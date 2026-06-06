Pronostic France vs Irlande du Nord 08/06/2026 : les Bleus en démonstration à Lille

Notre expert en paris sportifs s'attend à voir les Bleus, grands favoris de la Coupe du monde, s'envoler pour les États-Unis sur une bonne note après une victoire face à l'Irlande du Nord de Michael O’Neill.

Les meilleurs paris pour France vs Irlande du Nord

Les deux équipes marquent - non, à une cote de 1,95 sur Winamax

La France gagne la première mi-temps, à une cote de 2,00 sur Winamax

Marcus Thuram buteur au cours du match, à une cote de 2,10 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : France 2-0 Irlande du Nord

Pronostic des buteurs : France – Rayan Cherki, Marcus Thuram

La France finalise sa préparation pour la Coupe du monde 2026 avec un ultime match amical. Mis à part leur faux pas (défaite 2-1) contre la Côte d'Ivoire, les doubles champions du monde affichent une forme éblouissante, eux qui ont terminé les qualifications pour le Mondial invaincus.

De retour aux affaires lors de la trêve internationale de mars, les Bleus ont enchaîné deux victoires consécutives contre des géants sud-américains. Ils ont d'abord pris le meilleur sur le Brésil (2-1) au Gillette Stadium, avant de dominer la Colombie (3-1) six jours plus tard. Cependant, la Côte d'Ivoire a créé la surprise ce jeudi à Nantes en s'imposant logiquement 2-1.

De son côté, l'Irlande du Nord panse encore ses plaies après son élimination par l'Italie lors des barrages de la Coupe du monde. La Green and White Army n'a plus goûté aux joies d'une phase finale de Mondial depuis l'édition 1986 au Mexique.

Les Nord-Irlandais abordent ce choc après un court succès 1-0 en amical face à la Guinée. Une campagne de Ligue des Nations les attend plus tard cette année, où ils évolueront en Ligue B aux côtés de la Hongrie, de l'Ukraine et de la Géorgie.

Les deux nations se sont affrontées à trois reprises par le passé, dont deux fois en Coupe du monde (en 1958 et 1982). La France a remporté toutes ces confrontations, la plus récente remontant à 1999.

Logiquement, la France est largement favorite pour disposer facilement de l'Irlande du Nord. Toutefois, le score pourrait ne pas être fleuve, Didier Deschamps étant susceptible de ménager ses cadres avant leur entrée en lice au Mondial face au Sénégal, le 16 juin.

Les effectifs probables pour France vs Irlande du Nord

Composition attendue de France : Maignan, Koundé, Upamecano, Konaté, Hernandez, Cherki, Tchouaméni, Kanté, Olise, Thuram, Mbappé

Composition attendue d’Irlande du Nord : Charles, Marshall, McConville, Brown, Smyth, McDonnell, Spencer, Devenny, Morrison, Price, Donley

Le manque d'efficacité offensive des Nord-Irlandais

La France a réalisé un parcours sans faute lors des éliminatoires de la Coupe du monde, enregistrant cinq victoires et un nul, pour seulement quatre buts encaissés. La nation numéro un au classement mondial possède sans doute la ligne d'attaque la plus impressionnante de la planète du football, avec 16 buts inscrits durant ces qualifications.

Les Bleus ont confirmé leur standing en amical contre le Brésil et la Colombie. Lors de ces deux tests en mars, l'équipe de France a inscrit cinq buts pour deux encaissés, concédant toutefois un but à chaque fois. À domicile, l'arrière-garde tricolore n'a concédé que trois buts en sept matchs, dont deux récemment face à une formation ivoirienne pleine de confiance.

L'Irlande du Nord boxe clairement dans une catégorie inférieure à celle du Brésil, de la Colombie ou même de la Côte d'Ivoire. Les Nord-Irlandais sont restés muets lors de deux de leurs cinq derniers matchs, ne trouvant le chemin des filets qu'à trois reprises. Un bilan qui met en lumière leur manque d'efficacité offensive.

En tant que favoris pour la Coupe du monde, les Bleus évoluent un ton au-dessus de toutes les équipes croisées par l'Irlande du Nord ces derniers mois. Par conséquent, nous prévoyons une victoire de la France assortie d'un clean sheet (sans encaisser de but).

Pronostic 1 France vs Irlande du Nord : les deux équipes marquent - non, à une cote de 1,95 sur Winamax

Des Bleus percutants d'entrée

La France se montre ultra-dominante avec huit victoires lors de ses dix dernières sorties. Et le fait de démarrer les rencontres tambour battant a été un facteur clé de ces succès. Lors de leurs matchs amicaux face au Brésil, à la Colombie et à la Côte d'Ivoire, les hommes de Didier Deschamps ont systématiquement viré en tête à la pause.

Les Tricolores tournent à une moyenne de 2,5 buts par match sur leur série de neuf rencontres sans défaite. Cette efficacité est en grande partie le fruit d'une excellente gestion tactique dès le coup d'envoi.

À l'inverse, l'Irlande du Nord dispose d'une ligne défensive perméable qui montre des signes de fébrilité, même face à des oppositions modestes. Certes, ils ont mené à la mi-temps à trois reprises sur leurs cinq derniers matchs, mais uniquement contre des adversaires plus faibles. La défense française ne devrait pas être particulièrement bousculée ici.

Les Bleus devraient rapidement se mettre à l'abri, même si certains cadres ne devaient entrer en jeu qu'après la mi-temps. Attendez-vous à les voir mener à la pause face à une arrière-garde nord-irlandaise souvent dépassée.

Pronostic 2 France vs Irlande du Nord : la France gagne la première mi-temps, à une cote de 2,00 sur Winamax

Thuram pour guider l'attaque

Marcus Thuram a pu souffler lors des deux dernières journées de Serie A avec l'Inter Milan, après avoir grandement contribué au sacre de son équipe dans la course au Scudetto. En avril, le dynamiteur des Nerazzurri était tout simplement inarrêtable, plantant six buts en cinq matchs face à la Roma, Côme, Cagliari, Turin et Parme.

Une telle série n'avait plus été réalisée depuis l'emblématique Christian Vieri à l'époque de la victoire à trois points. L'attaquant né à Parme a bouclé sa saison avec un bilan impressionnant de 18 buts et 9 passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues.

Bien qu'il évolue toujours dans l'ombre de Kylian Mbappé, ses récentes prestations (buts et passes décisives) sous le maillot bleu ont clairement tapé dans l'œil de Deschamps. Il avait notamment inscrit le deuxième but tricolore contre la Colombie avant de se muer en passeur décisif sur le troisième.

Dans un grand jour, la puissance physique de Thuram, ses pointes de vitesse et son impact dans le domaine aérien en font un joueur redoutable. L'arrière-garde nord-irlandaise devra surveiller le joueur de 28 ans comme le lait sur le feu.

Pronostic 3 France vs Irlande du Nord : Marcus Thuram buteur au cours du match, à une cote de 2,10 sur Winamax

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