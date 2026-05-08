Pronostic Manchester City vs Brentford 09/05/2026 : Doku pour faire la différence dans un match serré

Notre expert en paris sportifs mise sur une rencontre ouverte où les Bees pourraient bousculer les Cityzens. Jeremy Doku est attendu au tournant pour porter l'attaque mancunienne.

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Brentford

Brentford +2 (Handicap) à une cote de 1.83 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1.65 sur Winamax

Jeremy Doku buteur à une cote de 3.75 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Man City 2-1 Brentford

Pronostic des buteurs : Man City - Erling Haaland, Jeremy Doku ; Brentford - Igor Thiago

Les ambitions de titre de Manchester City ont pris un sérieux coup de froid lundi dernier. Malgré un sursaut en fin de match, les hommes de Pep Guardiola n'ont pu ramener qu'un nul (3-3) d'Everton, laissant filer Arsenal en tête du classement. Ce faux-pas met fin à une série de trois victoires consécutives en championnat.

À domicile, les Cityzens n'ont plus le droit à l'erreur. Cependant, la réception de Brentford n'a rien d'une formalité. Les protégés de Keith Andrews arrivent gonflés à bloc après leur succès probant 3-0 contre West Ham, relançant ainsi la course à l'Europe. Avant cela, les Bees restaient sur six matchs sans victoire, mais avec une résilience notable : cinq de ces rencontres s'étaient soldées par un partage des points.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Brentford

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, O’Reilly, Khusanov, Guehi, Nunes, Gonzalez, Silva, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

Composition attendue de Brentford : Kelleher, Lewis-Potter, Collins, Van den Berg, Ajer, Kayode, Jensen, Damsgaard, Yarmolyuk, Schade, Thiago.

Des Bees accrocheurs à l'Etihad

Si Brentford n'a pas réussi à empocher de victoire en mars et avril, ce n'est pas par manque de combativité. Toutes leurs sorties durant cette période ont été extrêmement disputées, y compris leur unique revers à Old Trafford. Lors de cette défaite 2-1 face à Man Utd, ils affichaient 55 % de possession et un différentiel d'Expected Goals (xG) de seulement -0,19.

Lors de leur dernière victoire contre West Ham, les Bees ont prouvé leur dangerosité offensive en se créant quatre "grosses occasions". Sur leurs 14 derniers matchs toutes compétitions confondues, ils n'ont concédé que deux défaites dans le temps réglementaire, dont une seule par plus d'un but d'écart.

De son côté, Manchester City ne dégage plus la même sérénité que lors de ses précédentes campagnes victorieuses. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs huit derniers matchs de championnat par plus d'un but d'écart. Dans ce contexte, le handicap Brentford +2 offre une valeur réelle pour ce week-end.

Pronostic 1 Manchester City vs Brentford : Brentford +2 (Handicap) à une cote de 1.83 sur Winamax

Des buts des deux côtés dans un match ouvert

Cette affiche met aux prises les deux meilleurs artificiers de Premier League. Erling Haaland domine les débats avec 25 réalisations, mais le goleador de Brentford, Igor Thiago, reste à l'affût avec 22 unités. Avec de tels finisseurs, chaque équipe sait qu'une demi-occasion peut suffire à débloquer la situation.

Les largesses défensives de City ont coûté cher lundi soir à Everton (3-3). D'ailleurs, le pari "Les deux équipes marquent" est passé lors de quatre de leurs six dernières sorties en Premier League.

Cette saison, Brentford a pris l'habitude de jouer les trouble-fêtes face aux cadors du championnat. Les Bees ont en effet remporté quatre de leurs huit confrontations face aux membres du top 5. Par ailleurs, le pari "Les deux équipes marquent" a été validé lors de quatre de leurs six sorties contre des formations occupant actuellement le top 4.

Miser sur des buts de chaque côté semble donc particulièrement judicieux pour ce choc. Ce scénario affiche d'ailleurs une probabilité implicite de 60,6 %

Pronostic 2 Manchester City vs Brentford : Les deux équipes marquent à une cote de 1.65 sur Winamax

Doku sur sa lancée

Sans Jeremy Doku, Manchester City aurait probablement sombré lors de la dernière journée. Le Belge a été l'homme providentiel en inscrivant le premier et le dernier but de ce thriller à six buts.

À 23 ans, l'ailier traverse une période faste : il affiche un bilan de quatre buts et deux passes décisives lors de ses cinq dernières apparitions toutes compétitions confondues. On se souvient également de son égalisation cruciale en fin de match lors de la demi-finale de FA Cup contre Southampton.

Face à une telle forme, difficile d'imaginer Guardiola se passer de ses services. Avec 12 buts inscrits cette saison (club et sélection cumulés), Doku est l'étincelle capable de faire sauter le verrou des Bees. Sa cote en tant que buteur à tout moment est l'un des bons coups à tenter.

Pronostic 3 Manchester City vs Brentford : Jeremy Doku buteur à une cote de 3.75 sur Winamax.

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