Pronostic Angleterre vs Nouvelle-Zélande 06/06/2026 : une formalité pour les Three Lions

La gifle monumentale (4-0) reçue par la Nouvelle-Zélande en amical face à Haïti laisse les All Whites cruellement en manque de repères avant le Mondial. L'Angleterre va-t-elle à son tour les corriger ?

Les meilleurs paris pour Angleterre vs Nouvelle-Zélande

Angleterre -2 (handicap 3 choix) à une cote de 2,10 chez Winamax

Les deux équipes marquent (non) et plus de 2,5 buts à une cote de 2,65 chez Winamax

Angleterre plus de 1,5 but en 1ère mi-temps à une cote de 2,50 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Angleterre 3-0 Nouvelle-Zélande

Pronostic des buteurs : Angleterre – Kane, Rogers, Bellingham

L'Angleterre défie les All Whites de Nouvelle-Zélande au Raymond James Stadium de Tampa. Les hommes de Thomas Tuchel peaufinent les derniers détails avant d'attaquer la Coupe du monde 2026.

Les Three Lions ont soufflé le chaud et le froid lors de leurs matchs amicaux en mars. L'Angleterre a dû arracher un nul tardif contre l'Uruguay avant de concéder une défaite historique face au Japon à Wembley. Certains choix de Tuchel pour la liste finale de cet été ont également fait grincer des dents, et le technicien allemand a encore du pain sur la planche pour rassurer les supporters.

Le quatuor d'Arsenal composé de Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke et Eberechi Eze a bénéficié d'un repos prolongé. Les Gunners ont dû digérer la frustration de leur défaite en finale de la Ligue des champions avant de s'envoler pour la Floride. Dean Henderson se trouve dans une situation similaire après son épopée en Conference League avec Crystal Palace. Par conséquent, aucun de ces joueurs ne devrait fouler la pelouse face à la Nouvelle-Zélande.

La Nouvelle-Zélande participe elle aussi à la phase finale de la Coupe du monde cet été. Cependant, son capital de confiance a pris un sacré coup après l'humiliation subie face à Haïti (4-0) mardi dernier. S'ils n'avaient qu'un but de retard à la pause, les All Whites ont totalement sombré en seconde période suite à une vague de changements.

L'Angleterre n'a plus affronté la Nouvelle-Zélande depuis 1991, l'historique des confrontations n'est donc pas d'une grande aide. Les All Whites devraient aligner Chris Wood au coup d'envoi. L'avant-centre est bien connu pour ses exploits en Premier League sous les couleurs de Nottingham Forest. L'Angleterre sera leur ultime adversaire avant le début de leur phase de groupes dans le Groupe G du Mondial. Les Néo-Zélandais restent sur une série de huit matchs sans victoire, leur dernier succès remontant à juin dernier contre la Côte d'Ivoire.

Les effectifs probables pour Angleterre vs Nouvelle-Zélande

Composition attendue d’Angleterre : Pickford ; Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly, Anderson, Mainoo, Rashford, Bellingham, Rogers, Kane

Composition attendue de Nouvelle-Zélande : Paulsen ; Surman, Bindon, Payne, Cacace, Stamenic, Rufer, Singh, Just, Randall, Wood

Les Three Lions pour s'imposer par au moins trois buts d'écart

Quand on sait que la Nouvelle-Zélande a encaissé quatre buts face à Haïti, il est surprenant de trouver une telle cote pour une victoire anglaise d'au moins trois buts d'écart. Les marchés des bookmakers n'évaluent la probabilité de ce scénario qu'à 46,51 %.

Il faut bien avouer que l'Angleterre ne se présentera pas avec son équipe type. Les cadres d'Arsenal feront l'impasse sur ce match. On devrait plutôt les voir à l'œuvre lors de l'ultime répétition face au Costa Rica. Cela va permettre à Thomas Tuchel de faire des tests, et des éléments comme Kobbie Mainoo et Morgan Rogers devraient grapiller du temps de jeu.

Malgré tout, le groupe des All Whites manque cruellement d'expérience au très haut niveau. Chris Wood est le seul joueur à disposer d'un temps de jeu régulier en Premier League. Tuchel voudra que ses troupes frappent fort d'entrée pour leurs débuts sur le sol nord-américain.

Pronostic 1 Angleterre vs Nouvelle-Zélande : Angleterre -2 (Handicap 3 choix) à une cote de 2,10 chez Winamax

La défense anglaise ne devrait pas être inquiétée par les All Whites

Le joueur clé de la Nouvelle-Zélande reste Chris Wood, le point d'ancrage de Nottingham Forest. Wood connaît parfaitement les défenseurs anglais pour les affronter chaque week-end depuis des années. Difficile de trouver un autre facteur X au sein de cet effectif néo-zélandais.

La Nouvelle-Zélande n'a inscrit que cinq petits buts lors de ses neuf derniers matchs amicaux internationaux. Une disette offensive observée face à des nations comme Haïti, la Pologne ou l'Australie.

De son côté, l'Angleterre n'a pas encaissé le moindre but durant sa campagne de qualification pour le Mondial. Si elle a concédé un but en mars face à l'Uruguay puis contre le Japon, elle boxe dans une tout autre catégorie que les All Whites, actuellement 98e au classement FIFA. Parier sur l'Angleterre qui plante trois buts ou plus sans en encaisser un seul, avec une probabilité estimée à seulement 37,04 %, représente une valeur très sérieuse.

Pronostic 2 Angleterre vs Nouvelle-Zélande : les deux équipes marquent (non) et plus de 2,5 buts à une cote de 2,65 chez Winamax

Deux buts ou plus en première période pour les hommes de Tuchel

Thomas Tuchel pourrait aligner un onze de départ plutôt compétitif pour les 45 premières minutes. Même le capitaine Harry Kane pourrait avoir droit à une période de jeu. Des joueurs comme Rashford et Rogers auront également à cœur de se montrer décisifs devant le but pour marquer des points.

C'est pourquoi nous sommes surpris de voir que les bookmakers n'accordent qu'une probabilité de 40 % à l'éventualité de voir l'Angleterre inscrire deux buts avant la pause.

Face à des nations d'un calibre comparable à celui de la Nouvelle-Zélande, comme la Lettonie, l'Angleterre a l'habitude de plier l'affaire rapidement. Les Anglais menaient déjà 3-0 à la pause lors de leur victoire 5-0 en Lettonie en octobre dernier. Après le naufrage des All Whites face aux Haïtiens, ce cut de buts en première mi-temps s'apparente à un véritable cadeau.

Pronostic 3 Angleterre vs Nouvelle-Zélande : Angleterre plus de 1,5 but en 1ère mi-temps à une cote de 2,50 chez Winamax

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