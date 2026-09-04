Enzo Maresca ne pouvait pas rêver meilleur début de vie en tant que successeur de Pep Guardiola. Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que City décroche une troisième victoire de suite.

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Coventry City

Man City gagne & Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,15 sur Winamax

Handicap 3 voies - Man City -2 à la cote de 2,40 sur Winamax

Erling Haaland 3 tirs cadrés ou plus à la cote de 2,37 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 3-0 Coventry City

Pronostic des buteurs : Manchester City - Haaland x2, Semenyo

Manchester City reçoit Coventry City à l'Etihad samedi après-midi. C'est la troisième journée, et l'écart entre ces deux équipes ne pourrait guère être plus grand.

Enzo Maresca a remporté ses deux matchs de championnat depuis qu'il a remplacé Pep Guardiola. City a battu Bournemouth 2-1 grâce à une victoire spectaculaire arrachée après avoir été mené. Les Citizens ont ensuite écrasé Crystal Palace 4-1 à Selhurst Park. Manchester City occupe actuellement la tête du classement avec six points.

Maresca ne compte que deux inquiétudes sur le plan des blessures pour le moment, avec Matheus Nunes à l'écart et Jérémy Doku qui soigne un problème au mollet. Enzo Fernandez a rejoint City en provenance de Chelsea le jour de la clôture du mercato et pourrait figurer dans le groupe ce week-end. Rayan Cherki et Erling Haaland ont tous deux connu un début de saison solide, marquant chacun deux buts.

L'équipe de Frank Lampard retrouve l'élite après 25 ans d'absence. Coventry a perdu ses deux matchs sans marquer, s'inclinant 3-0 à Arsenal puis 1-0 à domicile face à Hull. La défaite contre les Tigers a été particulièrement décevante, l'équipe n'ayant pas réussi à inquiéter un autre promu.

Haji Wright, Kaine Kesler-Hayden et Luke Woolfenden sont tous à l'écart. L'absence de Wright se fait le plus sentir après ses 17 buts en Championship la saison passée. Taiwo Awoniyi et Jack Rudoni portent le poids de l'attaque à l'Etihad ce week-end.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Coventry City

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland

Composition attendue de Coventry City : Rushworth, van Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva, Grimes, Yirenkyi, Mason-Clark, Rudoni, Tchaouna, Awoniyi

Les Sky Blues attendront encore leur premier but

Coventry n'a pas marqué depuis son retour en Premier League. Les hommes de Lampard ont fait match blanc à Arsenal puis de nouveau à domicile face à Hull. City a remporté ses deux matchs de championnat et occupe la tête du classement, n'ayant concédé que deux buts en deux rencontres.

L'équipe de Maresca devrait dominer le ballon pendant de longues périodes. Coventry risque de passer une grande partie de l'après-midi à défendre ses cages. Haji Wright, meilleur buteur des Sky Blues la saison dernière avec 17 réalisations, est blessé.

Cela laisse Taiwo Awoniyi bien seul face à Rúben Dias. Une probabilité implicite de 46,51 % semble juste pour une victoire à domicile sans encaisser de but.

Pronostic 1 Manchester City vs Coventry City : Man City gagne & Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,15 sur Winamax

Les écarts de buts pointent dans une seule direction

City s'est imposé par trois buts d'écart à Selhurst Park lors de son dernier match. Coventry s'était incliné du même score à Arsenal lors de la première journée. La tendance va dans le même sens.

L'équipe de Maresca a inscrit six buts en deux matchs. Haaland et Cherki comptent déjà deux réalisations chacun. Cherki a été impérial à Palace, marquant à deux reprises et créant sept occasions dans le sud de Londres.

Coventry doit se passer de trois titulaires, dont le latéral droit Kaine Kesler-Hayden. Sa défense n'a encore jamais affronté une attaque de ce calibre. Un écart de trois buts, à une probabilité implicite de 41,67 %, paraît tout à fait envisageable.

Pronostic 2 Manchester City vs Coventry City : Handicap 3 voies - Man City -2 à la cote de 2,40 sur sur Winamax

Haaland devrait bénéficier d'un flux constant d'occasions

Haaland a cadré cinq tirs en deux apparitions, soit exactement 2,5 par match. Il en a tenté dix au total, preuve de la constance avec laquelle City veut l'impliquer dans le jeu offensif.

Il a marqué à deux reprises à Palace, dont une tête impressionnante. Coventry possède l'une des défenses les moins expérimentées de la division. Les Sky Blues n'ont disputé que deux matchs de Premier League en 25 ans.

Coventry a concédé trois buts à l'Emirates lors de la première journée. Carl Rushworth devrait être sollicité dès le coup d'envoi. Haaland devrait avoir de nombreuses occasions de briller ici. Lorsque City avait accueilli Burnley, alors nouvellement promu la saison passée, le Norvégien avait marqué deux fois et cadré trois tirs.

Les marchés offrent une probabilité implicite de 42,19 % pour que le Norvégien cadre trois tirs ou plus ce week-end. C'est le pari qui présente la meilleure valeur parmi notre trio de pronostics Manchester City vs Coventry City.

Pronostic 3 Manchester City vs Coventry City : Erling Haaland 3 tirs cadrés ou plus à la cote de 2,37 sur sur Winamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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