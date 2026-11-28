Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Lamine Yamal brille une nouvelle fois lors d'une rencontre où le Deportivo de La Corogne devrait se montrer compétitif.

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Les meilleurs paris pour Deportivo de La Corogne vs Barcelone

Handicap +2 Deportivo de La Corogne à la cote de 2,40 sur Unibet

Première période - Plus de 1,5 but à la cote de 1,73 sur Unibet

Lamine Yamal 1+ passe décisive à la cote de 2,30 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Deportivo de La Corogne 2-3 Barcelone

Pronostic des buteurs : Deportivo de La Corogne - Yeremay Hernández, Pierre-Emerick Aubameyang ; Barcelone - Raphinha, Lamine Yamal, Anthony Gordon

Le Depor a pris un bon départ dans son retour en première division espagnole après huit ans d'absence. Le club a beaucoup dépensé cet été et occupe désormais une place de milieu de tableau alors que l'on approche de la mi-saison.

Les Galiciens se sont imposés 2-1 face à Osasuna lors de leur dernière sortie au Riazor. Cependant, ils n'ont pris qu'un point lors des deux matchs suivants, s'inclinant 3-1 à Alavés la dernière fois.

Barcelone aborde cette rencontre après une victoire 4-1 à Sabah en Ligue des Champions en milieu de semaine. Les Catalans ont remporté leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues depuis leur défaite 2-1 lors du Clasico face au Real Madrid. Il s'agit du seul match où la formation de Hansi Flick a perdu des points cette saison en Liga.

Les effectifs probables pour Deportivo de La Corogne vs Barcelone

Composition attendue de Deportivo de La Corogne : Román, Altimira, Loureiro, Giménez, Quagliata, Soriano, Amatucci, Casado, Yeremay, Nsongo, Aubameyang

Composition attendue de Barcelone : J. García, E. García, Cubarsí, Martín, Cancelo, Bernal, Pedri, Yamal, Olmo, Gordon, Raphinha

Le Depor rivalise avec le leader

Des dépenses estivales de plus de 25 M€ ont financé l'ambition du Deportivo de La Corogne de se réinstaller en première division. Le club a également recruté Marc Casado et José María Giménez sous forme de prêts. Les deux joueurs devraient débuter cette rencontre, le premier étant qualifié pour affronter son club formateur.

Il s'agit de l'effectif le plus solide jamais assemblé par un club promu en Liga ces dernières années. Il n'est donc pas surprenant que le Depor se soit montré difficile à manier. Sa défaite à Alavés le week-end dernier n'était que son quatrième revers de la saison.

Ce revers 3-1 était aussi la première fois cette saison que la formation d'Antonio Hidalgo perdait par plus d'un but d'écart. Elle n'a toujours pas encaissé plus d'un but à domicile.

Ces éléments suggèrent que ce ne sera pas un match facile pour Barcelone, qui aura également un œil sur le choc de mercredi face à l'Atlético Madrid. Les visiteurs sont privés de Fermín López, suspendu, tandis que Rodri reste un doute majeur pour blessure. Le handicap +2 accordé aux hôtes offre de la valeur, avec une probabilité implicite de 42 %.

Deportivo de La Corogne vs Barcelone Pronostic 1 : Handicap +2 Deportivo de La Corogne à la cote de 2,40 sur Unibet

Des buts attendus tôt au Riazor

Le Depor évolue généralement avec deux attaquants et il n'est pas dans sa nature de simplement reculer pour défendre. Face à des équipes plus offensives, les Galiciens se sont déjà imposés 3-2 à Villarreal et ont perdu 3-2 contre la Real Sociedad cette saison. Ces deux formations figurent parmi les cinq meilleures de Liga en xG.

Aucune équipe de Liga ne peut rivaliser avec le total de 42,9 xG de Barcelone, ni avec ses 51 buts marqués. Les Catalans ont cependant encaissé au moins un but lors de huit de leurs neuf derniers matchs toutes compétitions confondues.

Sept des huit derniers matchs de championnat du Barça ont livré au moins deux buts en première période. Les Catalans étaient menés 2-0 après sept minutes de jeu face à Villarreal le week-end dernier avant de revenir pour s'imposer.

Avec des doutes défensifs persistants chez les visiteurs, un Riazor en ébullition devrait porter les joueurs locaux dès le coup d'envoi. Le marché de la première période avec plus de 1,5 but offre de la valeur, avec une probabilité implicite de 58 %.

Deportivo de La Corogne vs Barcelone Pronostic 2 : Première période - Plus de 1,5 but à la cote de 1,73 sur Unibet

Yamal, reposé, pour une nouvelle passe décisive

Même s'il parvient à entrer dans le match, le Depor pourrait voir ses chances de décrocher un résultat contrariées par Yamal. Une légère gêne a empêché l'ailier de se rendre en Azerbaïdjan en milieu de semaine. Flick a clairement voulu ne prendre aucun risque avec sa jeune star avant des échéances plus difficiles.

Yamal devrait logiquement retrouver le onze de départ ce week-end. Il a délivré une passe décisive lors de chacun de ses trois derniers matchs, en club comme en sélection.

L'ailier a été la force créative la plus marquante de Liga. Il occupe la première place avec neuf passes décisives dans le championnat espagnol. Seul Arda Güler peut d'ailleurs dépasser sa moyenne de 3,3 passes clés par match.

Cela porte à 15 le nombre de passes décisives de Yamal cette saison, toutes compétitions confondues, en 22 apparitions entre club et sélection. Au vu de ces statistiques, il offre de la valeur en tant que pari à cote supérieure pour créer au moins un but dans ce match.

Deportivo de La Corogne vs Barcelone Pronostic 3 : Lamine Yamal 1+ passe décisive à la cote de 2,30 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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