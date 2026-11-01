Cotes fournies par Winamax, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Le Cologne a énormément souffert à l'extérieur cette saison. Le club n'a récolté qu'un seul point lors de ses quatre déplacements, pour trois buts marqués.

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Les meilleurs paris pour Bayern Munich vs FC Cologne

1N2 & Les 2 équipes marquent - Bayern & oui à la cote de 2,00 sur Winamax

Total de buts 1re mi-temps - moins de 1,5 à la cote de 2,15 sur Winamax

Mi-temps avec le plus de buts - 2e mi-temps à la cote de 1,75 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Bayern Munich 3-1 Cologne

Pronostic des buteurs : Bayern Munich - Kane x2, Olise ; Cologne - Bülter

Le Bayern Munich retrouve la Bundesliga après la trêve internationale de novembre. Le club accueille le FC Cologne à domicile.

L'équipe de Vincent Kompany totalise 21 points après ses neuf premières journées. Le Bayern est à égalité avec son rival le Borussia Dortmund en tête de la Bundesliga. La différence de buts du Bayern est toutefois largement supérieure, à +20, avec une moyenne de plus de trois buts par match.

Les Bavarois ne sont nullement au complet pour ce rendez-vous de vendredi face à Cologne. Alphonso Davies (musculaire), Jamal Musiala (cuisse), Luis Díaz (ischio-jambiers) et Manuel Neuer (pied) sont absents. Serge Gnabry est également touché, lui aussi aux ischio-jambiers. Malgré tout, le Bayern peut toujours compter sur le Ballon d'Or Harry Kane et sur Michael Olise, auteur d'une forme étincelante.

Les hommes de Rene Wagner n'ont sans doute pas récolté les résultats que méritaient leurs prestations cette saison. Bien qu'ils pointent à la 15e place après neuf matchs, Cologne a montré de belles choses. Le club est 11e de Bundesliga pour les grosses occasions créées (23) et sixième pour les grosses occasions manquées (18). Il est également 12e du championnat pour l'xG (13,9), ce qui signifie qu'il a marqué quatre buts de moins que ce que ses statistiques laissaient présager.

Cologne est aussi septième du championnat pour l'xG concédé (14,1), ce qui suggère que c'est bien le manque de réalisme qui coûte cher au classement du club actuellement. Wagner emmène son équipe à l'Allianz Arena à la recherche d'une première victoire à l'extérieur en 2026/27.

Les effectifs probables pour Bayern Munich vs FC Cologne

Composition attendue du Bayern Munich : Urbig, Stanisic, Laimer, Upamecano, Tah, Pavlovic, Kimmich, Karl, Brown, Olise, Kane

Composition attendue du FC Cologne : Schwabe, Sebulonsen, Sosa, Simpson-Pusey, Schmied, Maina, Moore, Krauss, Okon-Engstler, Bülter, El Mala

Cologne battu mais sur le tableau d'affichage

Les trois dernières confrontations entre ces deux équipes se sont toutes soldées par une victoire du Bayern, avec un but marqué de chaque côté à chaque fois. Le Bayern s'était imposé 5-1 en mai, 3-1 en janvier et 4-1 en Coupe d'Allemagne.

Le leader du championnat n'a pourtant pas été imperméable cette saison. Manuel Neuer n'a gardé ses filets inviolés qu'à deux reprises.

Mayence et Fribourg ont tous deux marqué lors de récentes défaites face au Bayern en championnat. Dortmund en a également inscrit deux lors d'un match nul 2-2.

De son côté, Cologne n'a marqué que quatre buts en cinq matchs à l'extérieur. Le club est toujours à la recherche de sa première victoire sur la route. Pourtant, ses statistiques d'xG, actuellement décevantes, devraient finir par s'améliorer.

Nous nous attendons à ce que Cologne trouve le chemin des filets face à un Bayern qui est loin d'être au complet. Les Munichois pourraient aussi manquer un peu de fraîcheur après la trêve internationale.

Pronostic 1 Bayern Munich vs FC Cologne : 1N2 & Les 2 équipes marquent - Bayern & oui à la cote de 2,00 sur Winamax

Une première période plus fermée

Le Bayern retrouve la compétition de clubs après les deux trêves internationales de novembre, ce qui en fait sa première sortie depuis la pause. Harry Kane et Michael Olise étaient tous deux en sélection, respectivement avec l'Angleterre et la France.

Cologne n'a concédé que 14 buts en neuf journées de championnat. Seules six équipes de Bundesliga affichent une défense plus solide actuellement.

Compte tenu de cette solidité défensive, il ne serait pas surprenant de voir Cologne adopter un bloc bas pour freiner le Bayern en début de match. Seuls huit des 20 buts inscrits par le Bayern à domicile sont tombés avant la pause. Seuls deux de ses huit buts encaissés à domicile sont également survenus en première période.

Nous nous attendons à ce que le nombre de buts en première mi-temps soit limité à un ou moins, à une cote supérieure à l'évent (46,51 % de probabilité implicite). Cela nous semble être le pari offrant le plus de valeur parmi notre trio de pronostics Bayern Munich vs Cologne.

Pronostic 2 Bayern Munich vs FC Cologne : Total de buts 1re mi-temps - moins de 1,5 à la cote de 2,15 sur Winamax

Des buts plus probables après la pause

Si nous anticipons un début de match plus prudent, la rencontre pourrait s'ouvrir bien davantage par la suite. Si Kane et Olise sont tous deux titulaires, les buts devraient suivre. Olise a créé pas moins de 36 occasions, la meilleure performance de l'effectif. Même Kane affiche huit passes décisives cette saison.

Cette production offensive a tendance à se confirmer lorsque la fatigue s'installe en fin de rencontre. Le Bayern affronte souvent des adversaires qui défendent bas en début de match à l'Allianz Arena, avant de voir des espaces s'ouvrir à mesure que la partie avance. Les trois buts de Cologne à l'extérieur sont tous survenus après la pause. De son côté, le Bayern a également encaissé ses quatre buts à domicile en seconde période.

Nous pouvons miser sur une deuxième période plus prolifique que la première en termes de buts, à une cote correspondant à une probabilité implicite de 57,14 %, ce qui nous semble juste.

Pronostic 3 Bayern Munich vs FC Cologne : Mi-temps avec le plus de buts - 2e mi-temps à la cote de 1,75 sur Winamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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