean sheet pour les Gunners, cela revient en pratique à parier contre plus de deux buts d'Arsenal sur la pelouse de Tyneside.

Nous pouvons miser ce week-end sur moins de 2,5 buts, à une cote supérieure à l'évènement équiprobable. 60 % des matchs d'Arsenal n'ont pas dépassé la barre des 2,5 buts. Dans le même temps, 50 % des matchs de Premier League des Magpies ont connu le même schéma. Ce pourrait bien être le meilleur rapport valeur de nos pronostics Newcastle United vs Arsenal.

Newcastle United vs Arsenal, Pronostic 2 : Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 1,95 sur Betclic

Le capitaine fantastique pour poursuivre sur sa lancée

Le capitaine d'Arsenal et de la Norvège, Martin Ødegaard, traverse un très bon moment. Il a enfin retrouvé son meilleur niveau avec les Gunners après deux saisons perturbées par les blessures.

Ødegaard paraît de nouveau solide physiquement. Gabriel Magalhães est le seul joueur de champ d'Arsenal à avoir disputé plus de minutes que lui en Premier League cette saison.

Le but d'Ødegaard face à une coriace équipe de Hull City a fait la différence entre les deux équipes avant la trêve internationale de novembre. Depuis, il a brillé avec la Norvège lors de la victoire 3-1 face au Pays de Galles, inscrivant un but et délivrant une passe décisive contre le Danemark.

Ødegaard semble une valeur sûre pour poursuivre sur cette lancée à St James' Park. Il compte trois buts ou passes décisives pour un cumul de xG et xA de 4,9, et a été impliqué dans un but lors de trois de ses cinq derniers matchs face à Newcastle. Nous nous attendons à une nouvelle contribution ici, à une cote supérieure à l'évènement équiprobable.

Newcastle United vs Arsenal, Pronostic 3 : Martin Ødegaard buteur ou passeur à la cote de 2,15 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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