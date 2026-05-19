Pronostic Fribourg vs Aston Villa 20/05/2026 : rendez-vous avec le destin

Notre expert en paris sportifs s'attend à une finale de l'Europa League particulièrement disputée entre Fribourg, qui dispute la première finale européenne de son histoire, et Aston Villa, sacré champion d'Europe en 1981/82.

Les meilleurs paris pour Fribourg vs Aston Villa

Les deux équipes marquent – Oui, à une cote de 1,85 sur Winamax

Plus de 3,5 buts au total, à une cote de 4,15 sur Winamax

Vincenzo Grifo buteur à tout moment, à une cote de 5,10 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Fribourg 2-2 Aston Villa (3-2 après prolongations)

Pronostic des buteurs : Fribourg – Igor Matanovic, Vincenzo Grifo, Johan Manzambi ; Aston Villa – Ollie Watkins, John McGinn

Une page majeure de l'histoire du football européen est sur le point de s'écrire. Deux équipes aux trajectoires radicalement différentes vont s'affronter pour soulever le trophée de l'Europa League 2025/26. Fribourg est en quête du tout premier titre majeur de son histoire. De son côté, Aston Villa court après un sacre européen depuis plus de 40 ans. L'enjeu ne pourrait pas être plus grand.

Fribourg a validé son billet pour le plus grand match de son histoire en éliminant le SC Braga, finaliste de l'édition 2011. Le club allemand a parfaitement renversé la vapeur après sa défaite 2-1 au match aller, s'offrant une remontada mémorable grâce à un doublé de Lukas Kübler face à une équipe portugaise réduite à 10.

Après cette demi-finale, les Breisgau-Brasilianer ont disputé leurs deux derniers matchs de Bundesliga. Ils se sont d'abord inclinés 3-2 face à Hambourg, une équipe de milieu de tableau, avant de surclasser le RB Leipzig (alors 3e) sur le score de 4-1 à l'Europa-Park Stadion, s'assurant ainsi la septième place du championnat.

De son côté, Aston Villa a mis fin à une série noire de trois défaites consécutives, dont un revers 1-0 à l'aller en demi-finale face à Nottingham Forest. Les Villans ont ensuite écrasé Forest 4-0 à Villa Park pour se qualifier pour la deuxième finale européenne de leur histoire.

Les hommes d'Unai Emery ont enchaîné avec un match nul 2-2 contre Burnley, pourtant déjà relégué, avant de valider leur ticket pour la Ligue des champions en s'imposant 4-2 face à un Liverpool en difficulté.

Tous les efforts de cette saison vont se jouer sur ce choc au Besiktas Park. Nous prévoyons une rencontre extrêmement serrée qui devrait s'étirer jusqu'aux prolongations, voire aux tirs au but. Istanbul s'apprête à vivre une nouvelle soirée européenne d'anthologie.

Les effectifs probables pour Fribourg vs Aston Villa

Composition attendue de Fribourg : Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Manzambi, Beste, Höler, Grifo, Matanovic

Composition attendue d’Aston Villa : Martínez, Cash, Konsa, Pau Torres, Digne, Lindelöf, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendía, Watkins

Les filets devraient trembler des deux côtés

Malgré une fin de saison éreintante, Fribourg n'a pas levé le pied en matière d'intensité. En fait, les Breisgau-Brasilianer ont trouvé le chemin des filets lors de leurs cinq derniers matchs, et au cours de 8 de leurs 10 dernières sorties toutes compétitions confondues.

Le succès des hommes de Julian Schuster repose en grande partie sur leur force de frappe offensive. Le technicien allemand s'appuie sur un savant mélange de jeunesse et d'expérience, incarné par le vétéran Vincenzo Grifo et le jeune Johan Manzambi. Marquer des buts n'est clairement pas un problème pour cette équipe.

Du côté d'Aston Villa, le pari "Les deux équipes marquent" (BTTS) est passé lors de trois de ses cinq derniers matchs officiels. En revanche, aucune de leurs trois dernières rencontres de C3 n'a validé cette tendance. Leur dernier BTTS en Europe remonte à leur victoire 3-1 à domicile contre Bologne en quart de finale aller.

Avec un trophée historique au bout de la nuit, on peut s'attendre à un feu d'artifice offensif des deux côtés. Il est fort peu probable qu'Emiliano Martínez ou Noah Atubolu parviennent à garder leur cage inviolée dans ce contexte à haute tension en Turquie.

Pronostic 1 Fribourg vs Aston Villa : Les deux équipes marquent – Oui, à une cote de 1,85 sur Winamax

Un festival de buts attendu à Istanbul

Fribourg a inscrit au moins deux buts lors de chacun de ses trois derniers matchs officiels, des rencontres qui ont toutes généré plus de 3,5 buts au total. En Europa League, les Allemands ont marqué trois buts ou plus lors de quatre de leurs six matchs à élimination directe cette saison.

En Bundesliga, 13 de leurs 34 matchs ont dépassé la barre des 3,5 buts, dont trois de leurs quatre dernières réceptions. Leurs matchs de championnat en 2025/26 ont tourné autour d'une moyenne de 3,2 buts par match – une preuve irréfutable du profil ultra-offensif de leurs rencontres.

Le constat est similaire pour Aston Villa. Les Villans ont eux aussi planté au moins deux pions lors de leurs trois derniers matchs compétitifs, franchissant à chaque fois le cap des 3,5 buts. Ils ont également trouvé la faille à trois reprises lors de trois de leurs quatre derniers matchs d'Europa League.

Les compteurs s'affolent pour les deux formations ces dernières semaines, et il n'y a aucune raison que cette dynamique s'arrête en si bon chemin. Cette finale européenne est cruciale pour deux effectifs sur-motivés à l'idée de soulever un trophée majeur.

Pronostic 2 Fribourg vs Aston Villa : Plus de 3,5 buts au total, à une cote de 4,15 sur Winamax

Le maestro italien est prêt à frapper

Vincenzo Grifo est le maître à jouer incontesté de Fribourg. À 33 ans, il est le meilleur buteur de l'histoire du club et le joueur italien le plus prolifique de l'histoire de la Bundesliga. Cette finale d'Europa League est l'occasion rêvée pour lui de cimenter encore un peu plus sa légende.

Grifo a été décisif (but ou passe décisive) lors de chacun des cinq derniers matchs à élimination directe de Fribourg sur la scène européenne. La seule exception reste la défaite 1-0 des Allemands sur la pelouse de Genk en huitièmes de finale aller.

Avec un total de cinq réalisations en 14 matchs d'Europa League cette saison, il pointe à la troisième place du classement des buteurs, à seulement deux longueurs des leaders Igor Jesus et Petar Stanic. Au global, Grifo affiche des statistiques impressionnantes avec 14 buts et 10 passes décisives en 52 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.

Pour le rendez-vous le plus important de l'histoire de Fribourg, il serait surprenant de voir Grifo rester muet. S'il est correctement épaulé par son bloc, il a toutes les cartes en main pour faire basculer la rencontre face à Aston Villa.

Pronostic 3 Fribourg vs Aston Villa : Vincenzo Grifo buteur à tout moment, à une cote de 5,10 sur Winamax

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