Cotes fournies par Winamax, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'Arsenal s'impose sans encaisser face à des Tigers solides défensivement mais privés de victoire en championnat depuis août.

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Les meilleurs paris pour Arsenal vs Hull City

Victoire Arsenal & Les 2 équipes marquent - non à la cote de 1,75 sur Winamax

Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 2,60 sur Winamax

Declan Rice 1 passe décisive ou plus à la cote de 4,00 sur Winamax

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Arsenal 2-0 Hull City

Pronostic des buteurs : Arsenal - Havertz, Tzolis

Arsenal reçoit Hull City, fraîchement promu, à l'Emirates ce week-end, les Gunners cherchant à conserver leur place de leader.

Les hommes de Mikel Arteta comptent huit victoires en neuf matchs, les champions en titre affichant 24 points au compteur. Leur courte victoire 1-0 à Liverpool dimanche dernier était importante : il s'agissait de leur premier succès en championnat à Anfield depuis plus d'une décennie. Ils ont résisté à la pression imposée par les hommes d'Andoni Iraola et conservé un troisième clean sheet consécutif.

Arsenal compte six clean sheets cette saison, plus qu'aucune autre équipe de Premier League. Leur xGA s'élève à seulement 7,2. Kai Havertz est le meilleur buteur des Gunners avec trois buts. Bukayo Saka (quadriceps) est absent jusqu'au mois prochain, tandis que William Saliba et Max Dowman, suspendu, manquent également à l'appel.

Hull City pointe à la 11e place avec 11 points, après cinq matchs nuls en neuf journées. Les Tigers de Sergej Jakirovic s'appuient sur un dispositif défensif rigide, difficile à bousculer. Ils ont de nouveau fait match nul le week-end dernier, 2-2 face à Ipswich Town, après avoir pourtant concédé l'ouverture du score.

Mohamed Belloumi s'est montré impressionnant offensivement, mais la place de milieu de tableau de Hull repose avant tout sur une défense plutôt solide. Les Tigers possèdent aussi le troisième meilleur total de clean sheets de la ligue, avec trois cette saison. Matt Crooks manque le déplacement à Londres après avoir écopé d'un cinquième carton jaune face aux Tractor Boys.

Les effectifs probables pour Arsenal vs Hull City

Composition attendue d'Arsenal : Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Guimaraes, Rice, Odegaard, Madueke, Tzolis, Havertz

Composition attendue de Hull City : Tzolakis, Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Iroegbunam, Belloumi, Giles, Slater, McBurnie, Stroud

Les Gunners pour un nouveau clean sheet

Ce pari est une façon d'obtenir une valeur supplémentaire sur une victoire à domicile des champions en titre. Arsenal a conservé six clean sheets en neuf matchs, n'encaissant que cinq buts en Premier League.

Leur xGA de 7,2 est le plus faible de la division. Le xGA de Hull est le deuxième plus faible de la ligue, à 9,1. Arsenal reste sur trois matchs consécutifs sans encaisser en Premier League, en battant Liverpool (1-0), Everton (2-0) et Nottingham Forest (1-0).

Les cinq matchs nuls de Hull en neuf journées montrent une équipe difficile à battre cette saison. Les Tigers tenteront de frustrer les Gunners le plus longtemps possible, mais devraient finir par céder. Nous sommes confiants sur une victoire à domicile et un septième clean sheet pour Arsenal, pour une probabilité implicite de 57 %.

Pronostic 1 Arsenal vs Hull City : Victoire Arsenal & Les 2 équipes marquent - non à la cote de 1,75 sur Winamax

Une rencontre à faible marque attendue

Les neuf premiers matchs d'Arsenal en Premier League 2026/27 ont produit 19 buts, soit 2,11 buts par rencontre. Les matchs de Hull en ont livré 21, si bien qu'aucune des deux équipes n'évolue régulièrement dans des rencontres dépassant la barre des plus de 2,5 buts.

Les hôtes encaissent 0,6 but par match, de loin la meilleure défense de la division. Hull ne cadre en moyenne que 3,4 tirs par rencontre, le troisième total le plus faible de Premier League, ce qui n'a rien d'étonnant pour un promu.

Les deux matchs nuls 2-2 de Hull ont tous deux eu lieu à domicile, face à Ipswich et Everton, des adversaires contre lesquels les Tigers pouvaient espérer rivaliser. Miser sur moins de deux buts, à une probabilité implicite de 38 %, ressemble au pari à valeur de ce pronostic Arsenal vs Hull City.

Pronostic 2 Arsenal vs Hull City : Total de buts - moins de 2,5 buts à la cote de 2,60 sur Winamax

Rice en chef d'orchestre du milieu pour une passe décisive

Declan Rice a franchi un nouveau cap offensif depuis le début de la saison. Il compte déjà cinq passes décisives en neuf matchs de championnat et a créé 17 occasions ainsi que quatre grosses occasions, ses meilleurs totaux au club.

Rice se situe dans le 92e percentile des milieux de Premier League pour les occasions créées. Son nombre de passes décisives attendues s'élève à 2,00, nettement en dessous de son total réel de cinq, une partie de l'écart s'expliquant par la nature des occasions qu'il crée.

Le volume de passes et de création d'occasions ne devrait pas poser problème face aux Tigers. La possession moyenne de Hull, 31,4 %, laisse penser qu'Arsenal disposera de nombreuses opportunités dans le dernier tiers. Avec l'absence de Saka, la responsabilité des coups de pied arrêtés repose en grande partie sur Rice. Miser sur un but qu'il contribue à créer, à une probabilité implicite de 25 %, paraît faible au regard des données.

Pronostic 3 Arsenal vs Hull City : Declan Rice 1 passe décisive ou plus à la cote de 4,00 sur Winamax

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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