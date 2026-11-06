Cotes fournies par Winamax, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'Aston Villa, plus performant en championnat ces dernières semaines, puisse créer la surprise à Old Trafford.

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Les meilleurs paris pour Manchester United vs Aston Villa

Premier à marquer - Aston Villa à la cote de 2,10 sur Winamax

Buteur à tout moment - Nicolas Jackson à la cote de 2,80 sur Winamax

1N2 - Aston Villa à la cote de 3,00 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester United 1-2 Aston Villa

Pronostic des buteurs : Manchester United - Matheus Cunha ; Aston Villa - Nicolas Jackson, John McGinn

Une lueur d'espoir est apparue à Old Trafford en milieu de semaine, au milieu des difficultés des dernières semaines. Après seulement 17 minutes, Manchester United se retrouvait mené 2-0 par la Roma en Ligue des Champions. À ce stade, les supporters des Red Devils à travers le monde devaient craindre qu'un effondrement familier ne se reproduise une fois de plus.

Michael Carrick a toutefois manifestement livré un discours inspirant à la mi-temps, car ses hommes sont revenus sur le terrain transformés. Les Red Devils sont parvenus à revenir dans la rencontre et l'ont emporté 3-2 grâce à un doublé de Matheus Cunha. Ils devront retrouver cette même énergie ce week-end en Premier League, où ils reçoivent un adversaire coriace en la personne d'Aston Villa.

La situation était inversée pour les Villans, battus 3-0 en milieu de semaine en Ligue des Champions. Unai Emery et ses hommes ne devraient toutefois pas se laisser décourager par cette défaite face à Barcelone, l'un des favoris pour remporter la compétition cette saison. Villa espère que ses aventures européennes n'affecteront pas sa progression en championnat.

Après un début de saison en championnat habituellement poussif, Villa a commencé à enchaîner les bons résultats. L'une de leurs victoires est venue aux dépens de Manchester City, infligeant aux Citizens leur première défaite de la saison. Les visiteurs espèrent désormais s'imposer face à Manchester United à Old Trafford et poursuivre leur progression en Premier League.

Les effectifs probables pour Manchester United vs Aston Villa

Composition attendue de Manchester United : Lammens, Yoro, Maguire, Heaven, Dalot, Santos, Tielemans, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo

Composition attendue d'Aston Villa : Suzuki, Cash, Lindelof, Torres, Maatsen, Barkley, Goretzka, McGinn, Buendia, Manzambi, Jackson

Villa pourrait ouvrir le score à Old Trafford

Malgré des statistiques sous-jacentes parmi les meilleures de Premier League, Manchester United n'a inscrit que 10 buts en neuf matchs de championnat cette saison. Aucune autre équipe n'a tenté plus de tirs que leurs 167 cette saison, mais leur taux de conversion de 5,99 % les place avant-derniers du classement.

Les Red Devils doivent travailler leur finition, tandis qu'Aston Villa n'a montré aucune difficulté de ce genre. Les visiteurs ont marqué au moins une fois lors de chacun de leurs six derniers matchs de championnat. Les hommes d'Emery ont ouvert le score dans 50 % de leurs déplacements dans cette compétition.

De leur côté, les hôtes ont laissé leurs adversaires prendre l'avantage dans 75 % de leurs rencontres à domicile en championnat cette saison. Autre statistique surprenante : ils n'ont pas encore mené à la mi-temps à Old Trafford en Premier League cette saison. Les hommes de Carrick n'ayant toujours pas gardé leur cage inviolée en championnat, Villa peut espérer ouvrir le score le premier ici.

Pronostic 1 Manchester United vs Aston Villa : Premier à marquer - Aston Villa à la cote de 2,10 sur Winamax

Jackson pourrait profiter du remaniement défensif de United

Les dirigeants de Chelsea observent peut-être les performances de Nicolas Jackson à Aston Villa en se demandant pourquoi il n'a jamais produit une telle forme chez eux. L'international sénégalais a eu besoin de quelques matchs pour s'adapter à Villa, mais il a désormais trouvé son rythme. Jackson est déjà le meilleur buteur du club en championnat cette saison, avec cinq buts en huit apparitions.

À titre de comparaison, lors de son passage au sein d'un Bayern Munich prolifique la saison dernière, il n'avait inscrit que huit buts en 23 matchs de Bundesliga. Jackson s'épanouit sous les ordres d'Emery et affiche désormais six buts lors de ses sept dernières sorties toutes compétitions confondues.

Il a ouvert le score pour les Villans contre Fulham la semaine dernière, et il devrait être impatient d'en découdre. Jackson a disputé trois confrontations personnelles face à United et n'a jamais marqué contre eux. Avec Carrick contraint de remanier sa défense pour pallier la suspension de Lisandro Martinez, l'attaquant pourrait trouver des espaces dimanche.

Pronostic 2 Manchester United vs Aston Villa : Buteur à tout moment - Nicolas Jackson à la cote de 2,80 sur Winamax

La forme du moment pourrait faire la différence

Bien que Manchester United ait arraché une victoire dans une situation difficile en milieu de semaine, leur forme en Premier League reste préoccupante. Les hôtes n'ont remporté qu'un seul de leurs quatre matchs à Old Trafford, lors de la deuxième journée face à Ipswich Town, tout juste promu. Ils restent sur sept matchs sans victoire en championnat.

De quoi encourager les visiteurs, qui ont remporté 50 % de leurs déplacements dans cette compétition et n'en ont perdu qu'un seul sur quatre. Les Villans arrivent à Manchester sur une série de cinq matchs sans défaite, avec trois victoires et deux nuls. Lors de ces cinq rencontres, Villa menait à la mi-temps à quatre reprises.

Les hommes d'Emery se sont montrés redoutables pour conserver leur avantage, générant 2,50 points par match lorsqu'ils ouvrent le score. De leur côté, United n'a égalisé qu'une seule fois après avoir concédé l'ouverture du score à trois reprises à domicile cette saison. Les deux équipes avaient remporté leur confrontation à domicile la saison dernière, c'est pourquoi ce pronostic repose davantage sur la forme actuelle que sur l'historique.

Pronostic 3 Manchester United vs Aston Villa : 1N2 - Aston Villa à la cote de 2,95 sur Winamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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