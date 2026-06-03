Pronostic France vs Côte d’Ivoire 04/06/2026 : les Bleus logiquement favoris à domicile

Notre expert en paris sportifs s’attend à une domination de l’équipe de France. Portés par le public de la Beaujoire, les Bleus abordent ce rendez-vous comme une répétition générale cruciale avant de s’envoler pour l'Amérique du Nord la semaine prochaine.

Les meilleurs paris pour France vs Côte d’Ivoire

Résultat du match (1N2) : victoire de la France à une cote de 1,32 sur Winamax

Total de buts (Over/Under) : plus de 2,5 buts à une cote de 1,49 sur Winamax

Les deux équipes marquent (BTTS) : oui à une cote de 1,78 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : France 2-1 Côte d'Ivoire

Pronostic des buteurs : France – Kylian Mbappé, Michael Olise ; Côte d'Ivoire – Bazoumana Touré

Grands favoris pour soulever la Coupe du monde cette année, les Bleus affinent leur préparation pour le rendez-vous planétaire en défiant la Côte d’Ivoire ce jeudi. On s'en souvient, la France avait échoué d'un rien en finale au Qatar, malgré la prestation historique de Kylian Mbappé. Malheureusement, son triplé d'anthologie n’avait pas suffi à priver l’Argentine de Lionel Messi du sacre suprême.

Didier Deschamps a d’ores et déjà annoncé qu’il quitterait ses fonctions après la phase finale en Amérique du Nord. Le sélectionneur tricolore veut incontestablement boucler son mandat en s'offrant le plus prestigieux des trophées internationaux. Pour lancer idéalement cette campagne, la France va jauger ses forces face aux Éléphants au Stade de la Beaujoire, à Nantes.

La sélection africaine n'arrivera pas complexée pour autant, même face à la nation numéro un au classement mondial. Leurs dernières sorties ont prouvé que les hommes d’Emerse Faé ont les armes pour bousculer des cadors sur le papier. Le technicien ivoirien a parfaitement entamé la transition générationnelle en intégrant de jeunes pépites au sein d'un effectif vieillissant, et les résultats suivent.

Les Éléphants ont dignement défendu leur couronne lors de la Coupe d'Afrique des Nations en début d'année, enchaînant les grosses prestations. S'ils ont finalement été éliminés en quarts de finale, Faé a pu être fier du visage affiché par ses joueurs. Désormais tournés eux aussi vers les qualifications au Mondial, ils s'offrent ici un test grandeur nature face au gratin mondial.

Les effectifs probables pour France vs Côte d’Ivoire

Composition attendue de France : Maignan, Koundé, Konaté, Upamecano, Digne, Tchouaméni, Kanté, Olise, Cherki, Barcola, Mbappé

Composition attendue de Côte d’Ivoire : Fofana, Doué, Agbadou, Diomandé, Akpa, Guiagon, Sangaré, S. Fofana, Adingra, Amad, Touré

La qualité indéniable des Bleus

L’équipe de France surfe sur une dynamique impressionnante. Les hommes de Deschamps restent sur une série de neuf matchs consécutifs sans défaite, leur dernier revers remontant à près d’un an jour pour jour face à l’Espagne. Sur cette série de neuf rencontres, les vice-champions du monde 2022 ont enregistré huit victoires, soit un taux de réussite exceptionnel de 89 %.

Les visiteurs savent pertinemment à quel niveau d'opposition s'attendre ce jeudi. Cela dit, Emerse Faé ne manquera pas de rappeler à ses troupes qu'ils n'ont concédé que deux défaites sur leurs dix derniers matchs. Un bilan solide affichant sept victoires, loin d'être anecdotique.

Cependant, se coltiner le grand favori du prochain Mondial reste un défi d'un tout autre calibre. De plus, les Bleus n’ont jamais perdu la moindre confrontation face à la Côte d'Ivoire, s'imposant à deux reprises lors de leurs trois duels historiques. Dès lors, on peut s'attendre à voir les Tricolores faire le spectacle et s'imposer devant leurs supporters pour ce match amical.

Pronostic 1 France vs Côte d’Ivoire : résultat du match (1N2) - victoire de la France à une cote de 1,32 sur Winamax.

Une armada offensive de gala

Le secteur offensif tricolore a l'habitude de faire trembler les filets à outrance. Rien qu'à l'évocation des profils disponibles dans le dernier tiers du terrain, il y a de quoi donner des sueurs froides aux défenseurs adverses. Le trio du PSG composé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola représente déjà un danger permanent.

Si l'on y ajoute Kylian Mbappé, Marcus Thuram et Jean-Philippe Mateta, on comprend vite pourquoi cette attaque est l'une des plus redoutées de la planète du football. La France a planté 12 buts lors de ses quatre dernières sorties, soit une moyenne impressionnante de 3 buts par match.

La Côte d'Ivoire n'est pas en reste en termes d'efficacité, même lors de ses rares faux pas. Les Éléphants ont inscrit 10 buts sur leurs quatre derniers matchs, affichant une moyenne presque similaire à celle de leurs hôtes.

Statistique intéressante pour les parieurs : chacun des sept derniers matchs de la France a généré plus de 2,5 buts. Côté ivoirien, la barre des trois buts marqués dans le match a été franchie lors de quatre de leurs cinq dernières sorties.

Pronostic 2 France vs Côte d’Ivoire : total de buts (over/under) - plus de 2,5 buts à une cote de 1,49 sur Winamax.

Les Éléphants ont les arguments pour piquer les Bleus

Malgré tout le talent fou de son secteur offensif, l’équipe de France affiche parfois un manque de sérénité à l’arrière. Pour ne rien arranger, William Saliba manquera à l’appel en raison de sa participation à la finale de la Ligue des champions la semaine dernière. Deschamps va donc devoir remanier sa charnière centrale, ce qui pourrait ouvrir des brèches exploitables pour les attaquants ivoiriens.

Les locaux ont encaissé au moins un but lors de chacune de leurs trois dernières confrontations. Point rassurant toutefois : ils n'ont concédé qu’un seul pion à chaque fois. Les Éléphants y verront une vraie faille à exploiter, eux qui n'ont plus terminé un match sans marquer depuis un amical face à l’Arabie saoudite en novembre de l'année dernière.

La sélection de Faé a clairement les moyens de faire sauter le verrou français ce jeudi. Le pari "Les deux équipes marquent" est passé lors de trois des récents matchs de la France, ainsi que sur trois des six dernières sorties de la Côte d'Ivoire. Enfin, la dernière confrontation directe s'était soldée par un succès 2-1 de la France, un scénario fort probable pour ce match de préparation au Mondial.

Pronostic 3 France vs Côte d’Ivoire : les deux équipes marquent (BTTS) - oui à une cote de 1,78 sur Winamax.

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