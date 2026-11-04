Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Leverkusen conserve son invincibilité dans la compétition face à une équipe marseillaise en déplacement en Allemagne.

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Les meilleurs paris pour Bayer Leverkusen vs Olympique Marseille

Buteur à tout moment - Patrik Schick à la cote de 1,69 sur Unibet

Handicap à trois issues - Leverkusen vainqueur avec un handicap de -1 à la cote de 1,95 sur Unibet

1N2 & Les 2 équipes marquent - Leverkusen & oui à la cote de 2,40 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bayer Leverkusen 3-1 Olympique Marseille

Pronostic des buteurs : Bayer Leverkusen - Patrik Schick x 2, Ibrahim Maza ; Olympique Marseille - Amine Gouiri

Bayer Leverkusen est sans doute soulagé de retrouver la scène européenne après sa décevante défaite à domicile contre Stuttgart le week-end dernier. Die Werkself enchaîne les revers en Bundesliga, ce qui fait de cette rencontre de Ligue Europa une bienvenue diversion. Tout n'est pourtant pas perdu pour Leverkusen, sixième de Bundesliga et à seulement deux points d'une place qualificative pour la Ligue des Champions.

Le club a cependant été impressionnant en Ligue Europa, où il figure parmi les cinq équipes encore invaincues après trois journées. Les hommes de Carles Martinez Novell sont la seule équipe à n'avoir encaissé aucun but dans cette phase de ligue. Le public du BayArena espère voir trois nouveaux points et un nouveau clean sheet, tandis que Novell recherche toujours sa première victoire en 90 minutes face à Marseille.

Marseille a parcouru beaucoup de chemin depuis sa série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues en septembre. La confiance accordée à Bruno Genesio semble avoir porté ses fruits, puisque l'équipe s'est nettement améliorée. Sur le plan national, l'OM a remporté ses deux derniers matches et a grimpé dans le top 6 de Ligue 1.

La Ligue Europa a toutefois été moins clémente avec les hommes de Genesio. Marseille a perdu ses trois matches, dont un à domicile. La rencontre face à Leverkusen marque le point médian de leur campagne continentale. La bonne nouvelle pour l'OM est que trois de leurs cinq prochains matches de phase de ligue se joueront à domicile.

Les effectifs probables pour Bayer Leverkusen vs Olympique Marseille

Composition attendue de Bayer Leverkusen : Blaswich, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez, Fernandez, Garcia, Vazquez, Maza, Moreira, Schick

Composition attendue de Olympique Marseille : De Lange, Weah, Egan-Riley, Aguerd, Garcia, Kondogbia, Kamissoko, Abdallah, Abdelli, Gomes, Gouiri

Schick toujours aussi tranchant

Leverkusen est la troisième attaque la plus prolifique de Bundesliga, à égalité, avec 18 buts en huit matches et une moyenne de 2,25 buts par rencontre. Le moteur de ces statistiques se nomme Patrik Schick, auteur de sept buts en championnat cette saison.

En Ligue Europa, Schick a inscrit deux buts lors de ses trois apparitions en phase de ligue. Au total, il a marqué huit buts sur ses dix derniers matches avec Leverkusen. Il traverse une période faste, et il semble risqué de parier contre un nouveau but de sa part jeudi.

Malgré la défaite contre Stuttgart le week-end dernier, Schick a été l'un des hommes forts de son équipe. Il a tenté six tirs et touché neuf fois le ballon dans la surface adverse, les meilleurs chiffres du match sur ces deux statistiques. L'attaquant a manqué deux grosses occasions lors de ce match, mais il a tout de même trouvé le chemin des filets. Il semble en mesure de récidiver ici.

Pronostic 1 Bayer Leverkusen vs Olympique Marseille : Buteur à tout moment - Patrik Schick à la cote de 1,69 sur Unibet

Marseille susceptible d'être puni

L'équipe à domicile a inscrit huit buts dans cette compétition en trois matches sans en encaisser aucun. Leverkusen affiche une moyenne de 2,7 buts par match en Ligue Europa. Aucune autre équipe de la compétition n'a tenté plus de tirs que Leverkusen, avec 72 au total.

Concernant les tirs cadrés, le club allemand affiche également le total le plus élevé à égalité, avec 33 sur ses trois premières sorties. Die Werkself a marqué 11 buts sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. L'équipe se montre très efficace dans le dernier tiers et peut punir les visiteurs.

Marseille a encaissé six buts lors de ses trois matches de Ligue Europa, pour un seul but marqué. Les Marseillais ont néanmoins inscrit 11 buts lors de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues, ce qui suggère qu'ils peuvent également transpercer la défense des locaux. Ils ont toutefois encaissé sept buts sur cette même période, ce qui ouvre la porte à une victoire large du club de Bundesliga.

Pronostic 2 Bayer Leverkusen vs Olympique Marseille : Handicap à trois issues - Leverkusen vainqueur avec un handicap de -1 à la cote de 1,95 sur Unibet

Un clean sheet qui semble exclu

Les deux équipes abordent ce match après avoir remporté trois de leurs cinq derniers matches. La bonne dynamique nationale des visiteurs ne s'est pas transposée en Europe. Marseille reste sur une série de cinq défaites consécutives dans une grande compétition continentale.

Les Français ont généralement souffert à l'extérieur. L'OM a perdu 10 de ses 15 derniers déplacements toutes compétitions confondues, ne remportant que quatre victoires sur cette période. Le club a également perdu 10 de ses 12 confrontations face à des équipes allemandes en grande compétition européenne, pour une seule victoire.

Leverkusen a remporté sept de ses 10 derniers matches à domicile en Ligue Europa. L'équipe restait invaincue au BayArena depuis avril avant la défaite contre Stuttgart le week-end dernier. Ce résultat a révélé certaines failles dans cette équipe de Leverkusen, que Marseille pourrait exploiter. Les Allemands ont encaissé neuf buts sur leurs trois derniers matches. Nous continuons de privilégier une victoire des locaux, mais la rencontre ne sera pas à sens unique.

Pronostic 3 Bayer Leverkusen vs Olympique Marseille : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Leverkusen & oui à la cote de 2,40 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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