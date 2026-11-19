Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Dortmund profite du passage à vide de Mönchengladbach dans ce choc crucial de Bundesliga.

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Les meilleurs paris pour Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund

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1N2 - Mi-temps 2 - Borussia Dortmund à la cote de 1,93 sur Unibet

Buteur à tout moment - Felix Nmecha à la cote de 3,90 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Borussia Mönchengladbach 1-2 Borussia Dortmund

Pronostic des buteurs : Borussia Mönchengladbach - Joe Scally ; Borussia Dortmund - Felix Nmecha, Maximilian Beier

La lutte pour le maintien dure depuis longtemps pour Mönchengladbach, qui reprend ses activités en championnat à la dernière place du classement de Bundesliga. Lors de leurs cinq dernières saisons, les Poulains ont terminé 10e ou moins bien, la 12e place ayant été leur sort la saison dernière. Les mauvais résultats produits en championnat ont conduit le club à se séparer de l'entraîneur Eugen Polanski.

Alexander Blessin a été recruté pour enrayer cette spirale négative, mais ses six matchs à la tête de l'équipe se soldent par trois défaites et seulement deux victoires. Les Poulains ont toutefois battu le Standard de Liège la semaine dernière. Blessin espère que son équipe pourra puiser de la confiance dans ce résultat, alors qu'elle s'apprête à recevoir l'équipe occupant la deuxième place du championnat.

Dortmund est à égalité de points avec le Bayern, et semble déjà représenter la plus grande menace pour les Bavarois en Bundesliga. Les visiteurs ne peuvent se permettre de perdre des points s'ils veulent rester au contact du leader du championnat. Le BVB reste invaincu en championnat jusqu'ici, ce qui est impressionnant compte tenu de ses neuf matchs disputés.

Les Schwarzgelben affichaient le même bilan après neuf matchs lors de la saison 2023/24. Cette saison-là, le Bayer Leverkusen avait mis fin à la domination du Bayern sur le championnat en le remportant sans perdre un seul match. Le BVB avait terminé cinquième cette saison-là, mais les hommes de Niko Kovac seront désireux de maintenir leur course au titre cette fois-ci.

Les effectifs probables pour Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund

Composition attendue de Borussia Mönchengladbach : Batz, Diks, Sander, Chiarodia, Scally, Uno, Neuhaus, Ullrich, Hack, Mohya, Machino

Composition attendue de Borussia Dortmund : Kobel, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Svensson, Bellingham, Veerman, Nmecha, Karetsas, Chukwumeka, Silva

Mönchengladbach peine à contenir ses adversaires

La position de Mönchengladbach au pied du classement de Bundesliga en fait une équipe intéressante à considérer dans les marchés de buts. L'équipe locale a inscrit 12 buts en neuf matchs, dont sept à domicile (58%). Les Poulains ont toutefois encaissé 25 buts sur l'ensemble de la compétition, le total le plus élevé de la division.

Les hôtes ont encaissé 10 buts en quatre matchs au Borussia-Park, soit une moyenne de 2,5 par rencontre. Il est intéressant de noter que tous leurs matchs à domicile en championnat affichent une moyenne de 4,25 buts par rencontre. De plus, les deux équipes ont marqué lors de trois de leurs quatre matchs disputés dans ce stade.

Dortmund enchaîne les rencontres où il marque au moins une fois, sur ses trois dernières sorties en championnat. Ses deux derniers matchs ont produit plus de deux buts, à l'image de six des neuf dernières confrontations directes. Six des huit précédentes rencontres ont vu les deux équipes marquer, et cinq d'entre elles ont dépassé la barre des deux buts.

Pronostic 1 Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund : Total de buts & Les 2 équipes marquent - plus de 2,5 buts & oui à la cote de 1,68 sur Unibet

Le BVB se réveille après la pause

L'une des forces notables de Dortmund cette saison a été sa résilience lorsqu'il se retrouve mené au score, ainsi que sa capacité à trouver le chemin des filets dans les derniers instants. L'équipe a été menée à trois reprises et a su revenir à chaque fois. Cependant, les hommes de Kovac se sont montrés moins prolifiques offensivement à l'extérieur.

Ils n'ont marqué que six buts en quatre sorties, soit une moyenne de 1,5 but par match. Cela contraste fortement avec leurs deux buts par match à domicile. De plus, le BVB n'a pas encore marqué de but en première période à l'extérieur cette saison. Les six buts inscrits sur la route sont tous arrivés en deuxième période.

Quel que soit le lieu, 81% des buts de Dortmund sont survenus en seconde période, dont sept des 13 buts inscrits après la 75e minute. Les hommes de Kovac n'ont mené à la mi-temps lors d'aucun de leurs quatre matchs à l'extérieur. Nous nous attendons donc à ce qu'ils dominent lors de la seconde période.

Pronostic 2 Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund : 1N2 - Mi-temps 2 - Borussia Dortmund à la cote de 1,93 sur Unibet

Nmecha prêt à relever le défi offensif

Le meilleur buteur de Dortmund en Bundesliga cette saison est Felix Nmecha. Il a inscrit quatre buts en championnat, un de plus que Serhou Guirassy. Ce dernier étant blessé, le fardeau offensif pourrait bien reposer sur Nmecha.

L'attaquant de 26 ans était remplaçant non utilisé avec l'Allemagne lors de la raclée infligée aux Pays-Bas (5-0) lundi soir. Il avait toutefois fait forte impression avant la trêve internationale, en marquant à deux reprises contre Elversberg. Ses deux buts sont arrivés en seconde période. Nmecha avait terminé cette rencontre avec le plus de tirs (6) et le plus de touches de balle dans la surface adverse, avec huit.

Son seul but contre cet adversaire remonte à la saison 2024/25. Il semble toutefois être en forme actuellement. Après être resté sur le banc avec la sélection nationale, il sera impatient d'en découdre. Le mercato des buteurs à tout moment pourrait donc bien se vérifier samedi avec lui.

Pronostic 3 Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund : Buteur à tout moment - Felix Nmecha à la cote de 3,90 sur Unibet

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