Pronostic Chelsea vs Tottenham Hotspur 19/05/2026 : les deux équipes assurent leur maintien

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Tottenham enfonce un peu plus Chelsea en allant chercher un résultat crucial pour valider officiellement son maintien dans l'élite.

Les meilleurs paris pour Chelsea vs Tottenham Hotspur

Chance double - Tottenham ou nul à une cote de 1,68 sur Winamax

Les deux équipes marquent - Non à une cote de 2,20 sur Winamax

Buteur à tout moment - Richarlison à une cote de 2,85 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Chelsea 0-1 Tottenham

Pronostic des buteurs : Tottenham Hotspur – Richarlison

La saison de Chelsea a viré au cauchemar ce week-end après sa défaite en finale de la FA Cup face à Manchester City à Wembley. Les Blues abordent ce match en retard du mardi soir à la 10e place du classement, mais à seulement trois points des places qualificatives pour la Conference League.

La victoire des Skyblues en finale signifie que le top 8 de la Premier League est désormais synonyme de qualification européenne pour la saison prochaine. Sur le papier, l'équation semble simple pour Chelsea, mais la réalité du terrain est tout autre : les hommes de Stamford Bridge traversent une crise de résultats terrible et n'ont plus gagné en championnat depuis le 4 mars. Recevoir une équipe qui joue sa survie n'a donc rien d'un cadeau.

Sous la houlette de Roberto De Zerbi, Tottenham montre des signes évidents de progression. Le club du nord de Londres reste sur une série de quatre matchs sans défaite en championnat et sait qu'un seul point suffirait à valider définitivement son maintien en Premier League. Signal très positif pour les Spurs : ils ont remporté leur dernier match à l'extérieur lors de quatre des cinq dernières campagnes.

Cependant, les Lilywhites devront répondre présent ce mardi soir, car un revers relancerait totalement le spectre de la relégation. Les Londoniens sont tout près d'aligner une troisième victoire consécutive hors de leurs bases en championnat, une performance inédite pour le club depuis novembre 2020.

Les effectifs probables pour Chelsea vs Tottenham Hotspur

Composition attendue de Chelsea : Sánchez, Fofana, Colwill, Hato, Gusto, Fernández, Caicedo, Cucurella, Palmer, Neto, Delap

Composition attendue de Tottenham Hotspur : Kinsky, Porro, Danso, Van De Ven, Udogie, Palhinha, Bentancur, Kolo Muani, Gallagher, Tel, Richarlison

Les Spurs prêts à tordre le cou à l'histoire

La triste réalité pour Chelsea est qu'ils n'ont remporté que deux de leurs dix dernières sorties toutes compétitions confondues. Deux succès obtenus en FA Cup face à des équipes de divisions inférieures. Pire encore, les Blues sont sur une série noire de sept matchs consécutifs sans victoire en Premier League, et n'ont plus goûté aux trois points lors de leurs six dernières réceptions.

Historiquement, le club n'a jamais enchaîné cinq défaites d'affilée en championnat à Stamford Bridge. L'entraîneur intérimaire Calum MacFarlane pourrait bien entrer dans l'histoire des Blues, mais pour les mauvaises raisons.

À l'inverse, Spurs affichent une bien meilleure dynamique avec cette série d'invincibilité de quatre matchs en championnat. Fait surprenant, les deux victoires de cette série ont été glanées à l'extérieur, de quoi faire le plein de confiance avant ce déplacement. Néanmoins, l'historique des confrontations face à Chelsea ne plaide pas en faveur des visiteurs.

Les Lilywhites n'ont en effet remporté qu'un seul de leurs 35 derniers matchs de championnat au Bridge. De plus, les cinq derniers face-à-face, tous terrains confondus, ont tourné en faveur des Blues. Mais la dynamique du moment a changé : Tottenham est en confiance et semble armé pour briser cette malédiction. Même s'ils ne repartent pas avec les trois points, les hommes de De Zerbi devraient au moins accrocher un nul

Pronostic 1 Chelsea vs Tottenham Hotspur : Chance double - Tottenham/Nul à une cote de 1,68 sur Winamax

Profiter de la panne offensive des Blues

Chelsea fait pourtant partie des six attaques les plus prolifiques du championnat avec 55 buts inscrits en 36 matchs, soit une moyenne de 1,53 but par rencontre. À domicile, leur bilan est parfaitement équilibré avec 24 buts inscrits pour 24 buts encaissés en 18 réceptions.

Des statistiques qui devraient donner des idées aux Spurs, eux qui ont trouvé la faille à 25 reprises en 18 déplacements (1,39 but par match). Il faut également souligner que la défense à l'extérieur de Tottenham figure parmi les cinq meilleures de la Premier League, avec un clean sheet réalisé dans 78 % de ses matchs hors de ses bases, soit bien au-dessus de la moyenne du championnat.

En face, Chelsea est en panne sèche : les Blues n'ont inscrit qu'un petit but de plus (6) que Burnley et Fulham (5) sur leurs huit dernières sorties en championnat. Sur cette même période, seul Burnley (17) a encaissé plus de buts que Chelsea (16). Tous les voyants sont au vert pour voir les visiteurs repartir de Stamford Bridge avec une nouvelle cage inviolée, d'autant que la blessure de Joao Pedro vient fragiliser un secteur offensif des Blues déjà aux abois.

Pronostic 2 Chelsea vs Tottenham Hotspur : Les deux équipes marquent - Non à une cote de 2,20 sur Winamax

Richarlison adore voyager

Les locaux s'apprêtent à vivre une soirée compliquée devant le but, privés de leur arme offensive la plus tranchante pour cause de blessure. Il est donc bien plus judicieux de se tourner vers l'attaque des visiteurs pour dénicher un buteur. Richarlison a les faveurs de De Zerbi à la pointe de l'attaque des Spurs, et le Brésilien devrait répondre présent ce mardi.

Ses trois derniers buts sous les couleurs de Tottenham ont tous été inscrits à l'extérieur, un excellent présage pour une équipe qui joue sa survie. Autre statistique marquante : ses trois buts en carrière face à Chelsea ont à chaque fois été l'ouverture du score du match. Décisif lors de deux de ses trois dernières sorties (un but et une passe décisive), l'attaquant de la Seleção est notre favori pour faire trembler les filets à Stamford Bridge.

Pronostic 3 Chelsea vs Tottenham Hotspur : Buteur à tout moment - Richarlison à une cote de 2,85 sur Winamax

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