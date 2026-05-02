Pronostic Manchester United vs Liverpool 03/05/2026 : Le choc des rivaux historiques

La rivalité entre ces deux géants du football anglais traverse les époques, et pour cette nouvelle confrontation à Old Trafford, nous nous attendons à ce que les deux formations se neutralisent.

Les meilleurs paris pour Manchester United vs Liverpool

Match nul entre Manchester United et Liverpool à une cote de 3,70 sur Unibet

à une cote de Les deux équipes marquent et Plus de 2.5 buts à une cote de 1,51 sur Unibet

à une cote de Bruno Fernandes buteur ou passeur à une cote de 1,90 sur Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester United 2-2 Liverpool

Pronostic des buteurs : Manchester United - Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo ; Liverpool - Alexander Isak, Virgil van Dijk

Après un revers surprise contre Leeds United en début de mois, Manchester United a parfaitement rectifié le tir. Les Red Devils restent sur deux victoires consécutives face à Chelsea et Brentford, consolidant ainsi leur place sur le podium (3e). Pour Michael Carrick, il reste quatre matchs pour prouver qu’il a l’étoffe nécessaire pour être confirmé au poste de manager à temps plein.

De son côté, Liverpool a également su relever la tête après son élimination en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Les Reds ont remporté le derby de la Mersey contre Everton avant de s'imposer face à Crystal Palace, se hissant à la 4e place du championnat. Un succès au "Théâtre des Rêves" permettrait aux hommes d'Arne Slot de doubler United au classement, un enjeu majeur pour cette fin de saison.

Les effectifs probables pour Manchester United vs Liverpool

Composition attendue de Manchester United : Lammens, Dalot, Maguire, Yoro, Dorgu, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Jones, van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Szobozlai, Frimpong, Wirtz, Gakpo, Isak

Un duel acharné attendu à Old Trafford

Manchester United s’apprête à raviver sa flamme contre Liverpool ce week-end. Si les Red Devils l'avaient emporté lors de la dernière confrontation en octobre, les Reds ont énormément progressé depuis leur passage à vide de l’an dernier. On peut s'attendre à une rencontre riche en rebondissements.

Côté effectif, les locaux ont vu Luke Shaw rejoindre l'infirmerie lors du succès contre Brentford, mais Leny Yoro et Patrick Dorgu ont réintégré le groupe. Le retour potentiel de Matheus Cunha ce week-end serait un boost offensif de poids. Chez les visiteurs, Arne Slot pourrait enregistrer le retour d'Alisson dans les cages, mais une incertitude plane sur Mohamed Salah, touché contre Crystal Palace.

Au vu du classement actuel, les deux équipes se tiennent de très près. Si le match peut basculer d'un côté comme de l'autre, le partage des points semble l'issue la plus probable. La course pour la troisième place est intense, et une défaite serait un coup d'arrêt brutal pour l'un comme pour l'autre.

Pronostic 1 Manchester United vs Liverpool : Match nul entre les deux clubs (Cote de 3,70 sur Unibet)

Un festival offensif en perspective

Les affiches entre ces deux mastodontes sont historiquement prolifiques. La barre des Plus de 2.5 buts a été franchie lors de leurs cinq dernières confrontations, et dans 11 de leurs 12 derniers duels. Le "Both Teams to Score" (les deux équipes marquent) a été validé dans 7 de ces 12 matchs, incluant leurs deux oppositions de l'année 2025.

Cette saison, 62 % de leurs 34 matchs respectifs ont vu plus de 2.5 buts. Plus frappant encore : aucune équipe ne dépasse le pourcentage de United concernant les matchs où les deux équipes marquent, qui s'élève actuellement à 74 %. Statistiquement, tout porte à croire que les filets trembleront des deux côtés dimanche.

Pronostic 2 Manchester United vs Liverpool : Les deux équipes marquent et plus de 2.5 buts (Cote de 1,51 sur Unibet)

Fernandes en quête du record de passes décisives

Bruno Fernandes réalise une saison exceptionnelle, s'attirant les louanges des observateurs. Le milieu portugais est d'ailleurs le grand favori pour les distinctions individuelles de fin d'année. Mais au-delà des trophées, Fernandes chasse un record historique en Premier League.

Auteur d'une "assist" pour Benjamin Sesko contre Brentford, il n'est plus qu'à une unité d'égaler le record de 20 passes décisives sur une seule saison, détenu par Kevin De Bruyne et Thierry Henry. Avec 7 passes lors de ses 7 derniers matchs et quatre rencontres encore à jouer, le record est à sa portée.

Impliqué sur 28 buts toutes compétitions confondues cette saison, il est l'atout offensif numéro un. Fernandes n'est resté muet (sans but ni passe) que lors de 11 matchs de championnat cette saison, dont neuf l'année civile dernière. Nous l'imaginons mal rester discret pour ce choc à Manchester.

Pronostic 3 Manchester United vs Liverpool : Bruno Fernandes buteur ou passeur décisif (Cote de 1,90 sur Unibet)

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