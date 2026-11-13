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Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que la France obtienne la qualification au terme d'une rencontre décisive face à la Turquie. Voici trois pronostics pour ce choc de la dernière journée.

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Les meilleurs paris pour France vs Turquie

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Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : France 3-1 Turquie

Pronostic des buteurs : France - Michael Olise, Rayan Cherki, Bradley Barcola ; Turquie - Arda Güler

La France a subi sa première défaite sous les ordres de Zinédine Zidane jeudi soir. Après avoir ouvert le score dès la 10e minute, personne ne s'attendait à voir l'Italie revenir et s'imposer 3-1. Ce résultat a chamboulé le classement du groupe A1 de la Ligue des Nations et a donné lieu à un dimanche soir passionnant.

Les Bleus abordent la dernière journée à la deuxième place, derrière l'Italie à la confrontation directe dans la compétition. Pour terminer en tête du groupe, la France doit battre la Turquie et espérer que l'Italie ne batte pas la Belgique. Cette défaite était la première de la France depuis celle concédée face à l'Angleterre lors de la petite finale du Mondial, plus tôt cette année.

La série noire de la Turquie en Ligue des Nations A s'est poursuivie, avec une défaite 2-1 à domicile face à la Belgique. La Turquie a perdu ses cinq matchs de groupe dans cette édition de la Ligue des Nations. Ces statistiques n'offrent guère d'espoir d'un redressement au Stade Atlantique de Bordeaux.

Jusqu'à présent, la nomination de Sergen Yalçın comme sélectionneur de la Turquie n'a pas permis d'améliorer les résultats. Ce fut à nouveau le cas jeudi soir, malgré un début de match encourageant. Après qu'Arda Güler a donné l'avantage à la Turquie, la Belgique a répondu par deux buts avant la pause pour s'imposer. Ce résultat a scellé la relégation de la Turquie en Ligue des Nations B.

Les effectifs probables pour France vs Turquie

Composition attendue de la France : Maignan, Kumbedi, Jacquet, Upamecano, Truffert, Da Cunha, Rabiot, Olise, Cherki, Doué, Barcola

Composition attendue de la Turquie : Çakır, Aydın, Kabak, Demiral, Kadıoğlu, Yüksek, Kökçü, Akgün, Güler, Yılmaz, Ünal

Barcola prêt à hausser le ton

En l'absence d'Ousmane Dembélé, Marcus Thuram et Kylian Mbappé, Zinédine Zidane a dû sortir des sentiers battus. Le technicien français a choisi de positionner Bradley Barcola dans l'axe à Milan jeudi.

Barcola a manqué deux grosses occasions face à l'Italie, mais il a été le joueur le plus actif dans la surface adverse, avec 12 ballons touchés. L'attaquant a également réussi le plus de dribbles du match. C'est lui qui a créé la première occasion face à la Nazionale, en remettant le ballon à Désiré Doué, qui a tiré à côté.

L'attaquant rapide traverse une disette de huit matchs sans but depuis son triplé inaugural en Ligue des Champions avec Liverpool. Il a toutefois délivré une passe décisive lors du dernier match des Reds avant la trêve internationale. Cela porte à trois buts et trois passes décisives son total lors de ses sept derniers matchs titulaire, en club comme en sélection. Il devrait inquiéter cette défense turque dimanche.

Pronostic 1 France vs Turquie : But ou passe décisive - Bradley Barcola à la cote de 1,51 sur Unibet

La Turquie peut cibler l'arrière-garde française

Malo Gusto a connu une soirée compliquée face à l'Italie jeudi. L'Italie a ciblé le latéral droit de Chelsea, et cela a payé. Gusto a commis trois fautes et n'a remporté que 33 % de ses duels, tout en étant dribblé une fois.

Les Croissants Rouges auront confiance en leur capacité à percer la défense française au moins une fois dimanche soir. La Turquie a désormais marqué lors de deux matchs consécutifs, portant son total à trois buts sur ses cinq derniers matchs de Ligue des Nations.

Les Croissants Rouges ont de la qualité offensivement, mais ce pronostic repose autant sur l'arrière-garde française que sur l'attaque turque. La France a encaissé cinq buts lors de ses trois derniers matchs de Ligue des Nations. Les Bleus n'ont gardé que deux clean sheets lors de leurs sept derniers matchs, toutes compétitions confondues.

La France a certes remporté le match aller 1-0 en septembre, mais cela ne raconte pas toute l'histoire. La Turquie avait généré 1,21 but attendu contre 1,17 pour les visiteurs. Alors que les hôtes pousseront pour aller chercher la victoire, ils laisseront des espaces à exploiter pour la Turquie dimanche soir.

Pronostic 2 France vs Turquie : Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,74 sur Unibet

L'avantage du terrain pour sauver la mise

La France sera soulagée de retrouver son public, vu la situation du groupe. Les Bleus ont besoin que la Belgique batte l'Italie pour s'assurer la première place. Si c'est le cas mais que la France perd face à la Turquie, l'équipe de Zidane serait éliminée.

Le bilan de la France face à la Turquie n'est pas totalement rassurant. Les Bleus ont certes gagné au stade de Kocaeli en septembre, mais, comme évoqué plus haut, les hôtes avaient créé suffisamment d'occasions pour repartir avec quelque chose de cette rencontre. Vu les soucis défensifs français, la Turquie représente une valeur sûre pour marquer au moins un but ce soir-là.

Cependant, le potentiel offensif de la Turquie ne devrait pas suffire à faire dérailler la France. Les Croissants Rouges ont perdu leurs cinq matchs de Ligue des Nations et sept de leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Bleus devraient décrocher la victoire, mais ils ne l'auront pas facile lors de ce qui s'annonce comme une soirée tendue à Bordeaux.

Pronostic 3 France vs Turquie : 1N2 & Les 2 équipes marquent - France & oui à la cote de 2,11 sur Unibet

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