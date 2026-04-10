Pronostic Chelsea vs Manchester City 12/04/2026 : City donne le bourdon aux Blues à Stamford Bridge

Notre expert s'attend à ce que Manchester City reparte de Stamford Bridge avec les trois points face à Chelsea, réduisant ainsi l'écart à six points en tête du classement.

Les meilleurs paris pour Chelsea vs Manchester City

Plus de 3,5 buts au total à une cote de 2,10 sur Winamax

Manchester City mène à la mi-temps à une cote de 2,35 sur Winamax

Les deux équipes marquent en première mi-temps à une cote de 3,20 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Chelsea 1-3

Pronostic des buteurs : Chelsea – João Pedro ; Manchester City – Erling Haaland, Antonio Semenyo, Nico O’Reilly

Chelsea retrouve les joutes de la Premier League après avoir littéralement étrillé Port Vale (D3) sur le score de 7-0 en FA Cup. Cependant, leur dynamique en championnat raconte une tout autre histoire, marquée par deux revers consécutifs.

Les choses semblaient pourtant s'arranger après leur victoire 4-1 contre Aston Villa (4e) début mars, quelques jours seulement après une défaite 2-1 face à Arsenal. Mais depuis, des revers contre Newcastle United (1-0) et Everton (3-0) sont venus doucher les espoirs des supporters. Chelsea n'a désormais remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches de championnat.

De son côté, Manchester City est à la poursuite du leader Arsenal, même si deux nuls consécutifs en Premier League ont quelque peu ralenti sa cadence. Depuis leur élimination en Ligue des champions face au Real Madrid (5-1 au cumulé), les hommes de Pep Guardiola se montrent tranchants.

City a battu Arsenal 2-0 en finale de l'EFL Cup avant de corriger Liverpool 4-0 en quarts de finale de la FA Cup.

Liam Rosenior est conscient de la menace que représente City, lui qui avait réussi à arracher un nul 1-1 lors du match aller en janvier. Cependant, les Cityzens sont une machine bien plus rodée alors que la saison entre dans sa phase décisive. On peut s'attendre à ce que les visiteurs fassent broyer du noir à Chelsea avec une victoire sans appel.

Les effectifs probables pour Chelsea vs Manchester City

Composition attendue de Chelsea : Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Hato, Fernandez, Caicedo, James, Palmer, Pedro, Garnacho.

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Ait-Nouri, Nunes, Guehi, Dias, Rodri, Silva, Doku, Foden, Haaland, Semenyo.

Un choc riche en buts à Stamford Bridge

Chelsea a mis fin à une série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues avec sa démonstration 7-0 contre Port Vale. C'était la première fois qu'ils trouvaient le chemin des filets en quatre rencontres, leur dernier but remontant à leur doublé face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

Quatre des sept derniers matches officiels de Chelsea ont vu au moins cinq buts inscrits, dépassant la barre des 4,5. L'équipe de Rosenior affiche une moyenne de 2,9 buts par match de championnat, et 11 de leurs 31 sorties ont dépassé le seuil des 3,5 buts.

City affiche des statistiques similaires avec 2,9 buts par match en Premier League, bien que seulement sept de leurs 30 matches aient franchi la barre des 3,5 buts. Pourtant, quand l'équipe de Guardiola trouve son rythme de croisière, peu de défenses peuvent l'arrêter.

Leur festival offensif contre Liverpool a prouvé leur capacité à démanteler les blocs adverses. Chelsea bénéficie de l'avantage du terrain à Stamford Bridge, mais City s'appuie sur le sens du but inné de Haaland. Attendez-vous à une pluie de buts à Londres.

Pronostic 1 Chelsea vs Manchester City : Plus de 3,5 buts au total à une cote de 2,10 sur Winamax

Les Cityzens pour dicter le tempo

Manchester City n'évolue peut-être pas tout à fait au niveau stratosphérique de la saison dernière, mais le club conserve son pedigree de champion. Depuis leur défaite 3-0 contre le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des champions au Santiago Bernabéu, ils ont ouvert le score lors de deux de leurs quatre matches.

Les démarrages en trombe sont la marque de fabrique de Guardiola. City a évité d'être mené à la pause lors de 9 de ses 10 derniers matches de compétition. Ils ont d'ailleurs pris l'avantage en première période à cinq reprises durant cette période.

Plus important encore, les Cityzens sont invaincus à la mi-temps lors de leurs 21 derniers matches de Premier League. Ils ont mené au score à la pause lors de 20 de leurs 30 journées de championnat, ne concédant que deux défaites dans cet exercice.

Chelsea aura du mal à briser cette statistique, compte tenu de l'intensité tactique imposée par City dès le coup d'envoi. Plus inquiétant encore pour les Blues : ils n'ont pas réussi à mener à la pause lors de 17 de leurs 31 matches de PL. City est idéalement placé pour faire la différence avant l'entracte.

Pronostic 2 Chelsea vs Manchester City : Manchester City mène à la mi-temps à une cote de 2,35 sur Winamax

Une entame de match ouverte en perspective

City est réputé pour ses débuts de match percutants. Pourtant, lors de leur victoire 4-0 contre Liverpool, ils ont dû attendre la 39e minute pour débloquer la situation grâce à un penalty de Haaland, avant qu'il n'en rajoute un second juste avant la mi-temps.

Quatre des huit derniers buts de City, lors de leurs quatre plus récents matches officiels, ont été inscrits en première période. Il ne serait pas surprenant de voir le trio Haaland, Semenyo et Doku combiner pour un but ou deux d'entrée de jeu.

Chelsea, actuellement sixième, a mené à la pause lors de 14 de ses 31 matches de championnat cette saison. Les Blues ne sont pas non plus étrangers aux buts précoces, bien que cela arrive moins fréquemment que pour leurs adversaires du jour.

Chelsea comme City possèdent la qualité nécessaire pour inquiéter la défense adverse. Parier sur le fait que les deux équipes marquent avant l'intervalle offre une valeur immense.

Pronostic 3 Chelsea vs Manchester City : Les deux équipes marquent en première mi-temps à une cote de 3,20 sur Winamax

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