Pronostic Atlético Madrid vs Arsenal 29/04/2026 : un match nul attendu à l'aller

: Notre expert en paris sportifs anticipe une manche aller très équilibrée. Si les Colchoneros pourraient frapper les premiers portés par leur public, les Gunners ont les ressources pour revenir au score et préserver leurs chances avant le retour.

Les meilleurs paris pour Atlético Madrid vs Arsenal

Match nul, à une cote de 3,20 sur Winamax

Première mi-temps : l'Atlético Madrid marque plus de 0,5 but, à une cote de 2,25 sur Winamax

Seconde mi-temps : Arsenal marque plus de 0,5 but, à une cote de 1,90 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Atlético Madrid 1-1 Arsenal

Pronostic des buteurs : Atlético Madrid – Julián Álvarez ; Arsenal – Declan Rice

L'Atlético Madrid a validé son ticket pour le dernier carré grâce à un succès 3-2 au cumulé face au FC Barcelone en quarts de finale. Les hommes de Diego Simeone avaient fait le plus dur dès le match aller en s'imposant 2-0 au Camp Nou.

Pourtant, la bande à "El Cholo" peine à domicile ces derniers temps. Malgré une rotation fréquente de l'effectif, ils ont mis fin à une série de quatre défaites consécutives en Liga en dominant l'Athletic Club (3-2) le week-end dernier. À noter également qu’ils ont subi une défaite cruelle aux tirs au but en finale de la Coupe du Roi depuis leur dernière sortie européenne.

Arsenal traverse aussi une zone de turbulences, avec quatre revers lors de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Gunners ont néanmoins réussi à arracher une victoire précieuse 1-0 contre Newcastle en Premier League samedi dernier. Sur la scène européenne, ils ont éliminé le Sporting avec pragmatisme (1-0 au cumulé) lors du tour précédent.

Les effectifs probables pour Atlético Madrid vs Arsenal

Composition attendue d'Atlético Madrid : Oblak, Ruggeri, Le Normand, Pubill, Molina, Gonzalez, Koke, Llorente, Simeone, Alvarez, Griezmann.

Composition attendue d'Arsenal : Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapié, Rice, Zubimendi, Saka, Odegaard, Martinelli, Gyökeres.

Une manche aller dos à dos

Depuis le début des phases finales de la Ligue des champions, Arsenal mise avant tout sur une solidité défensive à toute épreuve. Ils avaient déjà concédé le nul (1-1) lors de leur huitième de finale aller sur la pelouse du Bayer Leverkusen.

Lors du tour précédent à Lisbonne, les Londoniens sont restés muets pendant 91 minutes avant que Kai Havertz ne délivre les siens dans le temps additionnel. Ce match avait été particulièrement serré, les deux équipes se créant chacune deux grosses occasions. Si le Sporting avait dominé au nombre de tirs, l'arsenal affichait un xG supérieur de 1,33.

Cette rencontre s'annonce tout aussi disputée. Mikel Arteta se contenterait certainement d'un partage des points avant de recevoir à l'Emirates. Son équipe est d'ailleurs invaincue lors de ses 12 matchs de Ligue des champions cette saison.

L'Atlético Madrid propose un jeu plus ouvert que par le passé sous Simeone. En fait, 86 % de leurs rencontres européennes cette saison ont vu les deux équipes marquer. Toutefois, face à un tel enjeu, aucune équipe ne prendra de risques inconsidérés. Miser sur un match nul semble donc être l'option la plus judicieuse.

Pronostic 1 Atlético Madrid vs Arsenal : Match nul, à une cote de 3,20 sur Winamax

L'Atleti pour une entame canon

L'Atlético Madrid a trouvé le chemin des filets en première période lors des deux manches de son quart de finale face au Barça. Poussés par une ambiance qui s'annonce électrique au Metropolitano, les Colchoneros viseront un départ rapide dans cette demi-finale.

La dernière fois que "Los Rojiblancos" ont reçu un club du nord de Londres, ils menaient déjà 4-0 après seulement 22 minutes de jeu contre Tottenham. S'il est peu probable de voir la défense d'Arsenal s'effondrer de la sorte, les visiteurs font face à des incertitudes physiques aux postes de latéraux.

L'arrière-garde d'Arteta se montre moins sereine qu'en début de saison, ayant concédé l'ouverture du score avant la pause lors de trois de ses six derniers matchs. Avec une moyenne de 1,29 but inscrit en première mi-temps cette saison en C1, l'Atleti offre une belle valeur pour marquer avant l'intervalle (probabilité implicite de 44,4 %).

Pronostic 2 Atlético Madrid vs Arsenal : Première mi-temps : l'Atlético Madrid marque plus de 0,5 but, à une cote de 2,25 sur Winamax

Les Gunners terminent fort

Arsenal peut légitimement espérer profiter des largesses défensives madrilènes. Les Espagnols ont en effet encaissé au moins deux buts lors de huit de leurs neuf derniers matchs toutes compétitions confondues. De plus, des doutes planent encore sur la présence des défenseurs David Hancko et Jose Maria Gimenez.

Les hommes de Simeone ont concédé 16 buts en seconde période sur la scène européenne cette saison. À l'inverse, Arsenal n'a encaissé que cinq buts au total dans la compétition, ce qui explique pourquoi le club anglais reste favori pour la qualification.

Capables de frapper chirurgicalement en fin de match, comme lors de leur quart de finale aller, les Gunners ont inscrit 63 % de leurs buts en Ligue des champions après la pause cette saison. Le scénario d'un but d'Arsenal en seconde période est donc très crédible (probabilité implicite de 52,6 %).

Pronostic 3 Atlético Madrid vs Arsenal : Seconde mi-temps : Arsenal marque plus de 0,5 but, à une cote de 1,90 sur Winamax

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