Pronostic Manchester City vs Crystal Palace 13/05/2026 : les Cityzens maintiennent la pression

Nous misons sur une victoire des Skyblues, déterminés à ne pas lâcher d'une semelle le leader, Arsenal

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Crystal Palace

Victoire de Man City et plus de 2,5 buts à une cote de 1,47 sur Winamax

Les deux équipes marquent : non à une cote de 1,62 sur Winamax

Jérémy Doku buteur (à tout moment) à une cote de 3,20 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 3-0 Crystal Palace

Pronostic des buteurs : Man City – Erling Haaland x2, Jérémy Doku

Manchester City a laissé filer une occasion en or la semaine dernière en concédant le nul face à Everton, mais s'est bien repris en disposant de Brentford. La victoire cruciale d'Arsenal dimanche a laissé les Cityzens à cinq points de la tête : la victoire est donc impérative pour rester dans la course au titre. Les hommes de Pep Guardiola sont invaincus depuis huit matchs et partent largement favoris pour cet avant-dernier rendez-vous de la saison à domicile.

De son côté, Crystal Palace n'a plus grand-chose à espérer de sa campagne de Premier League. Assurés de finir dans le ventre mou du classement, les Eagles d’Oliver Glasner ont la tête ailleurs, focalisés sur leur prochaine finale de Conference League. Après un nul 2-2 contre Everton dimanche, il semble hautement improbable que leur série de quatre matchs sans victoire en championnat prenne fin mercredi soir à l'Etihad.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Crystal Palace

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, O’Reilly, Silva, Reijnders, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

Composition attendue de Crystal Palace : Henderson, Canvot, Riad, Lacroix, Muñoz, Lerma, Kamada, Devenny, Johnson, Pino, Larsen

City a bien plus besoin des trois points

La troupe de Pep Guardiola cherche toujours à déloger Arsenal de la première place, et le temps presse. À l'inverse, les Eagles ont déjà fait une croix sur une qualification européenne via le championnat et n'ont plus d'objectif majeur ici.

Côté effectif, des doutes planent sur Rodri après sa récente blessure, tandis que Ruben Dias pourrait faire son retour dans le onze de départ. Chez Palace, aucun nouveau pépin physique à signaler, bien qu'Eddie Nketiah, Borna Sosa, Evann Guessand et Cheick Doucoure manquent toujours à l'appel. Si les deux équipes disposent d'une belle profondeur de banc, City possède incontestablement l'effectif le plus qualitatif.

Sur le plan offensif, les Cityzens tournent à plein régime cette saison. Ils ont inscrit six buts lors de leurs deux dernières sorties, et 20 sur leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues. Avec l'obligation de s'imposer face à une équipe de Crystal Palace qui donnera la priorité à sa finale européenne, nous anticipons un large succès à domicile.

Pronostic 1 Manchester City vs Crystal Palace : Victoire de Man City et plus de 2,5 buts à une cote de 1,47 sur Winamax.

Un nouveau "clean sheet" pour les locaux

Défensivement, City a soufflé le chaud et le froid ces dernières semaines. S'ils n'ont pas encaissé de but lors de leur récent succès 3-0 contre Brentford, ce n'était que leur cinquième "clean sheet" en 15 matchs officiels. Cependant, avec un tel enjeu et sur la lancée de leur prestation face aux Bees, nous les voyons garder leur cage inviolée cette semaine.

Les protégés de Guardiola ont déjà réalisé 15 clean sheets à domicile toutes compétitions confondues cette saison. Ils avaient remporté le match aller 3-0, prouvant qu'ils savent comment transpercer le bloc de Palace tout en neutralisant leurs contres.

Les Londoniens sont rarement restés muets devant le but en 2025/2026, mais la donne devrait changer pour ce choc. Ayant déjà échoué à marquer récemment contre Bournemouth et West Ham, ils risquent de buter sur la défense mancunienne. Une victoire à domicile sans encaisser de but est notre scénario privilégié.

Pronostic 2 Manchester City vs Crystal Palace : Les deux équipes marquent : Non à une cote de 1,62 sur Winamax.

Miser sur un autre talent que Haaland

Compte tenu de son efficacité clinique, il n'est pas surprenant que la cote d'un but d'Erling Haaland n'offre que peu de valeur ajoutée. Si le Norvégien reste le grand favori des bookmakers pour trouver le chemin des filets, nous avons scruté d'autres options du côté de Manchester. Un homme en particulier finit la saison en boulet de canon.

Jérémy Doku n'a inscrit que huit buts cette saison, mais cinq d'entre eux ont été marqués lors de ses six dernières sorties. L'ailier belge enchaîne les performances de haut vol alors que City tente de doubler les Gunners sur le fil.

City ne manque pas de gâchettes, avec Haaland, Rayan Cherki ou encore Omar Marmoush. Cette semaine, nous misons cependant sur l'attaquant qui a la confiance maximale. Glasner devra demander à sa défense de surveiller Doku de très près, qu'il soit titulaire ou qu'il sorte du banc.

Pronostic 3 Manchester City vs Crystal Palace : Jérémy Doku buteur à tout moment à une cote de 3,20 sur Winamax.

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