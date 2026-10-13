Pronostic Atletico Madrid vs Manchester United 13/10/2026 : les locaux s'imposent sur le fil

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que les locaux l'emportent après un début de match équilibré, avec Alejandro Grimaldo parmi les buteurs.

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Les meilleurs paris pour Atletico Madrid vs Manchester United

Mi-temps - Match nul à la cote de 2,50 sur Unibet

Alejandro Grimaldo buteur à tout moment à la cote de 5,50 sur Unibet

Atletico Madrid vainqueur à la cote de 1,88 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Atletico Madrid 2-1 Manchester United

Pronostic des buteurs : Atletico Madrid - Julian Alvarez, Alejandro Grimaldo ; Manchester United - Matheus Cunha

L'Atletico Madrid aborde cette rencontre dans une bonne dynamique après quatre victoires consécutives en Liga. On y trouve un succès 2-1 face au rival madrilène, le Real Madrid, et une victoire du même score face à l'Alavés samedi dernier.

Les Colchoneros ont déjà du travail à accomplir en Europe pour assurer une place dans le top 8. Ils se sont inclinés 2-1 face à Liverpool lors de la première journée, tandis que Manchester United s'est imposé facilement 4-0 à domicile face au Sabah.

Les choses se sont mal passées pour Michael Carrick et son équipe depuis lors. Les Red Devils restent sur cinq matchs sans victoire en championnat. Ils ont été frustrés le week-end dernier quand Tottenham, réduit à dix, a arraché un point tardif à Old Trafford en Premier League.

Les effectifs probables pour Atletico Madrid vs Manchester United

Composition attendue de l'Atletico Madrid : Oblak, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo, Llorente, Cardoso, Simeone, Lee, Baena, Alvarez

Composition attendue de Manchester United : Lammens, Dalot, Yoro, Martinez, Shaw, Tielemans, Baleba, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha

Un début de match équilibré attendu au Metropolitano

Les récentes confrontations impliquant ces deux équipes ont eu tendance à offrir davantage d'action en seconde période. Chacun des quatre derniers matchs de Premier League de Manchester United s'est soldé par un score vierge à la mi-temps. Cinq de leurs six sorties dans le championnat anglais cette saison ont été à égalité à la pause.

C'est une histoire similaire du côté des Colchoneros, qui ont été à égalité à la pause lors de cinq de leurs six dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sur leurs quatre derniers matchs, 77 % des buts sont venus en seconde période.

Pour leur premier déplacement en Ligue des Champions depuis 2023, les Red Devils ne devraient pas prendre de risques majeurs en début de rencontre. Ils pourraient chercher à frapper en contre avec des joueurs comme Marcus Rashford et Matheus Cunha.

Cela laisse entrevoir une nouvelle première période prudente entre ces deux équipes. Le pari sur le match nul à la mi-temps semble offrir de la valeur, avec une probabilité implicite de 40 %.

Pronostic 1 Atletico Madrid vs Manchester United : Mi-temps - Match nul à la cote de 2,50 sur Unibet

Grimaldo en embuscade sur le flanc gauche

Le début de saison a été compliqué pour les attaquants de l'Atletico Madrid. Julian Alvarez n'a toujours pas marqué et a été sifflé par ses propres supporters après ses velléités de départ cet été. De son côté, Alexander Sorloth a été gêné par une blessure et n'a disputé que 17 minutes de jeu.

Les Colchoneros ont donc dû trouver des solutions ailleurs pour marquer. Alejandro Grimaldo a répondu présent, avec trois buts lors de ses quatre dernières apparitions. Si cela constituerait une série extraordinaire pour la plupart des latéraux, Grimaldo a toujours eu le sens du but. Le joueur de 31 ans avait inscrit 12 buts entre Bundesliga et Ligue des Champions la saison passée.

Grimaldo affiche une moyenne de 1,9 tir par match en Liga cette saison. Utilisé aussi bien comme latéral que comme piston, il se projette régulièrement vers l'avant. Au vu de sa forme actuelle, l'Espagnol semble offrir de la valeur en tant que buteur à tout moment.

Pronostic 2 Atletico Madrid vs Manchester United : Alejandro Grimaldo buteur à tout moment à la cote de 5,50 sur Unibet

Les Red Devils devraient s'incliner dans la capitale espagnole

Avec des recrues estivales comme Grimaldo et Lee Kang-in qui commencent à s'installer, l'Atletico a trouvé ses marques ces dernières semaines. Lors de leur confrontation la plus difficile en championnat face au Real Madrid, les hommes de Simeone n'ont concédé que 0,30 xG (buts attendus), tout en générant 2,35 xG.

Les Rojiblancos peuvent aussi puiser de la confiance dans leur parcours jusqu'aux demi-finales de la Ligue des Champions la saison dernière. Ils affichaient alors un taux de victoire à domicile de 63 % dans la compétition et une moyenne de 2,75 buts marqués par 90 minutes à l'Estadio Metropolitano. Voilà qui donne la mesure du défi qui attend Manchester United à Madrid.

Les Red Devils ont profité d'un calendrier très favorable lors de la première journée européenne, mais ils n'ont remporté qu'un seul autre match officiel cette saison. L'équipe de Carrick n'a pris que deux points lors de ses trois premiers déplacements en Premier League. Dans ces conditions, l'Atletico mérite son statut de favori. Les Colchoneros semblent bien placés pour signer une nouvelle victoire à domicile en Coupe d'Europe, à une cote qui implique une probabilité de 53 %.

Pronostic 3 Atletico Madrid vs Manchester United : Atletico Madrid vainqueur à la cote de 1,88 sur Unibet

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