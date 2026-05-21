Pronostic Manchester City vs Aston Villa 24/05/2026 : large victoire attendue pour les Cityzens

Notre expert en paris sportifs table sur une victoire nette et sans bavure à domicile pour ce qui s'annonce comme le tout dernier match de Pep Guardiola sur le banc de City.

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Aston Villa

Mi-temps - Manchester City à une cote de 1,78 sur Winamax

Manchester City marque plus de 2,5 buts à une cote de 1,92 sur Winamax

Les deux équipes marquent - Non à une cote de 2,15 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 4-0 Aston Villa

Pronostic des buteurs : Manchester City – Erling Haaland x2, Jérémy Doku, John Stones

Les espoirs de Manchester City de pousser la course au titre de la Premier League jusqu’à l'ultime journée se sont envolés mardi soir. Leur match nul 1-1 sur la pelouse de Bournemouth a officiellement sacré Arsenal champion. Avant cela, les Cityzens restaient sur une impressionnante série de neuf victoires lors de leurs dix précédents matchs toutes compétitions confondues.

La nouvelle du départ imminent de Guardiola a fuité quelques heures à peine avant le déplacement dans le Dorset. Le technicien espagnol, en poste depuis de longues années, a refusé de confirmer son départ lors de la conférence de presse d'après-match. Pourtant, tout indique que cette rencontre sera bel et bien sa dernière.

De son côté, Aston Villa n'a plus rien à jouer. Les Villans ont validé leur billet pour la Ligue des champions grâce à un succès 4-2 face à Liverpool. Les hommes d'Unai Emery n'ont d'ailleurs pris qu'un seul point lors de leurs trois dernières sorties en championnat, et l'enchaînement s'annonce difficile ce dimanche après avoir disputé la finale de l'Europa League en milieu de semaine.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Aston Villa

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Stones, Guehi, O’Reilly, Rodri, Silva, Semenyo, Foden, Doku, Haaland

Composition attendue d'Aston Villa : Bizot, Cash, Konsa, Mings, Maatsen, Bogarde, Luiz, McGinn, Barkley, Rogers, Abraham

City veut frapper d'entrée

Sans l'annonce du départ de Guardiola, Manchester City aurait peut-être eu du mal à trouver la motivation nécessaire pour ce match, la frustration de ne pas avoir pu contester le titre jusqu'au bout étant bien réelle. Mais cette rencontre va se transformer en une célébration majeure, d'autant que le duo historique composé de John Stones et Bernardo Silva devrait lui aussi plier bagage.

City s'est montré particulièrement redoutable en première mi-temps tout au long de cette saison de Premier League, affichant une différence de buts de +30 avant la pause. Le dauphin du championnat menait d'ailleurs au score à la mi-temps dans 72 % de ses matchs à domicile.

Il est fort probable qu'Emery fasse tourner et laisse souffler certains de ses cadres après le déplacement à Istanbul. De plus, son équipe a souvent tendance à démarrer timidement à l'extérieur cette saison : Villa n'a mené à la pause qu'à deux reprises en 18 déplacements de Premier League.

Dans ce contexte, miser sur l'avantage pour Man City à la mi-temps semble être un excellent choix, avec une probabilité implicite de 55,6 %.

Pronostic 1 Manchester City vs Aston Villa : Manchester City à une cote de 1,78 sur Winamax

Un festival offensif face à des Villans usés par l'Europe

Man City a inscrit trois buts lors de trois de ses quatre matchs de Premier League disputés en mai. Erling Haaland a retrouvé toute son efficacité, signant huit réalisations en neuf apparitions toutes compétitions confondues depuis la dernière trêve internationale. Jérémy Doku est lui aussi en pleine forme, avec cinq buts et deux passes décisives lors de ses neuf dernières sorties.

Ces arguments offensifs promettent un après-midi bien difficile à une défense de Villa potentiellement émoussée. Même sous l'ère dorée d'Emery, le club de Birmingham a toujours souffert sur cette pelouse, concédant 12 buts lors de ses quatre dernières visites à l'Etihad Stadium.

Après avoir enchaîné les matchs couperets en Premier League et en Ligue Europa, Villa aura du mal à mettre son intensité habituelle. La cote pour que City marque plus de 2,5 buts offre une vraie valeur ajoutée.

Pronostic 2 Manchester City vs Aston Villa : Manchester City marque plus de 2,5 buts à une cote de 1,92 sur Winamax

L'attaque de Villa en panne sèche à l'Etihad

Si Manchester City a pu contester le titre à Arsenal jusqu'au bout, c'est aussi grâce à une nette amélioration de son bloc défensif. Cette saison, la défense des Citizens n'a concédé que 0,89 but par match en Premier League. Une statistique en nette progression par rapport à l'exercice 2024/2025, où la moyenne pointait à 1,16 but encaissé par 90 minutes.

Cette solidité se vérifie dans les résultats récents : quatre des cinq dernières victoires des hommes de Pep Guardiola ont été acquises sans prendre le moindre but. De surcroît, City a rendu une copie propre à la maison en signant un clean sheet lors d'une réception sur deux (50 %).

En face, bien que solidement installés dans le top 5, les partenaires de Tammy Abraham voyagent assez mal sur le plan offensif. Avec une moyenne timide de 1,22 but inscrit par match à l'extérieur, les Villans ne pointent qu'à la 13ème place du championnat anglais au classement des Expected Goals (xG) en déplacement, avec un total de 46,4.

Au vu de ces dynamiques croisées, parier sur le fait qu'au moins l'une des deux équipes restera muette s'avère être une option hautement stratégique.

Pronostic 3 Manchester City vs Aston Villa : Les deux équipes marquent - Non à une cote de 2,15 sur Winamax

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