Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Patrik Schick trouve le chemin des filets lors d'une rencontre peu prolifique entre deux des plus grands clubs d'Allemagne.

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Les meilleurs paris pour Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

Première mi-temps - Moins de 1,5 but à la cote de 1,70 sur Betclic

Patrik Schick buteur à tout moment à la cote de 2,05 sur Betclic

Double chance - Match nul ou Bayer Leverkusen à la cote de 1,75 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Borussia Dortmund 1-1 Bayer Leverkusen

Pronostic des buteurs : Borussia Dortmund - Felix Nmecha ; Bayer Leverkusen - Patrik Schick

Avec un Bayern Munich en délicatesse sur le plan physique et affichant un niveau en retrait, le Borussia Dortmund a toutes les raisons de croire en ses chances dans la course au titre. Les Jaune et Noir occupent actuellement la tête de la Bundesliga, avec sept victoires en 10 matchs de championnat cette saison. L'équipe de Niko Kovac s'est imposée 1-0 à Borussia Mönchengladbach le week-end dernier.

Dortmund a depuis décroché un match nul méritoire 1-1 à l'extérieur contre Arsenal en Ligue des Champions. De son côté, le Bayer Leverkusen s'est imposé 2-0 en Ligue Europa face au Dinamo Zagreb jeudi.

Les visiteurs ont globalement bien démarré sous la houlette de Carles Martinez Novell. Ils ont également eu le dessus sur le FC Cologne et Paderborn lors de leurs deux dernières sorties en championnat.

Les effectifs probables pour Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

Composition attendue de Borussia Dortmund : Kobel, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Svensson, Bellingham, Veerman, Karetsas, Nmecha, Beier, Guirassy

Composition attendue de Bayer Leverkusen : Flekken, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutiérrez, Fernández, García, Tella, Maza, Moreira, Schick

Une première période qui devrait manquer de buts

Alors qu'il trône en tête du championnat, le Borussia Dortmund livre une campagne un peu plus prudente que d'habitude. L'équipe de Kovac n'est que conjointement huitième meilleure attaque de Bundesliga, avec une moyenne de 1,7 but par rencontre. Plus surprenant encore, elle ne pointe qu'à la 13e place au classement des xG, avec un total de 15,4.

La solidité défensive a été le moteur de leur course au titre jusqu'ici. Dortmund a été particulièrement solide en première période, n'encaissant que deux buts en championnat avant la pause.

Seuls 21 % des buts inscrits lors des matchs de Bundesliga du BVB cette saison sont tombés durant les 45 premières minutes. De son côté, 60 % des matchs à l'extérieur du Bayer Leverkusen en championnat ont produit un but ou moins avant la pause. Miser sur une répétition de cette tendance offre de la valeur, avec une probabilité implicite de 59 %.

Pronostic 1 Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen : Première mi-temps - Moins de 1,5 but à la cote de 1,55 sur Betclic

Schick en première ligne de la menace offensive

Seuls deux joueurs susceptibles de figurer dans cette rencontre ont inscrit plus de trois buts en Bundesliga 2026/27. Felix Nmecha a trouvé la faille à cinq reprises pour les hôtes. Mais Schick, du côté du Bayer Leverkusen, est largement devant, avec neuf buts en 10 apparitions.

Seul Niclas Füllkrug, du Werder Brême, peut dépasser cette production parmi les attaquants du championnat. L'avant-centre tchèque affiche une moyenne de 3,9 tirs par match, la meilleure statistique du championnat pour un joueur ne jouant pas au Bayern Munich. Son total de xG, à 6,93, n'est devancé que par Harry Kane.

Avec un taux de conversion de 23 %, Schick ne devrait pas avoir besoin de beaucoup d'occasions pour inscrire son nom au tableau d'affichage. Il n'a disputé que 62 minutes en Croatie jeudi et semble avoir profité de sa récente retraite internationale. Miser sur le buteur visiteur pour marquer à tout moment pourrait être le choix judicieux, à une cote supérieure à l'évent (plus longue que l'évent).

Pronostic 2 Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen : Patrik Schick buteur à tout moment à la cote de 2,05 sur Betclic

Leverkusen pour confirmer son solide bilan au Westfalenstadion

Les données sous-jacentes suggèrent qu'il y a finalement peu de différence entre ces deux équipes. Le total de 16,7 xPTS (points attendus) du Bayer Leverkusen n'est que légèrement inférieur aux 17,0 du Borussia Dortmund. Les visiteurs ont fait preuve d'une plus grande menace offensive, avec 24 buts inscrits pour 22,1 xG en Bundesliga cette saison.

L'historique récent de cette confrontation suggère également que les visiteurs ont toutes les chances de décrocher un résultat positif. Chacune des cinq dernières rencontres entre ces deux clubs a été remportée par l'équipe se déplaçant.

Leverkusen s'est rendu au Westfalenstadion à trois reprises depuis début 2025, et s'est imposé à chaque fois. Le club n'a perdu qu'une seule fois sur ce terrain lors de ses six derniers déplacements chez son rival régional. Miser sur l'équipe visiteuse pour ne pas s'incliner offre donc de la valeur, avec une probabilité implicite de 57 %.

Pronostic 3 Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen : Double chance - Match nul ou Bayer Leverkusen à la cote de 1,63 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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