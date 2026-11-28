Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'Arsenal s'impose dans ce choc après une première période serrée, avec Declan Rice à l'origine d'un but.

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Les meilleurs paris pour Arsenal vs Manchester City

Mi-temps - Nul à la cote de 2,30 sur Unibet

Declan Rice 1+ passes décisives à la cote de 4,33 sur Unibet

Arsenal gagnant & moins de 4,5 buts à la cote de 2,37 sur Unibet

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-1 Manchester City

Pronostic des buteurs : Arsenal - Martin Odegaard, Kai Havertz ; Manchester City - Erling Haaland

Arsenal n'a pas été au mieux depuis la trêve internationale. Les Gunners n'ont pu que partager les points 2-2 à Newcastle le week-end dernier. Ils ont également concédé des points en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund mardi.

Malgré cela, l'équipe de Mikel Arteta reste la grande favorite pour remporter la Premier League. Elle possède six points d'avance sur Brighton et sur Manchester City à l'approche de ce rendez-vous décisif de dimanche.

La baisse de forme de City a été plus marquée. Les Citizens n'ont remporté qu'une seule de leurs sept dernières rencontres toutes compétitions confondues dans le temps réglementaire. L'équipe d'Enzo Maresca n'a pu que partager l'enjeu à domicile face à Fulham et à Naples ces derniers jours.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Manchester City

Composition attendue d'Arsenal : Kepa, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimaraes, Madueke, Odegaard, Eze, Havertz

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol, Fernandez, Anderson, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland

Rien pour départager les deux équipes avant la pause

Avec deux équipes qui ne sont pas dans une forme éclatante, cette rencontre pourrait ne pas tenir toutes ses promesses. La première période pourrait être hachée, les deux formations ayant parfois peiné à se montrer dangereuses cette saison.

Seulement 35 % des buts d'Arsenal en Premier League ont été inscrits avant la pause. Trois de leurs cinq rencontres à l'Emirates en championnat se sont achevées à égalité à la mi-temps. Les Gunners n'ont également marqué qu'une seule fois en première période à domicile face à Manchester City au cours des trois dernières saisons.

Les visiteurs sont eux aussi lents à démarrer sous les ordres de Maresca. Seulement 32 % de leurs buts en Premier League ont été inscrits en première période. Une énorme proportion de 90 % de leurs buts marqués à l'extérieur en championnat l'ont été après la pause.

Compte tenu de ces tendances, il pourrait falloir plus de 45 minutes avant qu'une tendance claire ne se dégage. Miser sur une première mi-temps qui se termine sur un match nul offre de la valeur, avec une probabilité implicite de 44 %.

Pronostic 1 Arsenal vs Manchester City : Mi-temps - Nul à la cote de 2,30 sur Unibet

Rice pour faire sauter le verrou de la défense de City

Arsenal a été moins efficace sur coups de pied arrêtés cette saison. Les Gunners n'ont marqué qu'un seul but sur phase arrêtée en Premier League. Ils conservent toutefois un vrai danger en phase de jeu, avec Declan Rice dans un rôle plus créatif.

Rice totalise cinq passes décisives depuis le début de la saison, plus que n'importe quel autre joueur du championnat. Seuls Bruno Fernandes et Martin Odegaard ont tenté davantage de passes dans le dernier tiers que l'international anglais. Le taux de réussite de Rice dans cette zone du terrain est le meilleur des trois, avec un impressionnant 85 %.

En ce moment, la défense de Manchester City est vulnérable. L'équipe de Maresca reste sur dix matches sans clean sheet, toutes compétitions confondues. Miser sur une nouvelle passe décisive de Rice pourrait être le choix judicieux à une cote intéressante.

Pronostic 2 Arsenal vs Manchester City : Declan Rice 1+ passes décisives à la cote de 4,33 sur Unibet

Les Gunners pour confirmer leur statut de favoris au titre

Un basculement net du rapport de force s'est opéré de Manchester vers le nord de Londres ces dernières années. Cela ne s'est pas toujours vérifié sur le terrain lors des confrontations directes. Les Gunners ont toutefois pris sept points sur les trois dernières rencontres disputées dans le nord de Londres.

Malgré une semaine en demi-teinte, Arsenal restera satisfait de la tournure de cette campagne. Les Gunners affichent une moyenne de 2,55 points par match en championnat, en progression par rapport aux 2,24 de la saison dernière.

Les champions en titre possèdent également la défense la plus performante du championnat. L'équipe d'Arteta n'a encaissé que sept buts. Elle a concédé le plus faible total d'xG du championnat, à 9,3.

Chacune de leurs cinq rencontres à domicile en Premier League s'est soldée par une victoire. Par ailleurs, aucune de ces rencontres n'a produit plus de trois buts au total. Miser sur une victoire des Gunners dans un match à faible marquage offre de la valeur ici.

Pronostic 3 Arsenal vs Manchester City : Arsenal gagnant & moins de 4,5 buts à la cote de 2,37 sur Unibet

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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