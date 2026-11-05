Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le Bayern Munich s'impose largement à Mayence pour conserver sa place de leader.

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Les meilleurs paris pour Mayence vs Bayern Munich

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Buteur à tout moment - Michael Olise à la cote de 2,24 sur Betclic

Total de buts de Bayern Munich - plus de 3,5 buts à la cote de 2,55 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Mayence 1-4 Bayern Munich

Pronostic des buteurs : Mayence - Phillip Tietz ; Bayern Munich - Harry Kane x2, Lennart Karl, Michael Olise

Mayence traverse des semaines misérables, après avoir été éliminé de la DFB-Pokal. Bochum l'a battu 2-0 la semaine dernière, envoyant les Nullfünfer hors de la Coupe d'Allemagne. L'équipe d'Urs Fischer a perdu des matchs de championnat consécutifs avant et après cette élimination.

Résultat, le club du Carnaval a glissé à la neuvième place du classement et se montre de plus en plus préoccupé par la menace venue d'en dessous. Seuls trois points séparent Mayence de l'Union Berlin, actuellement seizième. Curieusement, l'équipe a mieux performé à l'extérieur qu'à domicile en championnat cette saison, ce qui n'offre guère d'espoir à la Mewa Arena.

Le Bayern était en action en Ligue des Champions en milieu de semaine, et il a tranquillement disposé de l'Atlético Madrid 2-0 en Espagne. Ce résultat le maintient à un point du top 8 de la compétition, tandis que sa position en championnat demeure bien plus confortable. Après le match nul 2-2 contre le Borussia Dortmund la semaine dernière, le Bayern continue de mener la Bundesliga.

Les Munichois sont toujours privés de leur entraîneur Vincent Kompany, en convalescence après une maladie, mais ils ont fait le travail en milieu de semaine malgré cette absence. Les Bavarois auraient pu faire de même le week-end dernier sans un penalty manqué par Harry Kane et un but égalisateur tardif du BVB. Les visiteurs savent ce qu'ils doivent faire samedi après-midi pour consolider leur position au sommet de la Bundesliga.

Les effectifs probables pour Mayence vs Bayern Munich

Composition attendue de Mayence : Zentner, da Costa, Widmer, Potulski, Caci, Nebel, Sano, Amiri, Martel, Becker, Tietz

Composition attendue de Bayern Munich : Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Davies, Kane

Les visiteurs pour accabler un peu plus Mayence

Il n'y a rarement de moment idéal pour affronter le Bayern Munich, tant sa domination sur le football allemand est remarquable. Pourtant, affronter les champions ne pouvait pas tomber à un pire moment pour Mayence. L'équipe locale n'a remporté qu'une seule de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues et a perdu les quatre autres.

De leur côté, les Rouges restent invaincus depuis 15 matchs cette saison et en ont remporté 10. Leur dernière défaite en compétition remonte à la demi-finale aller de la Ligue des Champions de la saison dernière, face au Paris Saint-Germain. Les Bavarois ont besoin des trois points ici et, à en juger par le passé, cela ne devrait pas poser de problème.

Le Bayern a remporté quatre des six dernières confrontations directes, les locaux n'en ayant gagné qu'une seule sur cette période. Si les visiteurs devraient dominer pour s'emparer des trois points, ils restent sujets à encaisser des buts. Mayence avait marqué à trois reprises lors de la rencontre correspondante la saison dernière, dans le cadre d'une série où les deux équipes ont marqué lors de sept des dix dernières confrontations directes.

Pronostic 1 Mayence vs Bayern Munich : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Bayern Munich & oui à la cote de 1,88 sur Betclic

Olise pour faire la différence samedi

Le Bayern doit composer avec une liste de blessés qui s'allonge, plusieurs joueurs importants étant actuellement sur le flanc, parmi lesquels Ismael Saibari, Luis Díaz, Serge Gnabry et Jamal Musiala. Les Munichois ont connu une grosse frayeur face au Borussia Dortmund lorsque Michael Olise est sorti en boitant à la 84e minute, après avoir déjà vu Saibari et Gnabry quitter la pelouse. Les examens n'ont toutefois révélé aucune lésion au genou, permettant à l'ailier de disputer le déplacement en milieu de semaine à Madrid.

Olise a joué les 90 minutes au Metropolitano, même s'il n'a pas pu produire l'impact qu'il aurait espéré. Il a tout de même affiché un taux de réussite aux dribbles de 50 % et tenté un tir. Sa contribution globale doit néanmoins être replacée dans le contexte d'une saison impressionnante, puisqu'il est actuellement le meilleur buteur du Bayern en Bundesliga.

Le Français a inscrit six buts et délivré trois passes décisives en huit apparitions en Bundesliga cette saison. Il est sur une série de quatre buts marqués lors de ses cinq derniers matchs avec le club. Olise avait inscrit le deuxième des quatre buts du Bayern lors de la rencontre correspondante la saison dernière, les champions l'emportant 4-3 après avoir été menés 3-0 à la mi-temps.

Pronostic 2 Mayence vs Bayern Munich : Buteur à tout moment - Michael Olise à la cote de 2,24 sur Betclic

Vers une répétition de la saison dernière ?

Il suffit de regarder la rencontre correspondante de la saison dernière pour se dire que ce match pourrait être riche en buts. Le Bayern avait inscrit quatre buts sans réplique en seconde période pour empocher les trois points la saison passée, mais l'équipe a tendance à marquer beaucoup de buts. Cette saison, elle en a inscrit 27 en seulement huit matchs, soit une moyenne de 3,38 buts par rencontre.

En moyenne, ses matchs de championnat ont produit 4,38 buts par rencontre cette saison. Mayence n'est pas en reste, avec une moyenne de 4,25 buts par match dans les deux sens. À domicile, les Nullfünfer ont encaissé en moyenne 2,5 buts par rencontre, ce qui est encourageant pour les visiteurs.

Si les visiteurs n'ont pas encore inscrit quatre buts lors d'un match à l'extérieur cette saison, leur performance sur ce terrain la saison dernière invite à l'optimisme. Le Bayern a marqué quatre buts ou plus lors de trois de ses six dernières confrontations directes, ce qui laisse entrevoir une nouvelle démonstration offensive face à Mayence.

Pronostic 3 Mayence vs Bayern Munich : Total de buts de Bayern Munich - plus de 3,5 buts à la cote de 2,55 sur Betclic

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