Pronostic Manchester City vs Arsenal 19/04/2026 : City fond sur les Gunners

: City n'a concédé qu'une seule défaite à l'Etihad cette saison et reste sur une série de neuf matchs sans revers. Les hommes de Pep Guardiola parviendront-ils à réduire l'écart sur les Gunners ce dimanche ?

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Arsenal

Victoire de Manchester City à la cote de 1.85 chez Winamax

Moins de 2,5 buts (Under 2.5) à la cote de 1.90 chez Winamax

Antoine Semenyo buteur ou passeur à la cote de 1.95 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester City 2-0 Arsenal

Pronostic des buteurs : Man City – Haaland, Semenyo; Arsenal – N/A

Le sort de la Premier League 2025/26 pourrait bien se jouer ce dimanche lors du choc tant attendu entre Manchester City et Arsenal.

C’est un "must-win" pour City. Une victoire permettrait aux hommes de Pep Guardiola de revenir à seulement trois points d'Arsenal, avec un match en retard et une différence de buts comparable. City part favori, fort d'une moyenne impressionnante de 2,40 points par match à l'Etihad cette saison.

À domicile, les Cityzens marquent en moyenne 2,40 buts par rencontre pour seulement 0,73 encaissé. Leur démonstration face à Chelsea (3-0) la semaine dernière a mis une pression immense sur Arsenal, qui a craqué dans la foulée en s'inclinant 2-1 à domicile contre Bournemouth. Malgré une défense décimée par les blessures, City a su préserver son invincibilité sur ses neuf dernières sorties en championnat.

Du côté d'Arsenal, malgré ce récent revers, la dynamique restait positive avec quatre succès consécutifs et trois "clean sheets" avant l'accroc face aux Cherries.

Le principal casse-tête de Mikel Arteta concerne l'infirmerie. Plusieurs cadres sont incertains : Bukayo Saka, Jurrien Timber et Martin Ødegaard souffrent de pépins musculaires, tandis que Riccardo Calafiori est touché après un coup reçu. Leur participation ne sera décidée qu'au dernier moment après des tests de fitness.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Arsenal

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Ait-Nouri, Nunes, Khusanov, Guehi, Rodri, Silva, Cherki, Doku, Semenyo, Haaland.

Composition attendue de Arsenal : Raya, White, Lewis-Skelly, Gabriel, Saliba, Zubimendi, Rice, Dowman, Martinelli, Havertz, Gyokeres.

City veut relancer le suspense pour le titre

Le bilan récent d'Arsenal à l'Etihad en Premier League est loin d'être reluisant : une seule victoire lors de leurs dix derniers déplacements chez les Skyblues, et seulement deux buts inscrits lors de leurs quatre dernières visites. Compte tenu de l'hégémonie de City à domicile, la balance penche clairement vers un succès des locaux.

Le dilemme est cruel pour Arsenal : faut-il jouer la sécurité ou tenter le tout pour le tout ? Un nul serait un excellent résultat pour les Gunners, mais contenir City dans son jardin est une mission quasi impossible sur 90 minutes.

Il faut également prendre en compte les efforts européens. Arsenal sort d'un combat acharné en milieu de semaine contre le Sporting (0-0) pour arracher sa place en demi-finale de la Ligue des Champions. Entre la fatigue accumulée et les incertitudes physiques, Pep Guardiola aura à cœur d'imposer un rythme élevé dès le coup d'envoi.

Pronostic 1 Manchester City vs Arsenal : Victoire de Manchester City à la cote de 1.85 chez Winamax

Parier sur un match fermé (Moins de 2,5 buts)

Cinq des sept dernières confrontations directes entre City et Arsenal se sont terminées avec deux buts ou moins. Pourtant, les bookmakers n'estiment la probabilité de ce scénario qu'à 53,48% pour ce dimanche. C’est ici que se trouve la "value" de notre sélection.

L'enjeu est tel que l'on peut s'attendre à une approche prudente des deux techniciens, surtout en début de match. Arsenal cherchera avant tout à frustrer City le plus longtemps possible, un point leur suffisant amplement.

Le seul risque pour cet "Under 2.5" serait une ouverture du score précoce de City. Dans ce cas, une équipe d'Arsenal fatiguée et diminuée pourrait s'effondrer. Cependant, leur solidité affichée contre le Sporting mercredi prouve que les Gunners ont du caractère, même dans l'adversité.

Pronostic 2 Manchester City vs Arsenal : Moins de 2,5 buts (Under 2.5) à la cote de 1.90 chez Winamax

Semenyo pour confirmer sa forme étincelante

Il y a un coup à jouer sur Antoine Semenyo ce week-end. L'ancien attaquant de Bournemouth s'est parfaitement adapté au système Guardiola avec déjà six contributions décisives en dix apparitions sous le maillot mancunien.

Cela signifie qu'il est décisif dans 60% de ses matchs avec City. Pourtant, le marché n'évalue qu'à 51,28% ses chances de marquer ou de délivrer une passe décisive dimanche. Semenyo a d'ailleurs frappé fort récemment en étant buteur et passeur lors du quart de finale de FA Cup remporté 4-0 contre Liverpool.

Également influent lors du succès à Chelsea (3-0), l'international ghanéen aborde la dernière ligne droite de la saison en pleine confiance. Miser sur lui est une option très intéressante.

Pronostic 3 Manchester City vs Arsenal : Antoine Semenyo buteur ou passeur à la cote de 1.95 chez Winamax

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