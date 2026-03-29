Pronostic Bosnie-Herzégovine vs Italie 31/03/2026 : à une marche de la Coupe du monde

Bien qu'évoluant à l'extérieur, nous misons sur la qualification de la Squadra Azzurra pour la Coupe du monde 2026.

Les meilleurs paris pour Bosnie-Herzégovine vs Italie

Victoire de l'Italie, à une cote de 1,64 sur Winamax

Les deux équipes marquent, à une cote de 1,95 sur Winamax

Plus de 2,5 buts, à une cote de 2,00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bosnie-Herzégovine 1-3 Italie

Pronostic des buteurs : Bosnie-Herzégovine – Edin Dzeko ; Italie – Moise Kean, Mateo Retegui, Pio Esposito

La Bosnie-Herzégovine a manqué les deux dernières Coupes du monde, mais elle n'est désormais plus qu'à un match de faire son grand retour. Les hommes de Sergej Barbarez ont éliminé le Pays de Galles aux tirs au but jeudi, confirmant une année 2025 relativement solide. Ils n'ont concédé que deux défaites l'an dernier et ont trouvé le chemin des filets lors de chaque rencontre disputée.

Quant à l'Italie, elle se rend à Zenica avec l'objectif de retrouver sa place sur l'échiquier mondial. Quadruples vainqueurs de la compétition, les Italiens ont pourtant brillé par leur absence lors des deux dernières éditions. Ils seront déterminés à rectifier le tir la semaine prochaine. Une victoire sereine 2-0 contre l'Irlande du Nord cette semaine a porté leur bilan à sept victoires sur les 11 derniers matchs. Ils abordent ce choc au Stade Bilino Polje dans la peau de favoris.

Les effectifs probables pour Bosnie-Herzégovine vs Italie

Composition attendue de Bosnie-Herzégovine : Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic, Tabakovic, Dzeko

Composition attendue d'Italie : Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Mancini, Politano, Tonali, Barella, Locatelli, Dimarco, Kean, Retegui

Les quadruples champions de retour au Mondial

La Bosnie-Herzégovine bénéficie de l'avantage du terrain, mais l'Italie part favorite pour ce rendez-vous capital. Le match des "Zmajevi" contre le Pays de Galles en milieu de semaine est allé jusqu'au bout du suspense et des 120 minutes. À l'inverse, les Azzurri ont eu une tâche plus aisée face à l'Irlande du Nord et devraient être l'équipe la plus fraîche physiquement.

Aucun changement majeur n'est attendu dans les deux camps, bien qu'Amar Dedić soit sorti prématurément jeudi soir. Gennaro Gattuso aura des choix à faire pour son onze de départ, mais il dispose incontestablement d'un effectif plus dense. Gianluca Scamacca pourrait d'ailleurs faire son retour pour les visiteurs après avoir manqué le dernier match.

Les Italiens devraient s'avérer trop solides pour la Bosnie, notamment grâce à la profondeur de leur banc. Si les hôtes ne faciliteront pas la tâche, les visiteurs devraient logiquement valider leur billet pour la Coupe du monde.

Pronostic 1 Bosnie-Herzégovine vs Italie : Victoire de l'Italie, à une cote de 1,64 sur Winamax

Le répondant bosnien

Sergej Barbarez et ses troupes savent qu'ils sont les outsiders face à l'Italie, mais ils ne se présenteront pas en victimes. Ils ont fait preuve de résilience pour arracher l'égalisation en fin de match avant d'éliminer le Pays de Galles. De plus, seules deux nations ont réussi à les battre l'année dernière. L'équipe locale devrait se montrer compétitive, même si nous prévoyons qu'elle échouera d'un cheveu.

Ils affichent toutefois des lacunes défensives, n'ayant gardé leur cage inviolée qu'à trois reprises depuis début 2025. Gattuso verra là de nombreuses opportunités de punir les hôtes. Si l'Italie n'a aucun mal à marquer, elle reste parfois vulnérable à l'extérieur, ce qui devrait permettre à la Bosnie de jouer crânement sa chance et de marquer.

Nous voyons de l'action des deux côtés, mais l'attaque italienne finira par faire la différence. Ils ont remporté quatre des cinq dernières confrontations entre ces deux nations, et nous voyons leur série d'invincibilité se poursuivre.

Pronostic 2 Bosnie-Herzégovine vs Italie : Les deux équipes marquent, à une cote de 1,95 sur Winamax

Spectacle attendu à Zenica

Au regard des récentes performances des deux sélections, il est raisonnable de s'attendre à de nombreuses occasions de but. La Bosnie a marqué lors de 12 matchs consécutifs, tandis que l'Italie a trouvé la faille lors de ses huit dernières sorties. Leurs matchs respectifs sont souvent riches en spectacle : 14 de leurs rencontres cumulées en 2025 se sont terminées avec plus de 2,5 buts.

Le scénario devrait se répéter alors qu'ils se battent pour un ticket mondial. Les deux équipes jetteront toutes leurs forces dans la bataille, ce qui pourrait donner lieu à une rencontre palpitante. Des buteurs confirmés comme Edin Dzeko, Moise Kean ou Mateo Retegui auront à cœur de laisser leur empreinte.

L'Italie dispose également d'options offensives de premier plan sur le banc. De fait, le match risque de s'ouvrir au fil des minutes avant que le résultat final ne soit scellé, envoyant l'une des deux nations à la Coupe du monde.

Pronostic 3 Bosnie-Herzégovine vs Italie : Plus de 2,5 buts, à une cote de 2,00 sur Winamax

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