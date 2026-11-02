Pronostic Bodø/Glimt Lille 03/11/2026 : le LOSC dos au mur en Norvège

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

La 4e journée de Ligue des champions oppose Bodø/Glimt à Lille mardi à 21h. Nos experts privilégient les Norvégiens.

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Les meilleurs paris pour Bodø/Glimt Lille

Bodø/Glimt gagne ⭐ à la cote de 1,73 sur Unibet , soit une probabilité de 58 % que les Norvégiens s’imposent face à un LOSC privé de plusieurs cadres.

, soit une probabilité de 58 % que les Norvégiens s’imposent face à un LOSC privé de plusieurs cadres. Bodø/Glimt remporte la seconde mi-temps ⭐ à la cote de 1,97 sur Unibet , soit une probabilité de 51 % que Bodø marque davantage de buts que Lille après la pause.

, soit une probabilité de 51 % que Bodø marque davantage de buts que Lille après la pause. Andreas Helmersen buteur ⭐ à la cote de 1,95 sur Unibet, soit une probabilité de 51 % que l’avant-centre norvégien trouve le chemin des filets.

Notre pronostic Bodø/Glimt Lille penche pour une victoire norvégienne (2-1). Le but lillois, ou davantage, n’aurait rien d’étonnant, puisque les Dogues ont marqué lors de 11 de leurs 12 matchs.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Souvent fringant à domicile, Bodø/Glimt aborde ce match dans de bonnes dispositions. Vendredi, à l’Aspmyra, il a battu Viking, champion en titre (3-2), pour le rejoindre en tête du championnat norvégien. En C1, sa seule victoire est d’ailleurs venue à domicile, contre Dortmund (1-0), intercalée entre deux déplacements très mal négociés (5-0 à Munich, 4-3 à Naples).

S’agissant de Lille, l’équipe trace pour l’heure une saison à deux vitesses. En Ligue 1, le LOSC est deuxième (5V-3N-1D) en s’appuyant sur la meilleure défense (six buts encaissés), encore illustrée lors du derby gagné contre Lens (1-0). En C1, en revanche, il est avant-dernier et sans le moindre point (2-3 contre le Betis, 0-3 à Arsenal, 2-4 contre Galatasaray).

Les effectifs probables pour Bodø/Glimt Lille

Composition attendue de Bodø/Glimt : Haikin – Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan – Fet, Berg, Saltnes – Blomberg, Helmersen, Hauge

Composition attendue de Lille : Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André, Bentaleb, Mukau – Bakwa, Haraldsson, Diaoune

Bodø/Glimt de nouveau vainqueur à l’Aspmyra ?

Il faut remonter à novembre 2025 pour trouver trace des dernières défaites européennes de Bodø/Glimt sur sa pelouse synthétique, face à Monaco (0-1) puis à la Juventus (2-3). Depuis, Manchester City, l’Inter, le Sporting et Dortmund en ont fait les frais (cinq victoires et un nul à 90 minutes).

Il faudra donc y mettre les moyens, comme Monaco a su le faire. Lille se présente cependant diminué. Pas de Tiago Santos (genou) ni d’Ethan Mbappé (suspendu) : il perd forcément en qualité dans son couloir droit, d’où sont parties cinq de ses 16 réalisations. En pointe, Ayase Ueda devrait lui aussi manquer à l’appel.

Pour les plus prudents, le marché « Face à Face remboursé si nul » (1,33) rembourse la mise en cas d’égalité. Mais pour notre part, c’est plutôt le marché « 1 N 2 - 90 Mins », choix « Bodø/Glimt » (qui se règle à la fin du temps réglementaire). Le nul reste en effet rare à l’Aspmyra (deux en 17 matchs cette saison).

Pronostic 1 Bodø/Glimt vs Lille : Bodø/Glimt gagne – cote de 1,73 sur Unibet

Bodø/Glimt plus fort au retour des vestiaires, comme face à Dortmund (0-0, puis 1-0)

En C1, Lille a une fâcheuse tendance à se trouer au retour des vestiaires. Jamais mené au repos (2-1 contre le Betis, 0-0 à Arsenal, 2-2 contre Galatasaray), le LOSC a perdu toutes ses secondes périodes (0-2, 0-3, 0-2).

En visionnant les rencontres, deux failles sont apparues à plusieurs reprises. Les coups de pied arrêtés d’abord (têtes de Bartra et de Torreira), puis les ballons perdus au milieu, immédiatement sanctionnés en contre (Bentaleb à l’Emirates). Pas de bon augure face à Bodø qui, justement, hausse souvent le ton au retour des vestiaires (seconde période gagnée lors de dix de ses 17 matchs à domicile).

Le marché « 1 N 2 - 2ème Mi-temps », choix « Bodø/Glimt », ne juge que la seconde période. Validé sur un 1-1 au repos conclu en 2-1, perdant sur un 1-0 inchangé après la pause. La seule réserve est que le staff norvégien évoque « beaucoup de joueurs fatigués » après Viking.

Pronostic 2 Bodø/Glimt vs Lille : Bodø/Glimt remporte la seconde mi-temps – cote de 1,97 sur Unibet

Helmersen buteur à l’Aspmyra, comme face à Viking (3-2) ?

Depuis le départ de Kasper Høgh au Celtic, cet été, Andreas Helmersen s’est imposé comme le principal finisseur de Bodø/Glimt. Il a marqué lors de dix des 23 matchs du club depuis la mi-juillet (13 buts).

Son profil d’avant-centre de surface pourrait poser des problèmes à la défense lilloise. Rapide à déclencher (servi par Fet à Naples), il suit aussi les seconds ballons, comme vendredi, où il a repris sa propre tête renvoyée par la barre. Lille a souvent paru fébrile quand le ballon traînait dans sa surface (cinq buts encaissés sur coup de pied arrêté).

Le LOSC pourra cependant compter sur Berke Özer, son assurance tous risques cette saison, et dont les parades l’ont souvent maintenu à flot (dix arrêts à Toulouse !). Le marché « Buteurs - 90 Mins » est validé par un but à tout moment, penalty compris.

Pronostic 3 Bodø/Glimt vs Lille : Andreas Helmersen buteur – cote de 1,95 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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