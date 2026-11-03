Pronostic Atletico Madrid vs Bayern Munich 03/11/2026 : Baena pour briller face à des Bavarois diminués

Cotes fournies par Winamax, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'un Bayern Munich diminué par les blessures peine en Espagne, tandis qu'Alex Baena brille pour l'Atletico Madrid.

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Les meilleurs paris pour Atletico Madrid vs Bayern Munich

Remboursé si match nul - Atletico Madrid à la cote de 1,90 sur Winamax

Total de buts du Bayern Munich - moins de 1,5 but à la cote de 1,95 sur Winamax

Alex Baena 1+ passe décisive à la cote de 4,75 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Atletico Madrid 2-1 Bayern Munich

Pronostic des buteurs : Atletico Madrid - Julian Alvarez, Alejandro Grimaldo ; Bayern Munich - Harry Kane

L'Atletico Madrid aborde cette rencontre dans une bonne dynamique. L'équipe de Diego Simeone a remporté ses sept derniers matches de Liga. Les Rojiblancos se sont imposés 2-0 à Levante samedi.

Un bilan de quatre points en trois sorties en Ligue des Champions montre qu'il reste du travail pour l'Atleti afin d'intégrer le top huit. Les Madrilènes n'ont pu que faire match nul 1-1 à Stuttgart lors de la troisième journée, avec l'expulsion de Morten Hjulmand.

Le Bayern Munich possède un point de plus dans cette compétition. Les Bavarois ont toutefois été tenus en échec par Viking et par Arsenal en octobre. Ils abordent cette rencontre après un nul 2-2 en Bundesliga face au Borussia Dortmund, dans le Klassiker.

Les effectifs probables pour Atletico Madrid vs Bayern Munich

Composition attendue de l'Atletico Madrid : Oblak, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo, Barrios, Llorente, Simeone, Lee, Baena, Alvarez

Composition attendue du Bayern Munich : Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Karl, Bischof, Davies, Kane

L'avantage du terrain, clé du succès pour l'Atleti

Avec huit victoires et un nul lors de ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues, l'Atletico Madrid abordera cette rencontre en confiance. Les Madrilènes avaient été trop forts pour Manchester United lors de leur seul match européen à domicile cette saison à ce jour.

Depuis le début de la saison 2022/23, l'Atleti n'a été battu que trois fois à domicile en Ligue des Champions. Son taux de victoires européennes à l'Estadio Metropolitano sur cette période atteint un impressionnant 73 %.

Le Bayern Munich n'a pas montré son meilleur visage ces dernières semaines. Les Bavarois ont été tenus en échec lors de quatre de leurs sept dernières sorties officielles. Ils n'ont gardé leur cage inviolée dans aucun de ces matches.

L'absence de Vincent Kompany, toujours en convalescence après un problème de santé, pourrait également peser à Madrid. Miser sur l'Atleti dans le marché Remboursé si match nul semble être l'approche la plus judicieuse, avec une probabilité implicite de 53 %.

Pronostic 1 Atletico Madrid vs Bayern Munich : Remboursé si match nul - Atletico Madrid à la cote de 1,90 sur Winamax

Des absences qui réduisent le potentiel offensif bavarois

Miser sur un Bayern prolifique est souvent une stratégie de paris rentable, mais l'équipe manque actuellement d'options offensives. Après les absences de Luis Diaz et Jamal Musiala, trois autres joueurs offensifs se sont blessés face au Dortmund.

Serge Gnabry et Ismael Saibari sont tous deux forfaits pour ce match. Michael Olise, élément clé, est quant à lui fortement incertain après être également sorti blessé ce week-end. Le Français a inscrit 10 buts en 11 sorties cette saison toutes compétitions confondues.

Cela pourrait laisser Harry Kane, qui a manqué un penalty face au Dortmund, mener une attaque par ailleurs très remaniée. Le Bayern a certes généré 4,48 xG samedi, mais s'est montré peu clinique.

Les Bavarois devraient trouver la tâche plus ardue à l'Estadio Metropolitano, surtout en cas d'absence d'Olise. L'Atleti n'a encaissé qu'un seul but lors de ses cinq derniers matches. Dans ce contexte, le marché du Bayern Munich marquant moins de 1,5 but semble offrir de la valeur.

Pronostic 2 Atletico Madrid vs Bayern Munich : Total de buts du Bayern Munich - moins de 1,5 but à la cote de 1,95 sur Winamax

Baena, en forme, pour percer la défense visiteuse

Avec un Julian Alvarez pas encore à son meilleur niveau et un Alexander Sorloth tout juste de retour de blessure, l'Atletico Madrid n'a pas trouvé de continuité offensive. Son jeu de construction s'est néanmoins montré efficace, notamment sur le côté gauche du terrain.

Alejandro Grimaldo impressionne avec six buts et passes décisives combinés en 10 matches de championnat depuis le poste de latéral gauche. Devant lui, Alex Baena traverse lui aussi une excellente période de forme.

L'international espagnol compte cinq buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Baena délivre en moyenne 2,5 passes clés par match en Liga. Il avait également offert le but de Pablo Barrios dès la première minute face à Manchester United lors de la deuxième journée.

Baena a été impliqué dans un but lors de cinq de ses 10 dernières sorties, en club comme en sélection. Dans ce contexte, il offre de la valeur pour une passe décisive face au Bayern, avec une probabilité implicite de 21 %.

Pronostic 3 Atletico Madrid vs Bayern Munich : Alex Baena 1+ passe décisive à la cote de 4,75 sur Winamax

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