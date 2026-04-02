Fribourg vs Bayern Munich 04/04/2026 : les futurs champions vont encore l’emporter

Il est difficile d'imaginer autre chose qu'une victoire à l'extérieur pour cette rencontre, tant le Bayern affiche une forme étincelante sous la houlette de Vincent Kompany.

Les meilleurs paris pour Fribourg vs Bayern Munich

Victoire du Bayern Munich et plus de 2,5 buts : cote de 1,63 sur Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Fribourg 1-2 Bayern Munich

Pronostic des buteurs : Fribourg – Igor Matanovic ; Bayern Munich – Luis Diaz, Michael Olise

Fribourg occupe la huitième place du classement de la Bundesliga et réalise une campagne 2025/26 très solide. Ils ont renoué avec la victoire en battant St. Pauli et sont toujours en lice en Ligue Europa ainsi qu'en Coupe d'Allemagne (DFB Pokal). N'ayant subi que deux défaites à domicile de toute la saison, l'entraîneur Julian Schuster sera convaincu que son équipe peut poser des problèmes aux Bavarois ce week-end.

De son côté, le Bayern Munich est tout proche de soulever un nouveau trophée de champion en Allemagne. Ils possèdent neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund et ont remporté 11 de leurs 12 derniers matchs toutes compétitions confondues. Vincent Kompany les fait jouer sur tous les tableaux simultanément, et ils s'imposent comme l'une des meilleures équipes au monde cette saison.

Les effectifs probables pour Fribourg vs Bayern Munich

Composition attendue de Fribourg : Atubolu, Treu, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Manzambi, Grifo, Suzuki, Beste, Matanovic.

Composition attendue de Bayern Munich : Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Goretzka, Kimmich, Olise, Karl, Diaz, Gnabry.

Un pas de plus vers le titre

Fribourg et le Bayern Munich sont les deux seules équipes d'Allemagne encore engagées dans trois compétitions différentes alors que la saison entre dans sa phase finale. Si l'on se fie à la forme actuelle, il ne devrait y avoir qu'un seul vainqueur lors de ce duel dans le Bade-Wurtemberg, mais les locaux sont particulièrement coriaces sur leurs terres. Malgré ce facteur, nous misons tout de même sur un succès des "Roten".

Philipp Lienhart devrait faire son retour pour les hôtes, qui ont réussi à maintenir une certaine stabilité dans leurs compositions récemment. De son côté, le Bayern Munich s'inquiète pour son meilleur buteur Harry Kane, mais enregistre les retours de suspension de Jonathan Tah et Luis Diaz. Il a également été rapporté que Manuel Neuer pourrait faire son retour, tandis que Jamal Musiala et Alphonso Davies ont repris l'entraînement.

Le Bayern devrait être trop fort, et l'équipe locale aura fort à faire pour les empêcher de marquer, même si Kane devait déclarer forfait. Statistique incroyable : 96 % des matchs impliquant le Bayern Munich cette saison se sont terminés avec plus de 2,5 buts inscrits. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive, avec une victoire des visiteurs à la clé.

Pronostic 1 Fribourg vs Bayern Munich : Victoire du Bayern Munich et plus de 2,5 buts : cote de 1,63 sur Betclic

Le bilan impressionnant de Fribourg à domicile

Comme mentionné précédemment, les "Breisgau-Brasilianer" sont très productifs à domicile. Ils n'ont perdu que deux fois à l'Europa-Park Stadion lors de cette campagne 2025/26, et n'ont échoué à y marquer qu'à une seule reprise. Au total, 77 % de leurs matchs de Bundesliga disputés dans leur stade se sont terminés par des buts des deux côtés.

Parallèlement, si le Bayern domine outrageusement au niveau des résultats, sa défense n'est pas totalement hermétique. Les deux équipes ont marqué dans 63 % de leurs matchs de championnat, et les Bavarois n'ont réalisé qu'un seul "clean sheet" sur leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues.

Il existe donc d'excellentes raisons de s'attendre à des buts dans ce choc passionnant. Nous prévoyons de l'action des deux côtés du terrain, même si les visiteurs devraient finir par l'emporter.

Pronostic 2 Fribourg vs Bayern Munich : Les deux équipes marquent : cote de 1,51 sur Betclic

Incertitudes autour de Kane

Harry Kane n'a manqué que deux matchs pour le Bayern en 2025/26 : un en Bundesliga et un en Ligue des champions. Il réalise des performances exceptionnelles pour Kompany, et son total de 48 buts est la preuve absolue de sa qualité. Cependant, il est possible qu'il manque le rendez-vous de ce week-end après s'être blessé en jouant pour l'équipe nationale d'Angleterre.

Avec Nicolas Jackson toujours suspendu, le coach du Bayern a des choix cruciaux à faire. Néanmoins, il dispose de nombreuses options offensives. On pourrait voir Serge Gnabry glisser dans une position plus axiale, mais cela reste à confirmer. Ce n'est pourtant pas sur lui que nous portons notre choix de buteur.

Avec 22 buts à son actif, dont 15 en championnat, c'est sur Luis Diaz qu'il faut se focaliser. L'ancien ailier de Liverpool était suspendu lors de la victoire contre l'Union Berlin, mais son retour est attendu contre Fribourg. Comme il a inscrit sept buts lors de ses huit derniers matchs nationaux, il est tout à fait capable de livrer une grosse performance ce week-end.

Pronostic 3 Fribourg vs Bayern Munich : Luis Diaz buteur à tout moment : cote de 2,35 sur Betclic

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