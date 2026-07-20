Pronostic Fenerbahçe vs Górnik Zabrze 21/07/2026 : le public stambouliote attend une victoire nette

Notre spécialiste des paris s'attend à voir le géant turc imposer son rythme, marquer son territoire dès le match aller et prendre une option sereine avant le déplacement en Pologne pour le match retour.

Les meilleurs paris pour Fenerbahçe vs Górnik Zabrze

Quelle équipe va marquer ? – Fenerbahçe seulement à la cote de 1,76 sur Winamax

Fenerbahçe gagne sans concéder de but (gagne sans prendre de but : oui) – à la cote de 1,76 sur Winamax

Total de buts et les deux équipes marqueront – plus de 2,5 buts et non à la cote de 3,00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Fenerbahçe 3-0 Górnik Zabrze

Pronostic des buteurs : Fenerbahçe – Marco Asensio, Talisca x2

Fenerbahçe entame un nouveau cycle de reconstruction après avoir terminé dauphin de son rival, Galatasaray, en Süper Lig la saison dernière. Le club stambouliote garde un souvenir amer des qualifications pour la Ligue des champions : récemment encore sous la coupe de José Mourinho, Fener avait été sorti par Benfica, le club où le technicien portugais avait dans la foulée posé ses valises.

Domenico Tedesco a ensuite pris les rênes de l'équipe, sans réussir à franchir le cap en Ligue Europa, trébuchant face à Nottingham Forest. Désormais, c'est İsmail Kartal qui effectue son retour pour un quatrième mandat sur le banc. Et cette nouvelle ère démarre sur des chapeaux de roue sur le marché des transferts : Vedat Muriqi, Nathan Aké et Mason Greenwood sont venus renforcer l'effectif avec l'ambition claire de briser la malédiction en championnat, qui dure depuis 2014.

Pour l'heure, l'objectif est de composter son billet pour le tour suivant de ces qualifications de la C1 lors de cette manche aller face aux Polonais. Fenerbahçe sort d'une préparation estivale séduisante, conclue par un succès maîtrisé contre le LASK. En face, le Górnik Zabrze se déplace en Turquie la tête basse, après sa défaite la semaine dernière en Supercoupe de Pologne face au Lech Poznań.

Les Mineurs ont pourtant mis fin l'an dernier à une disette de 38 ans sans titre majeur en soulevant la coupe nationale, portée par leur vétéran Lukas Podolski. Mais ce dernier ayant désormais rejoint la direction du club, c'est Michal Gašparík qui se retrouve aux commandes sur le terrain. L'enjeu est de taille : le perdant de cette confrontation sera reversé en qualifications de la Ligue Europa, un lot de consolation dont aucune des deux équipes ne veut se contenter.

Les effectifs probables pour Fenerbahçe vs Górnik Zabrze

Composition attendue de Fenerbahçe : Günok, Müldür, Škriniar, Oosterwolde, Mercan, Guendouzi, Fred, Kahveci, Asensio, Aktürkoğlu, Talisca.

Composition attendue de Górnik Zabrze : Schulze, Janicki, Sáček, Josema, Janža, Donio, Sadílek, Urbański, Ismaheel, Prekop, Khlan.

L’enfer de Şükrü Saracoğlu attend les visiteurs

La supériorité technique de Fenerbahçe devrait rapidement faire la différence, d'autant que les Turcs évolueront devant un stade en fusion à Istanbul. Leurs trois matches amicaux d'avant-saison ont montré une efficacité redoutable dans le dernier geste : les Stambouliotes ont inscrit la bagatelle de 12 buts en trois rencontres, soit une moyenne impressionnante de 4 buts par match.

Si les Polonais ont trouvé le chemin des filets lors de 4 de leurs 5 dernières sorties, se mesurer à un ogre européen de la trempe de Fenerbahçe s'annonce autrement plus complexe. Jouer à l'extérieur à Istanbul reste un défi redouté par les plus grands cadors européens. Résultat : l'équipe visiteuse risque de souffrir énormément pour poser son jeu et garder le contrôle du ballon.

Sur leurs trois dernières sorties amicales, les hôtes ont été les seuls à trouver le chemin des filets à deux reprises (et lors de 3 de leurs 5 derniers matchs). À domicile, la logique voudrait qu'ils soient les seuls à faire trembler les filets.

Pronostic 1 Fenerbahçe vs Górnik Zabrze : quelle équipe va marquer ? – Fenerbahçe seulement à la cote de 1,76 sur Winamax

Fenerbahçe ne doit pas faire de détails

Les locaux abordent ce rendez-vous dans une dynamique très positive. Surfant sur une série de trois victoires consécutives, ils restent sur six matches sans défaite. Leurs deux seuls revers sur leurs 10 dernières sorties ont été concédés face au champion, Galatasaray, et contre Konyaspor en quart de finale de la Coupe de Turquie. İsmail Kartal voudra plier l'affaire dès le match aller afin d'aborder la manche retour avec plus de sérénité et de faire tourner son effectif.

En face, Górnik affiche un bilan en dents de scie sur ses cinq dernières sorties : deux défaites sur ses quatre derniers matches et un seul petit succès au compteur. La défaite concédée début juillet face au RB Salzbourg n'incite guère à l'optimisme quant à leurs chances de créer l'exploit en terre turque.

Au classement UEFA, Fenerbahçe devance Górnik de 145 places, illustrant le fossé qui sépare les deux formations. Les Turcs ont toutes les armes en main pour imposer leur rythme et s'assurer une victoire confortable.

Pronostic 2 Fenerbahçe vs Górnik Zabrze : Fenerbahçe gagne sans concéder de but – Oui à la cote de 1,76 sur Winamax

Une attaque de feu pour faire sauter le verrou

Le spectacle devrait être au rendez-vous avec des buts à la clef, en particulier au vu des recrues offensives alignées par le club turc. L'attaque stambouliote fait des étincelles depuis plusieurs semaines et l'orgie offensive observée lors des amicaux ne devrait pas s'arrêter là. Fenerbahçe a planté au moins trois buts lors de 5 de ses 6 derniers matches.

Dans la moitié de ces rencontres, Fener a été le seul à scorer, un scénario parfaitement crédible pour ce premier tour aller de qualification pour la C1. Du côté de Górnik, trois de leurs cinq derniers matches se sont terminés avec plus de 2,5 buts au tableau d'affichage. De plus, lors de deux de leurs trois dernières rencontres, une seule équipe (voire aucune) n'a réussi à marquer.

Tous les voyants sont au vert pour voir les hôtes dérouler leur jeu sur le plan offensif tout en restant intraitables derrière face au bloc polonais. Deux de leurs trois derniers amicaux se sont soldés par une victoire sans prendre de buts. On mise donc sans hésiter sur une démonstration exclusive du club turc ce mardi soir.

Pronostic 3 Fenerbahçe vs Górnik Zabrze : total de buts et les deux équipes marqueront – plus de 2,5 buts et non à la cote de 3,00 sur Winamax

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