Pronostic Napoli vs Arsenal 09/09/2026 : les Gunners passent la vitesse supérieure à Naples

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'Arsenal s'impose à Naples, porté par une forme et une fraîcheur physique bien supérieures à celles de leur adversaire.

Les meilleurs paris pour Napoli vs Arsenal

Arsenal - victoire à la cote de 1,75 sur Winamax

Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 1,87 sur Winamax

Napoli - plus de 15 tacles réussis à la cote de 2,00 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Napoli 0-2 Arsenal

Pronostic des buteurs : Arsenal - Havertz, Saka

Napoli accueille les Gunners au Stadio Diego Armando Maradona ce mercredi. Les deux équipes espèrent démarrer sur une note positive la phase de ligue de la Ligue des Champions 2026/27.

Sur le plan national, rien n'a été simple pour le Napoli de Massimiliano Allegri. Après une victoire lors de la première journée, les Napolitains ont enchaîné deux défaites en Serie A, contre Côme puis l'Inter. Face aux tenants du Scudetto, Napoli avait pourtant course en tête avant de s'incliner.

Napoli est loin d'être au complet en ce moment. Le club est privé de son milieu vedette Scott McTominay, absent au minimum jusqu'au mois prochain. Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci et Pasquale Mazzocchi sont eux aussi sur le flanc. Kevin De Bruyne, en revanche, devrait faire son retour pour renforcer le milieu de terrain.

À l'inverse, Arsenal ne pouvait guère mieux aborder sa campagne de Ligue des Champions. Les Gunners ont remporté leurs trois matches de Premier League, face à Coventry, Aston Villa et Chelsea.

Leur récente victoire 2-1 face à Chelsea à l'Emirates constitue un signal fort pour leurs ambitions de titre en Premier League 2026/27. Fait notable, les Gunners restent invaincus lors de la première journée de Ligue des Champions depuis neuf éditions consécutives.

Les effectifs probables pour Napoli vs Arsenal

Composition attendue de Napoli : Meret, Spinazzola, Marin, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Anguissa, Santos, Politano, Højlund

Composition attendue d'Arsenal : Raya, White, Calafiori, Konsa, Gabriel, Rice, Guimarães, Saka, Tzolis, Ødegaard, Havertz

La forme et la condition physique ne penchent que d'un côté

Arsenal a remporté ses quatre matches cette saison, dont une victoire 2-1 face à Chelsea dimanche dernier. Napoli, de son côté, n'a pris que trois points sur trois rencontres de Serie A. Les défaites successives contre Côme et l'Inter mettent d'ores et déjà Allegri sous pression.

La défaite face à l'Inter a été particulièrement douloureuse, Napoli ayant gâché un avantage face aux champions de Serie A en titre. Arsenal, de son côté, voyage également très bien dans cette compétition. Les Gunners restent invaincus lors de leurs neuf dernières premières journées européennes, avec sept victoires à la clé.

Napoli devra se passer de Scott McTominay, l'un de ses porteurs de balle les plus efficaces et une source de buts importante depuis le milieu de terrain. Avec une probabilité implicite de 57,1 %, miser sur Arsenal semble justifié au vu de la forme et de la fraîcheur physique supérieures des Gunners.

Napoli vs Arsenal Pari 1 : Arsenal - victoire à la cote de 1,75 sur sur Winamax

Les Gunners pour maîtriser les débats

Les quatre précédentes confrontations entre ces deux équipes en Ligue des Champions ont toutes vu deux buts ou moins être marqués. Arsenal n'a concédé que 0,9 xG sur ses trois premiers matches de Premier League.

Leur xG produit n'est que de 5,00 sur la même période, ce qui traduit des performances maîtrisées plutôt que des matches ouverts. La saison dernière, Arsenal avait signé pas moins de neuf clean sheets en 15 matches de Ligue des Champions, n'encaissant que sept buts.

Allegri devrait organiser son équipe pour contenir plutôt que pour attaquer à domicile. Napoli n'a pas encore marqué plus de deux buts lors d'un match cette saison. On peut donc s'appuyer sur la ligne des moins de 2,5 buts, à une probabilité implicite de 53,5 %. Ce marché apparaît comme le pari offrant la meilleure valeur parmi ce trio de pronostics Napoli vs Arsenal cette semaine.

Napoli vs Arsenal Pari 2 : Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 1,87 sur sur Winamax

Les Partenopei promis à une soirée de défense

En l'état, Napoli affiche une moyenne de 16 tacles réussis par match en Serie A. Rien n'exclut qu'ils dépassent ce total mercredi soir. Arsenal devrait dominer la possession et cantonner les hommes d'Allegri dans leur propre moitié de terrain.

Les équipes d'Allegri sont généralement à l'aise dans cette configuration. Elles sont structurées pour reculer, perturber le jeu adverse et transitionner rapidement dès la récupération du ballon. Napoli cherchera donc à déstabiliser physiquement les Gunners pour espérer tirer quelque chose de cette rencontre.

Des joueurs comme Frank Anguissa et Stan Lobotka sont tous deux de gros récupérateurs de balle dans l'axe. Le danger viendrait d'un Arsenal qui choisirait de faire circuler le ballon sur les côtés sans provoquer le contact. Malgré cela, miser sur ce marché à une probabilité implicite de 50 % semble sous-coté au regard de la moyenne saisonnière des Partenopei jusqu'ici.

Napoli vs Arsenal Pari 3 : Napoli - plus de 15 tacles réussis à la cote de 2,00 sur Winamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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