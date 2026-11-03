Pronostic Fenerbahce vs Liverpool 04/11/2026 : les Reds vont-ils garder leur sans-faute ?

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Liverpool conserve son invincibilité en Ligue des Champions lors de son déplacement chez Fenerbahce.

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Les meilleurs paris pour Fenerbahce vs Liverpool

Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,60 sur Unibet

Buteur à tout moment - Alexander Isak à la cote de 2,04 sur Unibet

Première équipe à marquer - Fenerbahce à la cote de 2,90 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Fenerbahce 1-3 Liverpool

Pronostic des buteurs : Fenerbahce - Mason Greenwood ; Liverpool - Alexander Isak, Cody Gakpo, Bradley Barcola

Fenerbahce traverse une saison misérable, aussi bien en Ligue des Champions qu'en Super Lig. Tout récemment, le club a subi deux défaites consécutives, 2-1, en championnat. L'une contre son grand rival Galatasaray, l'autre lors d'un revers surprenant face à Goztepe.

Dirk Kuyt a remplacé Ismail Kartal, limogé après la défaite contre Galatasaray. Malheureusement, le Néerlandais a échoué lors de sa première tentative sur le banc fener, s'inclinant à domicile face à Goztepe. Il aura désormais l'occasion d'affronter son ancien club, où il a passé six ans et inscrit plus de 50 buts. La tâche s'annonce rude pour Kuyt et ses hommes.

Liverpool fait partie des cinq seules équipes encore parfaites en Ligue des Champions cette saison. Les Reds espèrent poursuivre sur cette lancée face à Fener, et au vu de leur forme actuelle, ils en ont largement les moyens. La défaite contre Arsenal le week-end dernier a mis fin à leur série de cinq victoires consécutives, mais Andoni Iraola attend une réaction immédiate.

Si la défaite contre Arsenal les a laissés à neuf points du sommet, une victoire en Ligue des Champions pourrait les remettre sur les rails. Les Reds occupent actuellement la troisième place du classement et ont inscrit 12 buts en cinq matches, deuxième meilleure attaque de la compétition ex æquo. La dernière fois que Liverpool avait affiché une telle efficacité, c'était lors des trois premières journées de la Coupe d'Europe 1980/81, où le club avait finalement soulevé le trophée.

Les effectifs probables pour Fenerbahce vs Liverpool

Composition attendue de Fenerbahce : Ederson, Semedo, Skiniar, Peprah, Brown, Kante, Guendouzi, Aydin, Greenwood, Aktürkoglu, Muriqi

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

Deux attaques armées pour faire trembler les filets

Fenerbahce a inscrit sept buts lors de ses quatre dernières sorties toutes compétitions confondues, soit une moyenne de 1,75 but par match, ce qui semble encourageant. Cependant, le niveau de la Super Lig turque n'a rien à voir avec celui de la Ligue des Champions. C'est pourquoi les Canaris jaunes n'ont marqué que trois buts en autant de matches de C1.

Liverpool affiche de son côté une moyenne de quatre buts par match en Ligue des Champions. Mais la défense d'Iraola a encaissé sept buts sur cette même période, soit 2,3 buts concédés par rencontre en moyenne.

Il faut également souligner qu'aucun des 65 derniers matches de Liverpool à l'extérieur en Ligue des Champions ne s'est terminé sans but. Les Reds ont vu les deux équipes marquer lors de quatre de leurs six dernières sorties toutes compétitions confondues, tandis que les trois derniers matches de Fener ont connu le même scénario. Au vu de ces éléments, les deux équipes marquent apparaît comme une option solide pour ce mercredi.

Les deux équipes marquent, l'option à retenir

Fenerbahce vs Liverpool Pronostic 1 : Les 2 équipes marquent - oui à la cote de 1,60 sur Unibet

Isak pour débloquer son compteur en C1

Alexander Isak a sans doute des regrets après ce penalty non sifflé contre Arsenal, qui l'a privé d'un but supplémentaire en Premier League. L'attaquant marque plus régulièrement avec Liverpool cette saison. Isak a trouvé le chemin des filets lors de deux de ses trois derniers titularisations, portant son total en championnat à six buts en huit matches.

Il n'a toutefois pas encore ouvert son compteur en Ligue des Champions avec les Reds cette saison. Il faut dire qu'Iraola ne l'a titularisé qu'une seule fois. L'attaquant a manqué le match contre le LASK en raison d'une blessure à la cuisse, et n'a disputé que 24 minutes face à Villarreal.

L'ancien joueur de Newcastle devrait cette fois obtenir le poste d'attaquant titulaire de la part d'Iraola. Il a inscrit le dernier but de chacune de ses quatre dernières apparitions marquantes. Il domine le marché du buteur à tout moment avec une probabilité implicite de 46 %, ce qui en fait le choix logique.

Fenerbahce vs Liverpool Pronostic 2 : Buteur à tout moment - Alexander Isak à la cote de 2,04 sur Unibet

Les hôtes pour ouvrir le score

Si Liverpool est excellent offensivement, la défense pose un vrai problème. Encaisser sept buts en trois matches de Ligue des Champions révèle des failles défensives évidentes. L'équipe de Kuyt devrait chercher à exploiter cette arrière-garde fragile, d'autant plus avec sa puissance offensive.

Dans cette compétition, Liverpool a encaissé le premier but dans 67 % de ses matches de Ligue des Champions. Une tendance assez cohérente avec sa forme en championnat, où les Reds ont concédé le premier but dans 59 % de leurs rencontres. Sur leurs dernières sorties, Liverpool a encaissé en premier lors de trois de ses quatre derniers matches, soit 75 % du temps.

Ces tendances offensives et défensives peuvent inciter à envisager que Fener marque en premier. Sur ses deux matches à domicile en Ligue des Champions, le club a ouvert le score une fois. Fenerbahce a également marqué en premier lors de trois de ses quatre dernières sorties.

Fenerbahce vs Liverpool Pronostic 3 : Première équipe à marquer - Fenerbahce à la cote de 2,90 sur Unibet

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