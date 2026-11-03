Pronostic RB Leipzig vs Manchester City 04/11/2026 : les hôtes font respecter leur avantage

Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que le récent passage à vide de City et la bonne forme de Leipzig à domicile permettent aux hôtes d'éviter la défaite.

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Les meilleurs paris pour RB Leipzig vs Manchester City

Buteur à tout moment - Erling Haaland à la cote de 1,55 sur Betclic

Double chance - Nul/RB Leipzig à la cote de 2,17 sur Betclic

Passe décisive d'un joueur - Antonio Nusa pour au moins une passe décisive à la cote de 5,20 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : RB Leipzig 1-1 Manchester City

Pronostic des buteurs : RB Leipzig - Romulo ; Manchester City - Erling Haaland

Le parcours de RB Leipzig en Bundesliga a reçu un coup de boost ce week-end avec une victoire 2-0 à l'extérieur contre Schalke. Die Roten Bullen occupent désormais la quatrième place de ce championnat et restent en course pour une nouvelle qualification en Ligue des Champions. Bien qu'ils participent déjà à l'édition actuelle de la compétition, les hôtes sont sous pression pour décrocher les trois points après avoir perdu deux de leurs trois premiers matches.

Martin Demichelis doit être déçu du retour de son équipe en Ligue des Champions jusqu'ici. Leipzig a subi des défaites lors de ses deux déplacements, contre Côme et le Real Madrid, sa seule victoire étant survenue à domicile. Une amélioration globale de la forme tombe à point nommé pour la réception de Manchester City cette semaine.

Les Cityzens ont démarré la saison de manière éclatante, mais leur élan a été stoppé lors de deux week-ends consécutifs. Les hommes d'Enzo Maresca ont enchaîné deux défaites en Premier League, face à Aston Villa puis à Brighton. Ce dernier a battu City 1-0 à l'Etihad Stadium lors de son dernier match, après avoir déjà éliminé les Mancuniens aux tirs au but en EFL Cup.

La Ligue des Champions a offert un peu de répit, avec deux victoires en trois matches de phase de ligue pour City. Les Anglais comptent trois points d'avance sur leurs hôtes avant cette journée et ne sont qu'à un point des places qualificatives directes. Après avoir rebondi suite à leur défaite contre le PSG avec une victoire 5-1 contre l'AEK Athènes, tout semble possible pour cette équipe de City.

Les effectifs probables pour RB Leipzig vs Manchester City

Composition attendue de RB Leipzig : Vandevoordt, Baku, Orban, Lukeba, Raum, Seiwald, El Aynaoui, Gruda, Nkunku, Nusa, Romulo

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Foden, Cherki, Doku, Haaland

Haaland prêt à frapper de nouveau sur la scène européenne

Après avoir marqué lors de quatre matches consécutifs toutes compétitions confondues, Erling Haaland est resté muet face à Brighton le week-end dernier. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé, puisque l'attaquant a tenté quatre tirs dans la rencontre, plus que n'importe quel autre joueur des deux équipes. Il a certes manqué une grosse occasion, mais on peut lui pardonner ce jour sans.

La réalité, c'est que Haaland a inscrit six buts lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, le Norvégien a marqué quatre buts en deux rencontres. Il n'a pas été aligné lors de la correction 5-1 infligée à l'AEK Athènes il y a deux semaines, mais il devrait retrouver sa place en pointe pour ce match.

Lors de la confrontation entre ces deux équipes dans l'édition 2023 de la compétition, City était mené 2-0 à la mi-temps. C'est un but de Haaland qui avait enclenché la remontée vers une victoire 3-2. Il est donc intéressant de miser sur le grand attaquant pour marquer ce mercredi.

Pronostic 1 RB Leipzig vs Manchester City : Buteur à tout moment - Erling Haaland à la cote de 1,55 sur Betclic

La forme à domicile de Leipzig pourrait exposer les difficultés européennes de City

Le solide bilan de Leipzig à domicile au Red Bull Arena pourrait se révéler décisif dans cette rencontre. Les Red Bulls ont remporté leurs cinq matches à domicile toutes compétitions confondues cette saison. Les hommes de Demichelis ont inscrit pas moins de 19 buts durant cette série, laissant penser que les locaux devraient percer la défense de City.

Les hôtes visent une troisième victoire consécutive à domicile en Ligue des Champions, une première depuis une série de quatre entre mars et décembre 2020. Leipzig a toutes les raisons de croire en ses chances, notamment au vu de la forme récente de City. Les hommes de Maresca arrivent en Allemagne après trois matches sans victoire dans le temps réglementaire.

Étonnamment, City n'a remporté que huit de ses 20 derniers matches dans cette compétition. Les Mancuniens en ont perdu dix durant cette période, ce qui n'est pas le bilan d'une équipe qui espère aller au bout. Par ailleurs, ils n'ont gagné que trois de leurs dix derniers déplacements en Ligue des Champions et en ont perdu six. Leipzig peut donc avoir confiance en sa capacité à repartir de cette rencontre avec quelque chose à se mettre sous la dent.

Pronostic 2 RB Leipzig vs Manchester City : Double chance - Nul/RB Leipzig à la cote de 2,30 sur Betclic

La forme créative de Nusa en fait un joueur à surveiller face à City

Antonio Nusa a été crucial pour RB Leipzig cette saison. En Bundesliga, le Norvégien a inscrit quatre buts et délivré six passes décisives en huit journées de championnat. Il n'est qu'à une passe décisive du leader actuel du championnat dans cette catégorie, Marco Grüll.

Lors de ses trois derniers matches toutes compétitions confondues, Nusa a délivré quatre passes décisives et marqué un but, dont un but et une passe décisive contre Schalke lors de la dernière sortie. Chose étonnante, il n'a encore participé à aucun but en Ligue des Champions. Il reste néanmoins un joueur dangereux qui ne manquera pas de poser des problèmes à City.

Pour donner un ordre d'idée, Nusa a tenté quatre tirs contre Schalke le week-end dernier, plus que n'importe quel autre joueur sur le terrain. Il a également créé deux grosses occasions pour ses coéquipiers et affichait un xA (passes décisives attendues) de 0,55, le chiffre le plus élevé du match. Nous misons donc sur lui pour créer au moins un but face à City.

Pronostic 3 RB Leipzig vs Manchester City : Passe décisive d'un joueur - Antonio Nusa pour au moins une passe décisive à la cote de 5,20 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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