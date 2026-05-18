Pronostic Bournemouth vs Manchester City 19/05/2026 : City met la pression sur Arsenal

Manchester City a remporté 16 de ses 17 confrontations face aux Cherries en Premier League, et n'a concédé que deux défaites lors de son ultime déplacement de la saison au cours des 16 dernières années.

Les meilleurs paris pour Bournemouth vs Manchester City

Man City - Man City (Mi-temps - Fin de match) à une cote de 2,60 chez Winamax

Antoine Semenyo buteur à tout moment à une cote de 2,70 chez Winamax

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,60 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bournemouth 1-2 Man City

Pronostic des buteurs : Bournemouth – Kroupi ; Man City – Semenyo, Haaland

Les locaux ont impérativement besoin des trois points pour poursuivre leur course à la qualification en Ligue des champions. Si Aston Villa remporte l'Europa League, un ticket qualificatif supplémentaire sera attribué au 6e du classement. Profitant de la défaite tardive de Brighton face à Leeds, les Cherries peuvent définitivement valider leur billet pour la C1 en cas de victoire contre Manchester City.

Cependant, Bournemouth ne sera pas un client facile pour une équipe de City dans l'obligation de s'imposer pour rester à égalité avec Arsenal. Les Cherries n'ont concédé que 7 défaites en 36 matchs de Premier League cette saison. C'est le même total que Manchester United (3e) et seulement deux revers de plus que City et Arsenal.

Si le parcours de Bournemouth est excellent, la dynamique des Citizens est encore plus impressionnante avec 5 victoires lors de leurs 6 derniers matchs de championnat. Les hommes de Pep Guardiola savent pertinemment qu'un faux pas cette semaine offrirait quasiment le titre de Premier League sur un plateau à Arsenal.

Heureusement pour eux, l'historique plaide largement en faveur de City. En effet, leur taux de victoire face aux Cherries (94,1 %) est le plus élevé de l'histoire de la Premier League entre deux équipes. De plus, les Cityzens n'ont perdu leur dernier match à l'extérieur de la saison qu'à deux reprises lors des 16 dernières campagnes, un signal très vert pour les visiteurs.

Les effectifs probables pour Bournemouth vs Manchester City

Composition attendue de Bournemouth : Petrovic, Truffert, Smith, Hill, Senesi, Adams, Scott, Tavernier, Rayan, Kroupi, Evanilson.

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Guehi, Khusanov, Gonzalez, Silva, Semenyo, Doku, Cherki, Haaland.

City devrait frapper fort d'entrée et dicter le tempo

City a ouvert le score dans 80 % de ses dix dernières confrontations face aux Cherries. De plus, les hommes de Guardiola menaient déjà à la pause lors de 75 % de leurs huit derniers matchs contre le club du Dorset. Mardi soir, la victoire est non négociable pour les Skyblues.

Miser sur le fait que City mène à la mi-temps et remporte le match nous offre une probabilité théorique de 38,46 %. Cela ressemble fort au "value bet" évident de notre sélection de pronostics pour ce Bournemouth - Man City.

Certes, Bournemouth jouera sa chance à fond et doit tout donner ce mardi. Un match nul laisserait les Cherries avec trois points d'avance sur Brighton mais avec une moins bonne différence de buts, s'exposant à une terrible désillusion lors de l'ultime journée en cas de défaite à Forest. Quoi qu'il en soit, la classe globale et la motivation de City semblent un net cran au-dessus et devraient faire la différence.

Pronostic 1 Bournemouth vs Manchester City : Man City - Man City (Mi-temps - Fin de match) à une cote de 2,60 chez Winamax

Semenyo surmotivé face à son ancien club

Antoine Semenyo aura à cœur de briller face à ses anciens partenaires. L’international ghanéen voudra prouver qu'il a franchi un palier depuis son arrivée à Manchester City, tout en contribuant à maintenir l'ambition de titre de son équipe.

Sous le maillot de City, Semenyo affiche un ratio de buts de 40 %. Pourtant, le marché des transferts et des paris n'indique qu'une probabilité implicite de 36,36 % de le voir marquer ce mardi.

Il y a donc déjà plus de 3 % de "value" pure sur ce pari. Ajoutez à cela le supplément d'âme et la motivation de performer face à son ex-employeur, et vous obtenez un joueur grandement capable de dépasser ses standards habituels.

Pronostic 2 Bournemouth vs Manchester City : Antoine Semenyo buteur à tout moment à une cote de 2,70 chez Winamax

Une belle opportunité sur un match à moins de 4 buts

Les bookmakers s'attendent à une rencontre prolifique en buts. Pourtant, la réalité du terrain est parfois tout autre, surtout lorsque l'enjeu est capital pour les deux formations. Pour preuve, seulement trois de leurs neuf confrontations en Premier League au Vitality Stadium ont accouché de 4 buts ou plus.

De surcroît, moins d'un quart (22 %) des matchs de City à l'extérieur cette saison ont dépassé la barre des 3,5 buts. Parier sur un match à 3 buts ou moins est proposé avec une probabilité de seulement 58,82 %.

City devrait aborder cette rencontre avec une grande rigueur tactique et de la prudence. Forts de leur habitude à débloquer la situation en premier (8 ouvertures du score sur les 10 derniers face-à-face), les hommes de Pep Guardiola devraient, une fois l'avantage acquis, gérer la rencontre avec un grand professionnalisme.

Pronostic 3 Bournemouth vs Manchester City : Moins de 3,5 buts à une cote de 1,60 chez Winamax

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